Тур: 1. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Турция
Грузия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0
Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2
Грузия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1
Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Германия
|Джан Эмре
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
|Швейцария
|Видмер Сильван
|1
|Германия
|Андрих Роберт
|1
Прогнозы на матч Турция - Грузия
Исход игры
Турция
69.6% (71)
Ничья
9.8% (10)
Грузия
20.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (42)
Меньше
41.67% (30)
Обе команды забьют
Да
62.5% (45)
Нет
37.5% (27)
Популярный счёт
2:1 Турция
33.3% (34)
2:0 Турция
16.7% (17)
1:0 Турция
4.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (3)
3:1 Турция
2.9% (3)
1:2 Грузия
2.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!