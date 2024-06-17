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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Австрия
FIFA #25
0:1
Первый тайм: 39'
Франция
FIFA #2
0'
16' Желтая карточка
Вебер Максимилиан
34' Желтая карточка
Мвене Филлипп
0:1
38' Гол в свои ворота
Вебер Максимилиан

Ход матча

16'
Вебер Максимилиан
 
34'
Мвене Филлипп
 
38'
0:1
Вебер Максимилиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 262
Австрия 6.9% (18)
X 8% (21)
Франция 85.1% (223)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Франция
7.00
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4.60
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4.45
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пенц
Патрик
5
Пош
Штефан
4
Дансо
Кевин
2
Вебер
Максимилиан
16
Мвене
Филлипп
6
Зайвальд
Николас
10
Гриллич
Флориан
20
Лаймер
Конрад
19
Баумгартнер
Кристоф
9
Забитцер
Марсель
11
Грегорич
Михаэль
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
4
Упамекано
Дайо
17
Салиба
Вильям
22
Эрнандес
Тео
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
11
Дембеле
Усман
7
Гризманн
Антуан
15
Тюрам
Маркус
10
Мбаппе
Килиан
Австрия
4-2-3-1
Франция
4-2-3-1

История личных встреч

Австрия
Франция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:1
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
3:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2
Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1
Франция
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2
Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Франция
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Польша
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Австрия
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    38'
    АВТОГО-О-О-О-Л! Вёбер, в свои ворота, 0:1!
    Мбаппе с правого края штрафной почти от лицевой навесил к линии вратарской, где неудачно подставил Вёбер голову, от которой мяч нырнул под дальнюю стойку!
  • 36'
    Грегорич слева навесил к линии штрафной на Забитцера, который мягко скинул на оказавшегося один-на-один с голкипером Баумгартнера. Не сумел Кристоф переиграть вратаря, хотя после этого, видимо, всё-таки офсайд у хавбека австрийцев зафиксировали.
  • 35'
    А вот это уже что-то новенькое. Контратака сборной Австрии. В её завершении следует диагональ в левую часть штрафной, откуда головой скидывает Лаймер в направлении Забитцера, но получается в руки Меньяну.
  • Желтая карточка
    34'
    Мвене слева в обороне несколько проиграл позицию Дембеле и подкатился в ноги сопернику, жёлтая.
  • 32'
    Лаймер в борьбе справа в штрафной пробил в направлении ближнего угла, где спокойно поймал мяч Меньян.
  • 30'
    Вновь через левый фланг пробует выйти Австрия из обороны, Гризманн там накрывает Вёбера, выбив в подкате за боковую.
  • 27'
    Мвене теперь начинает атаку со своей позиции из обороны, отыграв ближе к центру примерно в опорную на Гриллича. Тот под условным прессингом французов действует максимально надёжно, не став рисковать и отдав голкиперу.
  • 26'
    Пош ввёл мяч справа из аута в штрафную. Получилось слишком сильно для Грегорича и слабовато для располагавшегося на позиции центрфорварда Забитцера.
  • 25'
    Баумгартнер в очень неплохой позиции оказался слева в штрафной, приняв передачу Мвене, однако не успел принять решение, защитники сориентировались.
  • 24'
    Очередная быстрая атака французов по центру, но тут на подступах к своей штрафной справляются австрийцы, вдвоём накрыв соперника.
  • Угловой
    24'
    Забитцер довольно высоко от углового флажка подал к линии вратарской, где очень уверенно на выходе сыграл Меньян, зафиксировав мяч.
  • 23'
    Мвене на левой бровке в атаке принял пас, чуть продвинулся вперёд и навесил, но Дембеле сразу же передачу накрыл, корнер.
  • Травма, повреждение
    21'
    Гриллич на газоне, требуется ему медицинская помощь.
  • Угловой
    19'
    Неплохая подача получилась у Гризманна от правого углового флажка, и вроде как на голову партнёру получалось, однако до удара дело всё-таки так и не дошло.
  • 19'
    Да, понятно в какой-то степени желание австрийцев не прижиматься к своим воротам и организовывать свою игру, но уже не в первый раз многовато пространства они оставляют на своей половине. Гризманн сейчас использовал это пространство, зашёл в штрафную и пробил. Вёбер удар заблокировал.
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    • Фол, нарушение
      18'
      Дансо и Рабио схлестнулись в верховой борьбе на половине поля французов, свисток тут в пользу Австрии.
    • Желтая карточка
      16'
      Дембеле в правом полуфланге резко сменил направление движения, вынудив Вёбера выставить ногу и сфолить на жёлтую.
    • 15'
      В высокой позиции вновь центральный защитник у сборной Австрии. Дансо фолит в центре поля.
    • 14'
      Открывался теперь уже сам Мвене под передачу, слева в штрафной он располагался, и последовал на Филлиппа по центру из опорной заброс, который был прерван.
    • 13'
      Исполнял теперь Тео Эрнандес с левого края штрафной что-то среднее между прострелом и ударом в дальний угол. Вдоль вратарской мимо всех мяч пролетел.
    • 12'
      Продвинулись в итоге австрийцы вперёд, и навесил Мвене слева примерно к дальнему углу вратарской, где уверенно наверху сыграл Тео Эрнандес.
    • 11'
      Вскоре после неудачного розыгрыша углового французами начала придерживать мяч сборная Австрии, неспешно перепасовываясь в середине поля.
    • Опасный момент
      9'
      Нет, не вышло. Высоковато поднялась сейчас линия обороны сборной Австрии, что позволило Мбаппе слева ворваться в штрафную и низом пробить в ближний угол. Пенц надёжно занял позицию, сложился и отразил.
    • 7'
      Небольшая пауза в игре, шанс для австрийцев несколько сбить порыв сборной Франции.
    • 6'
      И вновь Дансо уверенно играет головой после мягкого навеса Гризманна со стандарта.
    • Фол, нарушение
      5'
      Стремительная атака команды Дешама вроде бы завершалась уже неточной передачей Тео Эрнандеса, однако поймал его на бедро Дансо, и штрафной в пользу французов.
    • Фол, нарушение
      4'
      Продолжается ожидаемое стартовое владение Франции, в середине поля сейчас зарабатывают "трёхцветные" ещё один фол, и неспеша разыгрывает мяч Упамекано.
    • 3'
      Гризманн со стандарта подал к линии вратарской, где уверенно выиграл верх Дансо и отвёл угрозу.
    • Фол, нарушение
      2'
      Французы тоже провели атаку правым флангом, а затем перевели наступление на левый край, где заработал фол Мбаппе. Лаймер на нём нарушил правила.
    • 1'
      Первый выпад австрийцев, Мвене от левой бровки выполняет неточную подачу в штрафную, там забирает мяч Меньян.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австрия 0:1 Франция

    Исход игры
    Австрия
    6.9% (18)
    Ничья
    8% (21)
    Франция
    85.1% (223)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (91)
    Меньше
    30% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    68.46% (89)
    Нет
    31.54% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    19.5% (51)
    1:3 Франция
    9.5% (25)
    0:2 Франция
    9.5% (25)
    0:1 Франция
    3.4% (9)
    0:3 Франция
    1.9% (5)
    1:1 Ничья
    1.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.1% (3)
    2:3 Франция
    1.1% (3)
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