Тур: 1. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Нюберг Гленн
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бурка
Андрей
20
Ман
Деннис
18
Марин
Рэзван
19
Драгус
Денис
23
Лунин
Андрей
11
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Олару ДариусЗащитник
-
22 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сореску ДеянПолузащитник
-
26 Шут АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
-
23 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
История личных встреч
Румыния
Украина
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
3
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
30
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1
Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1
Украина
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1
Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Сербия
|Гудель Неманья
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния 1:0 Украина
Исход игры
Румыния
13.4% (44)
Ничья
18.2% (60)
Украина
68.4% (225)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (71)
Меньше
44.53% (57)
Обе команды забьют
Да
76.56% (98)
Нет
23.44% (30)
Популярный счёт
1:2 Украина
15.8% (52)
1:1 Ничья
8.5% (28)
0:1 Украина
5.2% (17)
2:1 Румыния
2.4% (8)
1:3 Украина
1.8% (6)
0:2 Украина
1.5% (5)
2:2 Ничья
1.2% (4)
1:0 Румыния
0.9% (3)
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