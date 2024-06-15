Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
Позже
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Гашек Иван
История личных встреч
Португалия
Чехия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
45
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0
Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2
Чехия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2
Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Германия
|Джан Эмре
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
|Швейцария
|Видмер Сильван
|1
|Германия
|Андрих Роберт
|1
Прогнозы на матч Португалия - Чехия
Исход игры
Португалия
83.3% (70)
Ничья
7.1% (6)
Чехия
9.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
64.79% (46)
Меньше
35.21% (25)
Обе команды забьют
Да
57.75% (41)
Нет
42.25% (30)
Популярный счёт
2:1 Португалия
32.1% (27)
2:0 Португалия
22.6% (19)
3:1 Португалия
7.1% (6)
2:3 Чехия
6% (5)
1:0 Португалия
6% (5)
3:0 Португалия
6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (3)
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