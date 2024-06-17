Тур: 1. Стадион: Меркур-Арена. Главный судья: Хиль Хесус
0'
16' Желтая карточкаВебер Максимилиан
34' Желтая карточкаМвене Филлипп
0:1
38' Гол в свои воротаВебер Максимилиан
Ход матча
34'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенц
Патрик
16
Меньян
Майк
22
Эрнандес
Тео
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
15
Тюрам
Маркус
- Основной состав
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрнандес ТеоЗащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тюрам МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
История личных встреч
Австрия
Франция
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
40
120
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2
Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1
Франция
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2
Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Сербия
|Гудель Неманья
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австрия 0:1 Франция
Исход игры
Австрия
6.9% (18)
Ничья
8% (21)
Франция
85.1% (223)
Тотал 2.5
Больше
70% (91)
Меньше
30% (39)
Обе команды забьют
Да
68.46% (89)
Нет
31.54% (41)
Популярный счёт
1:2 Франция
19.5% (51)
1:3 Франция
9.5% (25)
0:2 Франция
9.5% (25)
0:1 Франция
3.4% (9)
0:3 Франция
1.9% (5)
1:1 Ничья
1.5% (4)
2:2 Ничья
1.1% (3)
2:3 Франция
1.1% (3)
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