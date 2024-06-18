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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Португалия
FIFA #6
0:0
Перерыв
Чехия
FIFA #36
0'
39' Желтая карточка
Леау Рафаэл

Ход матча

39'
Леау Рафаэл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 427 Количество передач 137
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 256
Португалия 85.2% (218)
X 7.4% (19)
Чехия 7.4% (19)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Роналду уже 39
Alecs4791 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Чехия
1.62
7.10
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
4
Диаш
Рубен
3
Пепе
Кеплер
19
Мендеш
Нуну
5
Далот
Диогу
23
Витинья
II
8
Фернандеш
Бруну
20
Канселу
Жоау
10
Силва
Бернарду
7
Роналду
Криштиану
17
Леау
Рафаэл
1
Штанек
Йиндрих
3
Голеш
Томаш
4
Хранак
Робин
18
Крейчи
Ладислав
II
5
Цоуфал
Владимир
14
Провод
Лукаш
22
Соучек
Томаш
25
Шулц
Павел
12
Доудера
Давид
10
Шик
Патрик
11
Кухта
Ян
Португалия
3-4-3
Чехия
3-5-2

История личных встреч

Португалия
Чехия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:4
ЛНУ
2:0
Е2
0:1
ЧЕ2(2
1:3

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
45

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0
Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2
Чехия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2
Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Чехия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Португалия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Грузия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Грузия Кверквелия Соломон 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • Опасный момент
    45'
    Расстреливал ворота соперника из пределов штрафной Роналду после скидки от Силвы, но в падении спас свою команду Штанек.
  • 45'
    С угла поля подавал в центр штрафной Фернандеш на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес Цоуфал головой.
  • 44'
    Теперь уже Леау своим тонким пасом запустил Силву в штрафную, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
  • 43'
    Отдавал пас с левого фланга Канселу под удар Фернандешу, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  • 42'
    С центра поля отдавал пас Фернандеш в центр на ход Роналду, но в последний момент Крейчи перехватил этот пас.
  • 41'
    Мягко забросил Далот в штрафную, куда забегал Роналду, но пробить по воротам не позволил ему Соучек.
  • Желтая карточка
    40'
    Ворвался в штрафную Леау после паса от Фернандеша, но упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию. 
  • 39'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Соучек. Потребуется ему помощь медиков.
  • 38'
    Проникающий пас Канселу исполнял в штрафную, куда ворвался Леау, но пробить по воротам не позволил ему защитник.
  • 37'
    Отдавал пас в штрафную Леау после прохода по левому флангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 36'
    Разыграли угловой португальцы, после чего Витинья навесил на дальнюю штангу, но здесь Голеш вынес сферу головой подальше.
  • 35'
    Красивый пас пяткой отдавал Роналду в штрафную, куда ворвался Витинья и пробил по воротам, но защитник в подкате на угловой перевел.
  • Опасный момент
    34'
    Отличным пасом Силва запустил в штрафную соперника Роналду, но тот в ближнем бою переиграть Штанека не смог.
  • 33'
    С фланга сместился на скорости в центр Канселу и попытался пробить, но напоролся на подкат от Голеша.
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    • 32'
      Перехватил сферу на фланге Мендеш и тут же подал в центр штрафной, но здесь Роналду не дотянулся головой до сферы.
    • 31'
      Леау финтом расшатал защитника на фланге и навесил на дальнюю штангу, но здесь грудью сбросил сферу в руки голкиперу Крейчи.
    • 30'
      Протащил мяч по флангу Цоуфал и подал в центр штрафной. Никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 29'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Витинья на ход Роналду, но тот проиграл борьбу за мяч Хранаку.
    • 28'
      Убегал по правому флангу Фернандеш и отдал поперек низом на Леау, но тот в падении не смог дотянуться до мяча.
    • 27'
      Отдавал пас с левого фланга Цоуфал в центр на Провода, который поперек продлил в касание на Шика. Этот пас перехватил Диаш.
    • 26'
      С углового навесил Канселу на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес сферу за пределы поля Доудера.
    • 25'
      Пробил по воротам Фернандеш после сольного прохода, но мяч полетел рикошетом от ноги защитника над перекладиной. 
    • 24'
      Отдавал Далот с правого фланга пас в центр под удар Канселу, который пробил вторым касанием, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 23'
      С углового навесил Силва на дальнюю штангу, где пробивал головой Пепе, но точности ему явно не хватило.
    • 22'
      Пробивал оп воротам с линии чужой штрафной Диаш после поперечного паса от Силвы, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 21'
      С правого фланга покатил в центр Далот на ход Витинье, но того грамотно в силовой борьбе оттеснил от мяча Провод.
    • 19'
      Догнал мяч у лицевой линии Силва и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 18'
      Отобрал мяч в центре поля Соучек и тут же забросил вперед на ход Шику, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 17'
      С дальней дистанции пробил по воротам Мендеш после скидки от Фернандеша, но мяч полетел немного выше перекладины. 
    • 16'
      Накрутил соперника на фланге Леау и отдал на Канселу, который подал в штрафную, но пока весь верх снимают чехи.
    • 15'
      Проникающий пас исполнял с фланга Канселу на ход Фернандешу, но тот пробил в одно касание точно в корпус защитнику.
    • 14'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Витинья на ход Леау, но тому добраться до мяча не позволил Хранак.
    • 13'
      Продавил соперника Далот по флангу и отдал в центр на Силу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Голеш.
    • 12'
      С левого фланга забросил Фернандеш в штрафную на Роналду, но мяч на выходе забрал в свои руки Штанек.
    • 11'
      Убежал в контратаку на скорости Провод после заброса от Цоуфала, но не смог он обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
    • 10'
      Владеет долго мячом на чужой половине поля португальцы, но пока до опасных моментов дело не доходит.
    • 9'
      Отдавал пас по флангу Далот на ход Силве, но тот не смог оторваться от соперника и в итоге потерял мяч.
    • 8'
      Головой пробил из пределов штрафной Роналду после заброса в исполнении Леау, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 7'
      Витинья отдал диагональный пас в штрафную, куда врывался Леау, но пробить с лету в борьбе с защитником ему не удалось.
    • 6'
      Отобрал мяч Шик на чужой половине поля, прошел вперед и отдал под удар Шульцу, но на пути мяча оказался Пепе.
    • 5'
      С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Фернандеш, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 4'
      Прорывался по левой бровке Канселу и отдал в штрафную на Роналду, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 3'
      Ушел от соперника по флангу Цоуфал и прострелил в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 2'
      Португальцы будут играть в традиционных для себя красно-зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Португалии! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 0:0 Чехия

    Исход игры
    Португалия
    84.9% (230)
    Ничья
    7.4% (20)
    Чехия
    7.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.91% (85)
    Меньше
    36.09% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    61.65% (82)
    Нет
    38.35% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    19.2% (52)
    2:0 Португалия
    12.2% (33)
    3:1 Португалия
    5.5% (15)
    1:0 Португалия
    4.1% (11)
    2:3 Чехия
    2.6% (7)
    3:0 Португалия
    2.2% (6)
    2:2 Ничья
    1.1% (3)
    1:1 Ничья
    1.1% (3)
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