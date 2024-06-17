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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мелер Халил
Бельгия
FIFA #3
0:1
Второй тайм: 59'
Словакия
FIFA #48
0'
0:1
7' Гол
Шранц Иван
30' Желтая карточка
Мангаля Орель
41' Желтая карточка
Шранц Иван
56' Undefined phrase: football_event_
Лукаку Ромелу

Ход матча

7'
0:1
Шранц Иван
(Куцка Юрай)
30'
Мангаля Орель
 
41'
 
Шранц Иван
56'
Лукаку Ромелу
 
58'
Бакайоко Жоан
Мангаля Орель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 257 Количество передач 223
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 247
Бельгия 90.3% (223)
X 4.5% (11)
Словакия 5.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Словакия
3.98
7.05
7.20
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
21
Кастань
Тимоти
4
Фас
Ваут
2
Дебаст
Зено
11
Карраско
Янник
18
Мангаля
Орель
24
Онана
Амаду
22
Доку
Жереми
7
Де
Брёйне
Кевин
9
Троссар
Леандро
10
Лукаку
Ромелу
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
8
Дуда
Ондрей
26
Шранц
Иван
9
Боженик
Роберт
17
Гараслин
Лукаш
Бельгия
4-2-3-1
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Бельгия
Словакия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 1 1
Куцка Юрай 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шранц Иван 1 0

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0
Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1
Словакия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2
Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Словакия
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Бельгия
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Украина
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Судья
    60'
    Отменён гол сборной Бельгии! Довольно быстро видеоассистенты проверили забитый мяч Лукаку и отменили его из-за положения вне игры. Радость бельгийцев была напрасной. 
  • Видеоповтор
    59'
    VAR включается в нашу встречу. В довольно спорном положении находился Лукаку во время скидки Онаны, поэтому арбитры гол сборной Бельгии могут отменить. 
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! ЛУКАКУ! Троссар от левого угла штрафной выполнил кросс к дальнему углу вратарской, Онана выиграл верховое единоборство и головой сделал скидку вдоль ворот, а Лукаку с близкого расстояния вогнал снаряд в цель!
  • Опасный момент
    57'
    ОПАСНО! Троссар из глубины покатил мяч в правую часть штрафной, Лукаку снаряд получил и стрельнул в ближний угол, однако Дубравка спокойно с этим ударом справился!
  • 56'
    Куцка оказался с мячом на чужой половине поля и сделал зрячий заброс в правую часть штрафной, Пекарик классно открылся, но достать сферу в этой ситуации у него не было возможности. 
  • 55'
    Фас со своей половины поля выполнил заброс на правый фланг атаки, а там Троссар проиграл борьбу Ганцко. Такое ощущение, что бельгийцы не понимают, как взламывать оборону соперника. 
  • 54'
    Всей командой перебрались на чужую половину поля словацкие футболисты. Вавро получил сферу на чужой половине поля и с очень дальней дистанции пальнул по воротам, вот только сфера ушла левее намеченной цели. 
  • 53'
    Фас грубо ошибся на своей половине поля, Гараслин игровой снаряд перехватил, но вот продвинуться вперёд под прессингом Мангаля не сумел. Продолжают словаки активно прессинговать. 
  • 52'
    Лукаку сделал скидку на правый фланг, Кастань на высокой скорости готовился рвануть вперёд, но первым на мяче оказался Шкриньяр, который уверенно снаряд перехватил. 
  • 51'
    Гораздо активнее во второй половине встречи заиграли бельгийцы. По сути, из позиционных атак в первом тайме "красные дьяволы" не смогли создать ни одного момента у ворот Дубравки. 
  • 50'
    Карраско слева перспективно приблизился к штрафной соперника и пытался отдать передачу на Доку, вот только эту попытку сумел прервать Вавро. Крайне надёжно пока выглядит центр обороны сборной Словакии. 
  • 49'
    Гараслин с левого фланга сместился ближе к центру и с 25 метров пробил по воротам, однако игровой снаряд прошёл сильно правее створа. Продолжают словаки бить практически из любой позиции. 
  • 48'
    Доку получил классный пас от Де Брёйне в левой части штрафной соперника, но бить по воротам не решился, а под прессингом Вавро отдал передачу назад, тем самым сохранив владение для своей команды. 
  • 47'
    Динамичной получилась первая половина встречи. Словаки на протяжении всего игрового времени поддерживали темп и выглядели очень достойно против серьёзного соперника. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! Бельгия - Словакия 0-1. 
    • Угловой
      45'
      Угловой на левом фланге заработали словаки. Последовал короткий розыгрыш, после которого Гараслин от угла штрафной выполнил кросс к дальней штанге, а Куцка головой пробил мимо створа!
    • Офсайд
      45'
      Из глубины у бельгийцев прошёл заброс к правому краю штрафной, Доку мяч получил и пытался пробить по воротам, но его выстрел заблокировал Шкриньяр. Плюсом, в положение вне игры забрался игрок "Манчестер Сити". 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировал Мелер. 
    • Опасный момент
      44'
      МОМЕНТ! Карраско со своей половины поля сделал шикарный заброс вперёд, Лукаку по центру выскочил на рандеву с голкипером, но под прессингом Ганцко бельгиец пробить по воротам так и не сумел!
    • Желтая карточка
      43'
      Шранц получает жёлтую карточку у словацкой сборной. Карраско по правой бровке пытался умчаться в быструю атаку, а словак откровенно уронил его на газон. Вернейшее решение рефери. 
    • Угловой
      42'
      Угловой на правом фланге заработали словаки. Дуда выполнил кросс к линии вратарской, сфера заметалась перед воротами, и Ганцко мог пробить в упор, но ему в последний момент успел помешать Фас!
    • Опасный момент
      41'
      КРАСОТИЩА! Куцка прорвался по правой бровке и выполнил зрячий кросс в центр к линии штрафной, Гараслин в одно касание пробил в правый угол, однако Кастельс в сумасшедшем прыжке свою команду спас!
    • 40'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Словаки по-прежнему играют очень здорово, практически ничего не позволяя бельгийцам создать у ворот Дубравки. 
    • Угловой
      39'
      Угловой на левом фланге заработали словаки. Дуда навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Кастань, головой выбивший сферу подальше от владений Кастельса. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Мангаля и Куцка вели борьбу за мяч в центральной части поля, и бельгиец нарушил правила против соперника. Много фолов в первом тайме, поэтому Мелер постоянно находится в центре внимания. 
    • Угловой
      37'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты бельгийской сборной. Де Брёйне классно навесил к линии вратарской, где Онана перепрыгнул соперника, но головой точно в руки Дубравке. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Доку справа ворвался в штрафную и от лицевой пытался сделать навес в центр, но эту попытку в подкате заблокировал Ганцко. После этого момента футболист сборной Словакии остался лежать на газоне. 
    • 35'
      Вновь удалось словацкой сборной провести позиционную атаку. На этот раз с правого фланга в штрафную навесил Шранц, вот только найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось. 
    • 34'
      Карраско на левом фланге легко ушёл от Пекарика и от угла штрафной выполнил кросс к линии вратарской. Лукаку до мяча не дотянулся, а Вавро головой всё-таки сумел сферу вынести. 
    • 33'
      И ещё одна долгая атака получилась у словацкой сборной! Удалось номинальным гостям сферу до радиуса штрафной, откуда с разворота пробил Боженик, вот только выстрел получился слабым и точно в руки Кастельсу. 
    • 32'
      Затяжная позиционная атака получилась у словаков, в ходе которой игровой снаряд на левом фланге получил Ганцко и прострелил в штрафную, но эту передачу сумел перехватить Кастань. 
    • Желтая карточка
      31'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мангаля наказан предупреждением у сборной Бельгии. Гараслин перехватил мяч на своей половине поля и готовился рвануть вперёд, а бельгиец грубо наступил ему на ногу. 
    • 30'
      Карраско со своей половины поля выполнил заброс на левый фланг атаки, Троссар готовился мяч получить, однако в перехвате внимательно сыграл Вавро, выбивший снаряд за боковую. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Троссар получил игровой снаряд в центральной части поля, и ему грубо сзади по ногам врезал Пекарик. Пришлось турецкому арбитру провести беседу с защитником сборной Словакии. 
    • 28'
      Несколько моментов в стартовые минуты удалось создать бельгийцам, однако сейчас игра стала более равной, и словаки также частенько выбираются к воротам Кастельса. 
    • 27'
      Онана из глубины выполнил заброс к правому краю штрафной, Доку сферу получил и пытался отдать обостряющий пас вперёд, вот только эту попытку в подкате сумел перехватить Ганцко. 
    • 26'
      Ещё совсем недавно сборная Бельгии считалась фаворитом любого турнира, однако на этом Евро бельгийцы не считаются грозной сборной. "Золотое поколение" исчезло, и от него остались только Лукаку и Де Брёйне. 
    • 25'
      Пекарик от правого края штрафной прострелил в центр, Фас неудачно выбил сферу, и она пришла к Боженику, который с 15 метров пробил по воротам, но этот выстрел пришёлся в Дебаста!
    • Фол, нарушение
      24'
      Продолжают активно прессинговать бельгийцы, понимая, что словаки сегодня часто ошибаются на своей половине поля. Однако, сейчас Де Брёйне немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Пекарика. 
    • 23'
      К середине подобралась у нас первая половина встречи. Словаки пока смотрятся очень достойно, показывая фавориту, что они сегодня настроены только на положительный результат. 
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТИЩЕ! Дубравка грубо ошибся, отдав передачу на Троссара, который сразу же решил пробить по пустым воротам с 22 метров, и игровой снаряд полетел выше перекладины!
    • Угловой
      21'
      Угловой на правом фланге заработали словацкие футболисты. Гараслин выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, а там Фас не позволил пробить головой Куцке. 
    • 20'
      Пекарик из глубины исполнил заброс в правую часть штрафной соперника, Боженик снаряд получил, но уйти от Фаса у него не получилось. Продолжают остро атаковать словаки. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Онана и Дуда столкнулись в центральном круге в борьбе за верховой мяч, после чего бельгиец оказался на газоне. Отказался он от помощи медиков и через небольшой отрезок времени продолжил игру. 
    • 18'
      Де Брёйне из глубины сделал шикарный пас низом в левую часть штрафной на Троссара, однако в подкате идеально сыграл Пекарик, выбивший снаряд в ногу бельгийца, от которой сфера ушла за лицевую. 
    • 17'
      Доку получил игровой снаряд на правом фланге, ворвался в штрафную соперника и пытался пробить по воротам, но его попытку спокойно заблокировал Шкриньяр. Внимателен в обороне капитан словаков. 
    • 16'
      Напомню, что в группе Е также играют сборные Румынии и Украины. Эти соперники сегодня встречались в раннем матче, и румыны сумели одержать неожиданную победу со счётом 3-0. 
    • 15'
      Де Брёйне со стандарта выполнил кросс к правой штанге, вот только никто из партнёров к этой передаче не успел, поэтому сфера улетела за лицевую. Внимательны в своей штрафной словаки. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Де Брёйне получил игровой снаряд на чужой половине поля, и против него довольно грубо сыграл Пекарик. Право на перспективный стандарт получают бельгийские футболисты. 
    • 13'
      Прекрасно в стартовые минуты смотрится сборная Словакии. Удалось им забить быстрый мяч, но сейчас словаки не сели в оборону, а пытаются провести ещё опасные атаки на ворота соперника. 
    • Офсайд
      12'
      Стандарт на чужой половине поля заработали словаки. Дуда с правого фланга выполнил кросс к линии штрафной, Шранц головой продолжил полёт мяча на Боженика, который забрался в положение вне игры. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Доку справа ворвался в штрафную соперника и пытался прорваться к лицевой, но нарушил правила против Дуды. Турецкий рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
    • 10'
      Куцка из глубины выполнил заброс к левому краю штрафной, Гараслин на высокой скорости рвался вперёд, однако против него внимательного сыграл Кастань, проводивший мяч за лицевую. 
    • 9'
      Очень активно начинают команды этот поединок. Два вернейших момента уже упустили бельгийцы, а вот словацкая сборная своим шансом смогла воспользоваться. Ждём, чем ответят "красные дьяволы".
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ШРАНЦ! Доку грубо ошибся на своей половине поля, после чего сферу в центре штрафной получил Боженик и пробил по воротам. Кастельс парировал выстрел на Шранца, который от левого угла вратарской добавил снаряд в цель!
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! Доку из глубины отдал шикарный пас вперёд, Лукаку выскочил на рандеву с голкипером и успел прокинуть мяч в левый край на Троссара, который вместо удара по пустым воротам решил сделать навес, и сфера пришла в руки Дубравке!
    • 6'
      Отличный момент создала бельгийская сборная, однако реализация Лукаку оказалась на низком уровне. Стоит отметить действия Доку, который на правом фланге классно разобрался с несколькими соперниками. 
    • Опасный момент
      5'
      НЕВЕРОЯТНО! Доку справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, Де Брёйне толком не пробил, зато сфера пришла к Лукаку, который в упор стрельнул точно в Дубравку!
    • 4'
      Дубравка из своей штрафной сильно отправил сферу в центральный круг, а там Боженик зацепиться за мяч не сумел. Пока никакой остроты от команд мы не наблюдаем. 
    • 3'
      Спокойно протекают стартовые минуты нашего поединка. Бельгийцы забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его возле своей штрафной площади. 
    • 2'
      Бельгийцы вышли на эту встречу в красных футболках и чёрных трусах, номинальные гости играют в белом комплекте формы. Ворота Кастельса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли словаки. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 0:1 Словакия

    Исход игры
    Бельгия
    90.3% (223)
    Ничья
    4.5% (11)
    Словакия
    5.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (60)
    Меньше
    53.49% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    42.64% (55)
    Нет
    57.36% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    23.5% (58)
    2:1 Бельгия
    13.8% (34)
    3:1 Бельгия
    4.9% (12)
    1:0 Бельгия
    3.2% (8)
    3:0 Бельгия
    2.8% (7)
    1:1 Ничья
    1.2% (3)
    1:2 Словакия
    1.2% (3)
    4:1 Бельгия
    0.8% (2)
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