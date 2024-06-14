Тур: 1. Стадион: Фелтинс-Арена.
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Главный тренер: Стойкович Драган
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Саутгейт Гарет
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0
Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1
Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сербия - Англия
Исход игры
Сербия
10.4% (8)
Ничья
11.7% (9)
Англия
77.9% (60)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (44)
Меньше
33.33% (22)
Обе команды забьют
Да
68.18% (45)
Нет
31.82% (21)
Популярный счёт
1:2 Англия
35.1% (27)
0:2 Англия
13% (10)
1:3 Англия
9.1% (7)
0:1 Англия
9.1% (7)
2:2 Ничья
3.9% (3)
1:1 Ничья
3.9% (3)
3:2 Сербия
2.6% (2)
0:0 Ничья
2.6% (2)
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