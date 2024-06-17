Мвене теперь начинает атаку со своей позиции из обороны, отыграв ближе к центру примерно в опорную на Гриллича. Тот под условным прессингом французов действует максимально надёжно, не став рисковать и отдав голкиперу.

Вновь через левый фланг пробует выйти Австрия из обороны, Гризманн там накрывает Вёбера, выбив в подкате за боковую.

Лаймер в борьбе справа в штрафной пробил в направлении ближнего угла, где спокойно поймал мяч Меньян.

Мвене слева в обороне несколько проиграл позицию Дембеле и подкатился в ноги сопернику, жёлтая.

А вот это уже что-то новенькое. Контратака сборной Австрии. В её завершении следует диагональ в левую часть штрафной, откуда головой скидывает Лаймер в направлении Забитцера, но получается в руки Меньяну.

Грегорич слева навесил к линии штрафной на Забитцера, который мягко скинул на оказавшегося один-на-один с голкипером Баумгартнера. Не сумел Кристоф переиграть вратаря, хотя после этого, видимо, всё-таки офсайд у хавбека австрийцев зафиксировали.

АВТОГО-О-О-О-Л! Вёбер, в свои ворота, 0:1! Мбаппе с правого края штрафной почти от лицевой навесил к линии вратарской, где неудачно подставил Вёбер голову, от которой мяч нырнул под дальнюю стойку!

26' Пош ввёл мяч справа из аута в штрафную. Получилось слишком сильно для Грегорича и слабовато для располагавшегося на позиции центрфорварда Забитцера.

25' Баумгартнер в очень неплохой позиции оказался слева в штрафной, приняв передачу Мвене, однако не успел принять решение, защитники сориентировались.

24' Очередная быстрая атака французов по центру, но тут на подступах к своей штрафной справляются австрийцы, вдвоём накрыв соперника.

24' Забитцер довольно высоко от углового флажка подал к линии вратарской, где очень уверенно на выходе сыграл Меньян, зафиксировав мяч.

23' Мвене на левой бровке в атаке принял пас, чуть продвинулся вперёд и навесил, но Дембеле сразу же передачу накрыл, корнер.

21' Гриллич на газоне, требуется ему медицинская помощь.

19' Неплохая подача получилась у Гризманна от правого углового флажка, и вроде как на голову партнёру получалось, однако до удара дело всё-таки так и не дошло.