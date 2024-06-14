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Тур: 1. Стадион: .
Сербия
FIFA #33
 
Позже
Англия
FIFA #4
Прогнозы 77
Сербия 10.4% (8)
X 11.7% (9)
Англия 77.9% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Англия
7.70
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4.80
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4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Сербия
Англия

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0
Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1
Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словения
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Англия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 77
    Сербия 10.4% (8)
    X 11.7% (9)
    Англия 77.9% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Англия
    7.70
    Реклама, bettery.ru
    4.80
    Реклама, ligastavok.ru
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сербия - Англия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сербия - Англия

    Исход игры
    Сербия
    10.4% (8)
    Ничья
    11.7% (9)
    Англия
    77.9% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (44)
    Меньше
    33.33% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (45)
    Нет
    31.82% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    35.1% (27)
    0:2 Англия
    13% (10)
    1:3 Англия
    9.1% (7)
    0:1 Англия
    9.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.9% (3)
    3:2 Сербия
    2.6% (2)
    0:0 Ничья
    2.6% (2)
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