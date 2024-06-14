Тур: 1. Стадион: Дойче банк Парк.
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Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бельгия
Словакия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0
Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1
Словакия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2
Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Германия
|Джан Эмре
|1
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|1
|Германия
|Вирц Флориан
|1
|Германия
|Мусиала Джамал
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Германия
|Андрих Роберт
|1
|Германия
|Та Джонатан
|1
|Шотландия
|Ралстон Энтони
|1
Прогнозы на матч Бельгия - Словакия
Исход игры
Бельгия
92.4% (73)
Ничья
3.8% (3)
Словакия
3.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (40)
Меньше
43.66% (31)
Обе команды забьют
Да
49.3% (35)
Нет
50.7% (36)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
32.9% (26)
2:1 Бельгия
30.4% (24)
3:1 Бельгия
8.9% (7)
3:0 Бельгия
6.3% (5)
1:0 Бельгия
5.1% (4)
1:2 Словакия
2.5% (2)
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