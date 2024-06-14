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Тур: 1. Стадион: .
Австрия
FIFA #25
 
Позже
Франция
FIFA #2
Прогнозы 84
Австрия 8.3% (7)
X 4.8% (4)
Франция 86.9% (73)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Франция
6.10
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4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Австрия
Франция

История личных встреч

Австрия
Франция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:1
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
3:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
120

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2
Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1
Франция
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2
Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Польша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австрия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Германия Джан Эмре 1
Германия Фюллькруг Никлас 1
Германия Вирц Флориан 1
Германия Мусиала Джамал 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Германия Андрих Роберт 1
Германия Та Джонатан 1
Шотландия Ралстон Энтони 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2024, осталось 2 дня 14 часов.



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    • Прогнозы 84
    Австрия 8.3% (7)
    X 4.8% (4)
    Франция 86.9% (73)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Франция
    6.10
    Реклама, betcity.ru
    4.60
    Реклама, ligastavok.ru
    4.45
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Австрия - Франция

    Исход игры
    Австрия
    8.3% (7)
    Ничья
    4.8% (4)
    Франция
    86.9% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.06% (54)
    Меньше
    23.94% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.24% (52)
    Нет
    26.76% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    39.3% (33)
    1:3 Франция
    15.5% (13)
    0:2 Франция
    10.7% (9)
    0:1 Франция
    6% (5)
    0:3 Франция
    3.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.4% (2)
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    Австрия
    Франция
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