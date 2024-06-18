Мягко забросил Далот в штрафную, куда забегал Роналду, но пробить по воротам не позволил ему Соучек.

С центра поля отдавал пас Фернандеш в центр на ход Роналду, но в последний момент Крейчи перехватил этот пас.

Отдавал пас с левого фланга Канселу под удар Фернандешу, но выстрел последнего заблокировали защитники.

Теперь уже Леау своим тонким пасом запустил Силву в штрафную, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

С угла поля подавал в центр штрафной Фернандеш на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес Цоуфал головой.

Расстреливал ворота соперника из пределов штрафной Роналду после скидки от Силвы, но в падении спас свою команду Штанек.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

С фланга сместился на скорости в центр Канселу и попытался пробить, но напоролся на подкат от Голеша.

Отличным пасом Силва запустил в штрафную соперника Роналду, но тот в ближнем бою переиграть Штанека не смог.

Красивый пас пяткой отдавал Роналду в штрафную, куда ворвался Витинья и пробил по воротам, но защитник в подкате на угловой перевел.

Разыграли угловой португальцы, после чего Витинья навесил на дальнюю штангу, но здесь Голеш вынес сферу головой подальше.

Отдавал пас в штрафную Леау после прохода по левому флангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Проникающий пас Канселу исполнял в штрафную, куда ворвался Леау, но пробить по воротам не позволил ему защитник.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Соучек. Потребуется ему помощь медиков.

Ворвался в штрафную Леау после паса от Фернандеша, но упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию.

С углового навесил Силва на дальнюю штангу, где пробивал головой Пепе, но точности ему явно не хватило.

Отдавал Далот с правого фланга пас в центр под удар Канселу, который пробил вторым касанием, но мяч в гуще защитников застрял.

Пробил по воротам Фернандеш после сольного прохода, но мяч полетел рикошетом от ноги защитника над перекладиной.

С углового навесил Канселу на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес сферу за пределы поля Доудера.

Отдавал пас с левого фланга Цоуфал в центр на Провода, который поперек продлил в касание на Шика. Этот пас перехватил Диаш.

Убегал по правому флангу Фернандеш и отдал поперек низом на Леау, но тот в падении не смог дотянуться до мяча.

С левого фланга навесил в центр штрафной Витинья на ход Роналду, но тот проиграл борьбу за мяч Хранаку.

Протащил мяч по флангу Цоуфал и подал в центр штрафной. Никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

Леау финтом расшатал защитника на фланге и навесил на дальнюю штангу, но здесь грудью сбросил сферу в руки голкиперу Крейчи.

Перехватил сферу на фланге Мендеш и тут же подал в центр штрафной, но здесь Роналду не дотянулся головой до сферы.

22' Пробивал оп воротам с линии чужой штрафной Диаш после поперечного паса от Силвы, но мяч полетел рядом со штангой.

21' С правого фланга покатил в центр Далот на ход Витинье, но того грамотно в силовой борьбе оттеснил от мяча Провод.

19' Догнал мяч у лицевой линии Силва и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

18' Отобрал мяч в центре поля Соучек и тут же забросил вперед на ход Шику, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

17' С дальней дистанции пробил по воротам Мендеш после скидки от Фернандеша, но мяч полетел немного выше перекладины.

16' Накрутил соперника на фланге Леау и отдал на Канселу, который подал в штрафную, но пока весь верх снимают чехи.

15' Проникающий пас исполнял с фланга Канселу на ход Фернандешу, но тот пробил в одно касание точно в корпус защитнику.

14' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Витинья на ход Леау, но тому добраться до мяча не позволил Хранак.

13' Продавил соперника Далот по флангу и отдал в центр на Силу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Голеш.

12' С левого фланга забросил Фернандеш в штрафную на Роналду, но мяч на выходе забрал в свои руки Штанек.

11' Убежал в контратаку на скорости Провод после заброса от Цоуфала, но не смог он обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

10' Владеет долго мячом на чужой половине поля португальцы, но пока до опасных моментов дело не доходит.

9' Отдавал пас по флангу Далот на ход Силве, но тот не смог оторваться от соперника и в итоге потерял мяч.

8' Головой пробил из пределов штрафной Роналду после заброса в исполнении Леау, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

7' Витинья отдал диагональный пас в штрафную, куда врывался Леау, но пробить с лету в борьбе с защитником ему не удалось.

6' Отобрал мяч Шик на чужой половине поля, прошел вперед и отдал под удар Шульцу, но на пути мяча оказался Пепе.

5' С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Фернандеш, но до удара по воротам дело так и не дошло.

4' Прорывался по левой бровке Канселу и отдал в штрафную на Роналду, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

3' Ушел от соперника по флангу Цоуфал и прострелил в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

2' Португальцы будут играть в традиционных для себя красно-зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.