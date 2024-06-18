Роналду уже 39
Alecs4791 #
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Сербия
|Гудель Неманья
|1
|Грузия
|Кверквелия Соломон
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1