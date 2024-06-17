Всей командой перебрались на чужую половину поля словацкие футболисты. Вавро получил сферу на чужой половине поля и с очень дальней дистанции пальнул по воротам, вот только сфера ушла левее намеченной цели.

Фас со своей половины поля выполнил заброс на правый фланг атаки, а там Троссар проиграл борьбу Ганцко. Такое ощущение, что бельгийцы не понимают, как взламывать оборону соперника.

Куцка оказался с мячом на чужой половине поля и сделал зрячий заброс в правую часть штрафной, Пекарик классно открылся, но достать сферу в этой ситуации у него не было возможности.

ОПАСНО! Троссар из глубины покатил мяч в правую часть штрафной, Лукаку снаряд получил и стрельнул в ближний угол, однако Дубравка спокойно с этим ударом справился!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! ЛУКАКУ! Троссар от левого угла штрафной выполнил кросс к дальнему углу вратарской, Онана выиграл верховое единоборство и головой сделал скидку вдоль ворот, а Лукаку с близкого расстояния вогнал снаряд в цель!

VAR включается в нашу встречу. В довольно спорном положении находился Лукаку во время скидки Онаны, поэтому арбитры гол сборной Бельгии могут отменить.

Отменён гол сборной Бельгии! Довольно быстро видеоассистенты проверили забитый мяч Лукаку и отменили его из-за положения вне игры. Радость бельгийцев была напрасной.

Динамичной получилась первая половина встречи. Словаки на протяжении всего игрового времени поддерживали темп и выглядели очень достойно против серьёзного соперника.

Доку получил классный пас от Де Брёйне в левой части штрафной соперника, но бить по воротам не решился, а под прессингом Вавро отдал передачу назад, тем самым сохранив владение для своей команды.

Гараслин с левого фланга сместился ближе к центру и с 25 метров пробил по воротам, однако игровой снаряд прошёл сильно правее створа. Продолжают словаки бить практически из любой позиции.

Карраско слева перспективно приблизился к штрафной соперника и пытался отдать передачу на Доку, вот только эту попытку сумел прервать Вавро. Крайне надёжно пока выглядит центр обороны сборной Словакии.

Гораздо активнее во второй половине встречи заиграли бельгийцы. По сути, из позиционных атак в первом тайме "красные дьяволы" не смогли создать ни одного момента у ворот Дубравки.

Лукаку сделал скидку на правый фланг, Кастань на высокой скорости готовился рвануть вперёд, но первым на мяче оказался Шкриньяр, который уверенно снаряд перехватил.

Фас грубо ошибся на своей половине поля, Гараслин игровой снаряд перехватил, но вот продвинуться вперёд под прессингом Мангаля не сумел. Продолжают словаки активно прессинговать.

Угловой на левом фланге заработали словаки. Дуда навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Кастань, головой выбивший сферу подальше от владений Кастельса.

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Словаки по-прежнему играют очень здорово, практически ничего не позволяя бельгийцам создать у ворот Дубравки.

КРАСОТИЩА! Куцка прорвался по правой бровке и выполнил зрячий кросс в центр к линии штрафной, Гараслин в одно касание пробил в правый угол, однако Кастельс в сумасшедшем прыжке свою команду спас!

Угловой на правом фланге заработали словаки. Дуда выполнил кросс к линии вратарской, сфера заметалась перед воротами, и Ганцко мог пробить в упор, но ему в последний момент успел помешать Фас!

Шранц получает жёлтую карточку у словацкой сборной. Карраско по правой бровке пытался умчаться в быструю атаку, а словак откровенно уронил его на газон. Вернейшее решение рефери.

МОМЕНТ! Карраско со своей половины поля сделал шикарный заброс вперёд, Лукаку по центру выскочил на рандеву с голкипером, но под прессингом Ганцко бельгиец пробить по воротам так и не сумел!

Из глубины у бельгийцев прошёл заброс к правому краю штрафной, Доку мяч получил и пытался пробить по воротам, но его выстрел заблокировал Шкриньяр. Плюсом, в положение вне игры забрался игрок "Манчестер Сити".

Угловой на левом фланге заработали словаки. Последовал короткий розыгрыш, после которого Гараслин от угла штрафной выполнил кросс к дальней штанге, а Куцка головой пробил мимо створа!

38' Мангаля и Куцка вели борьбу за мяч в центральной части поля, и бельгиец нарушил правила против соперника. Много фолов в первом тайме, поэтому Мелер постоянно находится в центре внимания.

37' Угловой на правом фланге заработали футболисты бельгийской сборной. Де Брёйне классно навесил к линии вратарской, где Онана перепрыгнул соперника, но головой точно в руки Дубравке.

36' Доку справа ворвался в штрафную и от лицевой пытался сделать навес в центр, но эту попытку в подкате заблокировал Ганцко. После этого момента футболист сборной Словакии остался лежать на газоне.

35' Вновь удалось словацкой сборной провести позиционную атаку. На этот раз с правого фланга в штрафную навесил Шранц, вот только найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось.

34' Карраско на левом фланге легко ушёл от Пекарика и от угла штрафной выполнил кросс к линии вратарской. Лукаку до мяча не дотянулся, а Вавро головой всё-таки сумел сферу вынести.

33' И ещё одна долгая атака получилась у словацкой сборной! Удалось номинальным гостям сферу до радиуса штрафной, откуда с разворота пробил Боженик, вот только выстрел получился слабым и точно в руки Кастельсу.

32' Затяжная позиционная атака получилась у словаков, в ходе которой игровой снаряд на левом фланге получил Ганцко и прострелил в штрафную, но эту передачу сумел перехватить Кастань.

31' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мангаля наказан предупреждением у сборной Бельгии. Гараслин перехватил мяч на своей половине поля и готовился рвануть вперёд, а бельгиец грубо наступил ему на ногу.

30' Карраско со своей половины поля выполнил заброс на левый фланг атаки, Троссар готовился мяч получить, однако в перехвате внимательно сыграл Вавро, выбивший снаряд за боковую.

29' Троссар получил игровой снаряд в центральной части поля, и ему грубо сзади по ногам врезал Пекарик. Пришлось турецкому арбитру провести беседу с защитником сборной Словакии.

28' Несколько моментов в стартовые минуты удалось создать бельгийцам, однако сейчас игра стала более равной, и словаки также частенько выбираются к воротам Кастельса.

27' Онана из глубины выполнил заброс к правому краю штрафной, Доку сферу получил и пытался отдать обостряющий пас вперёд, вот только эту попытку в подкате сумел перехватить Ганцко.

26' Ещё совсем недавно сборная Бельгии считалась фаворитом любого турнира, однако на этом Евро бельгийцы не считаются грозной сборной. "Золотое поколение" исчезло, и от него остались только Лукаку и Де Брёйне.

25' Пекарик от правого края штрафной прострелил в центр, Фас неудачно выбил сферу, и она пришла к Боженику, который с 15 метров пробил по воротам, но этот выстрел пришёлся в Дебаста!

24' Продолжают активно прессинговать бельгийцы, понимая, что словаки сегодня часто ошибаются на своей половине поля. Однако, сейчас Де Брёйне немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Пекарика.

23' К середине подобралась у нас первая половина встречи. Словаки пока смотрятся очень достойно, показывая фавориту, что они сегодня настроены только на положительный результат.

22' МОМЕНТИЩЕ! Дубравка грубо ошибся, отдав передачу на Троссара, который сразу же решил пробить по пустым воротам с 22 метров, и игровой снаряд полетел выше перекладины!

21' Угловой на правом фланге заработали словацкие футболисты. Гараслин выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, а там Фас не позволил пробить головой Куцке.

20' Пекарик из глубины исполнил заброс в правую часть штрафной соперника, Боженик снаряд получил, но уйти от Фаса у него не получилось. Продолжают остро атаковать словаки.

19' Онана и Дуда столкнулись в центральном круге в борьбе за верховой мяч, после чего бельгиец оказался на газоне. Отказался он от помощи медиков и через небольшой отрезок времени продолжил игру.

18' Де Брёйне из глубины сделал шикарный пас низом в левую часть штрафной на Троссара, однако в подкате идеально сыграл Пекарик, выбивший снаряд в ногу бельгийца, от которой сфера ушла за лицевую.

17' Доку получил игровой снаряд на правом фланге, ворвался в штрафную соперника и пытался пробить по воротам, но его попытку спокойно заблокировал Шкриньяр. Внимателен в обороне капитан словаков.

16' Напомню, что в группе Е также играют сборные Румынии и Украины. Эти соперники сегодня встречались в раннем матче, и румыны сумели одержать неожиданную победу со счётом 3-0.

15' Де Брёйне со стандарта выполнил кросс к правой штанге, вот только никто из партнёров к этой передаче не успел, поэтому сфера улетела за лицевую. Внимательны в своей штрафной словаки.

14' Де Брёйне получил игровой снаряд на чужой половине поля, и против него довольно грубо сыграл Пекарик. Право на перспективный стандарт получают бельгийские футболисты.

13' Прекрасно в стартовые минуты смотрится сборная Словакии. Удалось им забить быстрый мяч, но сейчас словаки не сели в оборону, а пытаются провести ещё опасные атаки на ворота соперника.

12' Стандарт на чужой половине поля заработали словаки. Дуда с правого фланга выполнил кросс к линии штрафной, Шранц головой продолжил полёт мяча на Боженика, который забрался в положение вне игры.

11' Доку справа ворвался в штрафную соперника и пытался прорваться к лицевой, но нарушил правила против Дуды. Турецкий рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

10' Куцка из глубины выполнил заброс к левому краю штрафной, Гараслин на высокой скорости рвался вперёд, однако против него внимательного сыграл Кастань, проводивший мяч за лицевую.

9' Очень активно начинают команды этот поединок. Два вернейших момента уже упустили бельгийцы, а вот словацкая сборная своим шансом смогла воспользоваться. Ждём, чем ответят "красные дьяволы".

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ШРАНЦ! Доку грубо ошибся на своей половине поля, после чего сферу в центре штрафной получил Боженик и пробил по воротам. Кастельс парировал выстрел на Шранца, который от левого угла вратарской добавил снаряд в цель!

7' МОМЕНТ! Доку из глубины отдал шикарный пас вперёд, Лукаку выскочил на рандеву с голкипером и успел прокинуть мяч в левый край на Троссара, который вместо удара по пустым воротам решил сделать навес, и сфера пришла в руки Дубравке!

6' Отличный момент создала бельгийская сборная, однако реализация Лукаку оказалась на низком уровне. Стоит отметить действия Доку, который на правом фланге классно разобрался с несколькими соперниками.

5' НЕВЕРОЯТНО! Доку справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, Де Брёйне толком не пробил, зато сфера пришла к Лукаку, который в упор стрельнул точно в Дубравку!

4' Дубравка из своей штрафной сильно отправил сферу в центральный круг, а там Боженик зацепиться за мяч не сумел. Пока никакой остроты от команд мы не наблюдаем.

3' Спокойно протекают стартовые минуты нашего поединка. Бельгийцы забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его возле своей штрафной площади.

2' Бельгийцы вышли на эту встречу в красных футболках и чёрных трусах, номинальные гости играют в белом комплекте формы. Ворота Кастельса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.