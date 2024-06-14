Тур: 1. Стадион: Меркур-Арена.
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Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Австрия
Франция
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
40
120
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2
Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1
Франция
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2
Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Германия
|Джан Эмре
|1
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|1
|Германия
|Вирц Флориан
|1
|Германия
|Мусиала Джамал
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Германия
|Андрих Роберт
|1
|Германия
|Та Джонатан
|1
|Шотландия
|Ралстон Энтони
|1
Прогнозы на матч Австрия - Франция
Исход игры
Австрия
8.3% (7)
Ничья
4.8% (4)
Франция
86.9% (73)
Тотал 2.5
Больше
76.06% (54)
Меньше
23.94% (17)
Обе команды забьют
Да
73.24% (52)
Нет
26.76% (19)
Популярный счёт
1:2 Франция
39.3% (33)
1:3 Франция
15.5% (13)
0:2 Франция
10.7% (9)
0:1 Франция
6% (5)
0:3 Франция
3.6% (3)
1:1 Ничья
2.4% (2)
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