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Тур: 1. Стадион: .
Турция
FIFA #40
 
Позже
Грузия
FIFA #75
Прогнозы 102
Турция 69.6% (71)
X 9.8% (10)
Грузия 20.6% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Грузия
3.75
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3.80
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5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Турция
Грузия

История личных встреч

Турция
Грузия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ММ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0
Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2
Грузия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1
Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Грузия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Испания Мората Альваро 1
Германия Джан Эмре 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Швейцария Видмер Сильван 1
Германия Андрих Роберт 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 102
    Турция 69.6% (71)
    X 9.8% (10)
    Грузия 20.6% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Грузия
    3.75
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    3.80
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Турция - Грузия

    Исход игры
    Турция
    69.6% (71)
    Ничья
    9.8% (10)
    Грузия
    20.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (42)
    Меньше
    41.67% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (45)
    Нет
    37.5% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    33.3% (34)
    2:0 Турция
    16.7% (17)
    1:0 Турция
    4.9% (5)
    1:1 Ничья
    3.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
    3:1 Турция
    2.9% (3)
    1:2 Грузия
    2.9% (3)
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