Тур: 1. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Мелер Халил
0'
0:1
7' ГолШранц Иван
30' Желтая карточкаМангаля Орель
41' Желтая карточкаШранц Иван
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Ход матча
7'
0:1
30'
41'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
257 Количество передач 223
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Фас
Ваут
24
Онана
Амаду
22
Доку
Жереми
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
26
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
22 Доку ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Опенда ЛоиНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
24 Сейер ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Дурис ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
История личных встреч
Бельгия
Словакия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шранц Иван
|1
|1
|Куцка Юрай
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шранц Иван
|1
|0
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0
Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1
Словакия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2
Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Сербия
|Гудель Неманья
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бельгия 0:1 Словакия
Исход игры
Бельгия
90.3% (223)
Ничья
4.5% (11)
Словакия
5.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (60)
Меньше
53.49% (69)
Обе команды забьют
Да
42.64% (55)
Нет
57.36% (74)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
23.5% (58)
2:1 Бельгия
13.8% (34)
3:1 Бельгия
4.9% (12)
1:0 Бельгия
3.2% (8)
3:0 Бельгия
2.8% (7)
1:1 Ничья
1.2% (3)
1:2 Словакия
1.2% (3)
4:1 Бельгия
0.8% (2)
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