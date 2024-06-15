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Тур: 1. Стадион: .
Португалия
FIFA #6
 
Позже
Чехия
FIFA #36
Прогнозы 84
Португалия 83.3% (70)
X 7.1% (6)
Чехия 9.5% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Чехия
1.55
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6.55
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6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Португалия
Чехия

История личных встреч

Португалия
Чехия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:4
ЛНУ
2:0
Е2
0:1
ЧЕ2(2
1:3

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
45

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0
Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2
Чехия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2
Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Грузия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Испания Мората Альваро 1
Германия Джан Эмре 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Швейцария Видмер Сильван 1
Германия Андрих Роберт 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июня 2024, осталось 2 дня 14 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 84
    Португалия 83.3% (70)
    X 7.1% (6)
    Чехия 9.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Чехия
    1.55
    Реклама, fon.bet
    6.55
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Португалия - Чехия

    Исход игры
    Португалия
    83.3% (70)
    Ничья
    7.1% (6)
    Чехия
    9.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.79% (46)
    Меньше
    35.21% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    57.75% (41)
    Нет
    42.25% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    32.1% (27)
    2:0 Португалия
    22.6% (19)
    3:1 Португалия
    7.1% (6)
    2:3 Чехия
    6% (5)
    1:0 Португалия
    6% (5)
    3:0 Португалия
    6% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (3)
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