Теперь уже с правого фланга забросил Ман в штрафную на ход Марину, но мяч оказался точно в руках Лунина.

Диагональ исполнял Дрэгушин на левый фланг, куда забегал Банку, но Конопля головой вынес снаряд за пределы поля.

Отдавал пас с правого фланга Цыганков в штрафную на Довбика, но этот пас перехватил защитник.

Сместился с правого фланга Ман в штрафную и пробил по воротам. Мяч рикошетом от ноги Зинченко полетел на угловой.

Марин с угла поля навесил на ближнюю штангу, где пробить пытался Станчу, но проиграл борьбу за мяч Матвиенко.

Подключился к атаке своей команды Ратиу и с правого фланга навесил в центр штрафной, но мяч на выходе забрал Лунин в свои руки.

Станчу вырезал отличный пас в штрафную, куда забегали сразу два партнера, но отлично отыграл в обороне Матвиенко и перехватил этот пас.

Получил по ногам вновь на фланге Судаков в борьбе против Марина. Судья зафиксировал нарушение правил.

Станчу продавил соперника по центру и отдал поперек на ход Драгусу, но тому добраться до мяча не позволил Забарный.

Дальний заброс исполнял Марин в штрафную, куда забегал Драгус, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

Подхватил снаряд на правой бровке Конопля и прострелил вдоль ворот, но на угловой Бурка вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил Мудрик на дальнюю штангу, но на выходе вынес сферу кулаком подальше от ворот Ницэ.

Выиграл подбор у штрафной соперника Довбик и в касание пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

Отобрал мяч на фланге Довбик и покатил в штрафную на Судакова, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

15' Мог убегать по флангу в атаку Мудрик после заброса от Зинченко, но выпустил он сферу за пределы поля.

14' Ушел от соперника по флангу Марин и отдал пас на ход Ману, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

13' Шапаренко забросил в штрафную соперника на ход Мудрику, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.

12' Ворвался в штрафную соперника на скорости Мудрик и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

11' Диагональ исполнял Степаненко на левый фланг, куда забегал Мудрик, но пас перехватил Ратиу.

10' Снова прорывался по флангу Судаков, но напоролся на Дрэгушина, который в подкате вынес сферу в аут.

8' В центре поля получил по ногам Судаков в борьбе против Марина. Штрафной удар исполнят украинцы.

7' Зацепился за мяч Довбик и сбросил под удар Шапаренко, но выстрел последнего заблокировал Дрэгушин.

6' Отобрал мяч на чужой половине поля Степаненко и отдал в штрафную на Судакова, но тот проиграл борьбу вновь защитнику.