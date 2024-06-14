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Тур: 1. Стадион: .
Бельгия
FIFA #3
 
Позже
Словакия
FIFA #48
Прогнозы 79
Бельгия 92.4% (73)
X 3.8% (3)
Словакия 3.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Словакия
1.51
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7.00
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7.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Бельгия
Словакия

История личных встреч

Бельгия
Словакия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0
Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1
Словакия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2
Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Румыния
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словакия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельгия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Германия Джан Эмре 1
Германия Фюллькруг Никлас 1
Германия Вирц Флориан 1
Германия Мусиала Джамал 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Германия Андрих Роберт 1
Германия Та Джонатан 1
Шотландия Ралстон Энтони 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 79
    Бельгия 92.4% (73)
    X 3.8% (3)
    Словакия 3.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Словакия
    1.51
    Реклама, ligastavok.ru
    7.00
    Реклама, zenit.win
    7.30
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бельгия - Словакия

    Исход игры
    Бельгия
    92.4% (73)
    Ничья
    3.8% (3)
    Словакия
    3.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.34% (40)
    Меньше
    43.66% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    49.3% (35)
    Нет
    50.7% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    32.9% (26)
    2:1 Бельгия
    30.4% (24)
    3:1 Бельгия
    8.9% (7)
    3:0 Бельгия
    6.3% (5)
    1:0 Бельгия
    5.1% (4)
    1:2 Словакия
    2.5% (2)
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