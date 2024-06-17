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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нюберг Гленн
Румыния
FIFA #46
1:0
Первый тайм: 30'
Украина
FIFA #22
0'
1:0
30' Гол
Станчу Николае

Ход матча

30'
Станчу Николае
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 329
Румыния 13.4% (44)
X 18.2% (60)
Украина 68.4% (225)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Румыния
Ничья
Украина
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ницэ
Флорин
2
Ратиу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
6
Марин
Мариус
20
Ман
Деннис
18
Марин
Рэзван
21
Станчу
Николае
17
Коман
Флоринел
19
Драгус
Денис
23
Лунин
Андрей
2
Конопля
Ефим
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
17
Зинченко
Александр
19
Шапаренко
Николай
6
Степаненко
Тарас
15
Цыганков
Виктор
14
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
11
Довбик
Артём
Румыния
4-1-4-1
Украина
4-2-3-1

История личных встреч

Румыния
Украина

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
3:4
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
3

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
30

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1
Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1
Украина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Румыния
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Словакия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельгия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Подключился к атаке своей команды Ратиу и с правого фланга навесил в центр штрафной, но мяч на выходе забрал Лунин в свои руки.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Николае Станчу! 
  • 29'
    Марин с угла поля навесил на ближнюю штангу, где пробить пытался Станчу, но проиграл борьбу за мяч Матвиенко.
  • Угловой
    28'
    Сместился с правого фланга Ман в штрафную и пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги Зинченко полетел на угловой.
  • 27'
    Отдавал пас с правого фланга Цыганков в штрафную на Довбика, но этот пас перехватил защитник.
  • 26'
    Диагональ исполнял Дрэгушин на левый фланг, куда забегал Банку, но Конопля головой вынес снаряд за пределы поля.
  • 25'
    Теперь уже с правого фланга забросил Ман в штрафную на ход Марину, но мяч оказался точно в руках Лунина.
  • 24'
    Отобрал мяч на фланге Довбик и покатил в штрафную на Судакова, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 23'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Довбик и в касание пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
  • 22'
    С угла поля навесил Мудрик на дальнюю штангу, но на выходе вынес сферу кулаком подальше от ворот Ницэ.
  • Угловой
    21'
    Подхватил снаряд на правой бровке Конопля и прострелил вдоль ворот, но на угловой Бурка вынес сферу на угловой.
  • 20'
    Дальний заброс исполнял Марин в штрафную, куда забегал Драгус, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 18'
    Станчу продавил соперника по центру и отдал поперек на ход Драгусу, но тому добраться до мяча не позволил Забарный.
  • 17'
    Получил по ногам вновь на фланге Судаков в борьбе против Марина. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • 16'
    Станчу вырезал отличный пас в штрафную, куда забегали сразу два партнера, но отлично отыграл в обороне Матвиенко и перехватил этот пас.
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    • 15'
      Мог убегать по флангу в атаку Мудрик после заброса от Зинченко, но выпустил он сферу за пределы поля.
    • 14'
      Ушел от соперника по флангу Марин и отдал пас на ход Ману, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 13'
      Шапаренко забросил в штрафную соперника на ход Мудрику, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.
    • 12'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Мудрик и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 11'
      Диагональ исполнял Степаненко на левый фланг, куда забегал Мудрик, но пас перехватил Ратиу.
    • 10'
      Снова прорывался по флангу Судаков, но напоролся на Дрэгушина, который в подкате вынес сферу в аут.
    • Фол, нарушение
      8'
      В центре поля получил по ногам Судаков в борьбе против Марина. Штрафной удар исполнят украинцы. 
    • 7'
      Зацепился за мяч Довбик и сбросил под удар Шапаренко, но выстрел последнего заблокировал Дрэгушин.
    • 6'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Степаненко и отдал в штрафную на Судакова, но тот проиграл борьбу вновь защитнику.
    • 5'
      С правого фланга подавал в центр штрафной Ратиу на ход Драгусу, но тот проиграл верховую дуэль защитнику.
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную соперника Судаков на ход Довбику, но тому добраться до мяча не позволил Дрэгушин.
    • 3'
      Сместился с левого фланга вдоль линии штрафной и покатил поперек на Цыганкова, но тому пробить не позволили защитники.
    • 2'
      Румыны будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли украинцы!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Румыния 1:0 Украина

    Исход игры
    Румыния
    13.4% (44)
    Ничья
    18.2% (60)
    Украина
    68.4% (225)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.47% (71)
    Меньше
    44.53% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    76.56% (98)
    Нет
    23.44% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Украина
    15.8% (52)
    1:1 Ничья
    8.5% (28)
    0:1 Украина
    5.2% (17)
    2:1 Румыния
    2.4% (8)
    1:3 Украина
    1.8% (6)
    0:2 Украина
    1.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.2% (4)
    1:0 Румыния
    0.9% (3)
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