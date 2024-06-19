Перишич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Айети грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Угловой у ворот сборной Албании. Модрич выполнил подачу на ближний угол вратарской, албанцы максимально внимательно сыграли в обороне и выбили мяч к центру поля.

Сефери совершил рывок по левой половине поля, но затем Тулан из-за пределов штрафной площади под давлением соперника плохо пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Ливаковичу.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Крамарич!!! Сборная Хорватии провела удачную атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей Будимира от радиуса штрафной площади на левый угол штрафной площади, Крамарич спокойно подработал мяч и затем удачно пробил в ближний угол ворот между ног Хюсаю и под опорную ногу Стракоше.

Вновь быстрая атака получилась у хорватов, Будимир в завершении эпизода выполнил передачу на правый угол штрафной площади, но Пашалич не смог должным образом обработать мяч и в итоге упустил шанс для удара по воротам.

АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Сборная Хорватии теперь уже по левой половине поля провела удачную атаку, которая завершилась голом. Будимир получил передачу на левый угол штрафной площади и выполнил прострел от лицевой линии поля в центр штрафной, Сучич в касание пробил по воротам, мяч попал в ногу Джимсити, далее отскочил в ногу Гьясуле и уже после этого зашёл под левую штангу.

Аслани пробил на исполнение по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Ливакович поймал его без особого труда.

Шутало досталось в борьбе за верховой мяч с Манаем в центре поля. Вышли на поле врачи сборной Хорватии, пауза в игре.

Ведран Чорлука, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Байрами совершил рывок по правой половине поля и пробил в ближний угол ворот со входа в штрафную площадь, мяч пролетел над перекладиной.

Юранович с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Стракоша уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Перишич с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Перишич головой под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Гвардиол активно работал на левом фланге у штрафной площади сборной Албании, в борьбе с Хюсаем Йошко оказался на газоне, но Франсуа Летексье показал, что будет удар от ворот.

Ковачич из-за пределов штрафной площади после смещения в центр с левой половины поля на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру, Стракоша спокойно выловил его.

Перишич с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Пашалич в борьбе с соперником головой не смог направить мяч точно в ближний угол ворот.

Из глубины поля последовал заброс на правую половину поля сборной Хорватии, теперь уже Асани забрался в офсайд.

Юранович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Петкович в борьбе с Айети головой пробил по воротам, мяч задел спину защитника сборной Албании и ушёл на угловой.

Модрич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шутало был в достаточно неплохой позиции, но не смог головой направить мяч в ближний угол ворот.

Модрич с правой половины поля сильно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Рамадани грамотно блокировал попытку, но при этом получил небольшое повреждение.

Перишич с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч после рикошета полетел в правый угол ворот, но не очень сильно, Стракоша в красивом прыжке намертво поймал его.

Гвардиол в центре поля нарушил правила против Маная. Албания теперь уже также быстро разыграла стандарт.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Хорватии, чтобы перевернуть ход матча в свою пользу. По такой игре хорватам конечно же лучше больше не пропускать, а иначе в этом противостоянии можно будет остаться без очков.

В составе сборной Хорватии после перерыва произошла замена. Вместо Марсело Брозовича на поле вышел Марио Пашалич.

Юранович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Петкович в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, далее последовал отскок на левый угол вратарской, Стракоша спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Перишич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Аслани.

Крамарич выполнил передачу на ход Перишичу по левому флангу, Лячи отработал в обороне и выбил мяч в аут.

Перишич из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол вратарской, Петкович под давлением Джимсити не смог головой пробить по воротам, мяч от форварда сборной Хорватии ушёл за лицевую линию поля.

Стракоша от линии вратарской сильно выбил мяч на половину поля сборной Хорватии, Манай забрался в небольшой офсайд.

Сучич вошёл в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, Стракоша грамотно сложился и отбил мяч в сторону от своих владений.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Албания в Гамбурге вполне заслуженно переигрывает Хорватию со счётом 1:0 за счёт быстрого гола. Хорватия пока что играет лишь отрезками, но при этом практически не создаёт моментов в атаке, что конечно же только добавляет проблем команде Златко Далича.

45' Перишич с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Крамарич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Джимсити.

45' Хюсай с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манай в падении головой не особо удачно попал по мячу, что позволило Ливаковичу в прыжке выловить его.

45' Одну минуту добавил Франсуа Летексье к основному времени первого тайма.

45' Крамарич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Майер под давлением Джимсити головой пробил по воротам, казалось, что мяч задел голову капитана сборной Албании, но Франсуа Летексье в итоге показал, что будет удар от ворот.

44' Шутало в центре поля теперь уже нарушил правила против Маная. Очень много мелких фолов в первом тайме у нас со стороны хорватов.

43' Крамарич в центре поля нарушил правила против Аслани. Албания достаточно долго разыгрывала стандарт.

42' Брозович с дальней дистанции пробил по воротам, мяч после рикошета слабо полетел в левый угол ворот, Стракоша сыграл без ошибок и спокойно забрал мяч в руки.

41' Ковачич теперь уже нарушил правила в центральном круге против Рамадани. Аслани со стандарта забросил мяч к правому углу штрафной площади, совсем немного не хватило Манаю, чтобы зацепиться за мяч.

40' Майер в центре поля нарушил правила против Митая. Игроки сборной Албании никуда не спеша разыграли стандарт.

39' Модрич со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Стракоша сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

38' Асани на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Крамарича. Хорватия заработала достаточно неплохой стандарт.

37' Модрич с правого фланга сделал перевод к левому углу штрафной площади, албанцы вновь внимательно сыграли в обороне и спокойно перехватили мяч.

36' Майер совершил рывок по правой половине поля, но в итоге Ловро далековато отпустил от себя мяч и потерял его.

35' Майер с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника сборной Албании и улетел к центру поля.

34' Аслани со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу на правый угол вратарской, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.

33' Ковачич на своей половине поля нарушил правила против Рамадани. Игроки сборной Албании тщательно готовятся к стандарту.

32' Модрич в центре поля выполнил плохую передачу на левую половину поля, албанцы перехватили мяч и пустились в контратаку, которая завершилась передачей с правой половины поля в центр штрафной площади от Асани, Брозович при игре в подкате невольно подправил мяч на Аслани, Кристьян в касание пробил в левый угол ворот, Ливакович в прыжке вытянул непростой мяч.

31' Митай в центре поля нарушил правила против Петковича. Игроки сборной Хорватии продолжают быстро разыгрывать стандарты, но толку от этого минимум.

30' Асани с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч отскочил в центр к линии штрафной, Хюсай в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

29' Стандарт албанцы разыграли в итоге не особо удачно, мяч был уведён на левый фланг, а уже оттуда Рамадани выполнил не особо удачную подачу в центр штрафной площади.

28' Шутало на своей половине поля нарушил правила против Маная. Игроки сборной Албании тщательно готовятся к стандарту.

27' Майер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Петкович под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

26' Джимсити в центральном круге нарушил правила против Петковича. Хорватия быстро разыграла мяч и продолжила атаку.

25' Крамарич с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Перишич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Асани.

24' Манай в центре поля нарушил правила против Шутало. Игроки сборной Хорватии максимально быстро разыграли стандарт.

23' Майер выполнил передачу на ход Перишичу по левому флангу, Иван от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стракоша спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

22' Брозович с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

21' Ковачич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины, Рамадани грамотно подставился под мяч.

20' Байрами попытался вновь разогнать атаку по левой половине поля, Шутало удачно сыграл в обороне и при игре в подкате перехватил мяч.

19' Перишич из аута с левого фланга сильно вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде в очередной раз не смог зацепиться за мяч.

18' Асани на левом фланге прихватил за футболку Гвардиола. Хорватия достаточно быстро разыграла стандарт, но не особо удачно.

17' Юранович из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Аслани с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч был выбит к радиусу штрафной площади, Хюсай пробил в касание по воротам, Крамарич успешно заблокировал попытку.

15' Байрами вошёл в штрафную площадь с левого фланга и после небольшого смещения в центр пробил в ближний угол ворот из-под Юрановича, Ливакович не достал до мяча, но мяч всё же задел ногу Юрановича, а поэтому будет угловой.

14' Гвардиол в центре поля теперь уже нарушил правила против Асани. Игроки сборной Албании в свою очередь конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Сборная Албании вновь начала матч успешно, конечно же на этот раз гол был забит не столь быстро, но всё же хорваты теперь уже должны стараться добавлять в атаке.

12' Манай в центре поля нарушил правила против Ковачича. Игроки сборной Хорватии быстро разыграли стандарт.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Лячи!!! Асани с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лячи головой подправил мяч в правый угол ворот, Ливакович не успел сложиться должным образом и в итоге не смог выручить свою команду.

10' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Хорватии, Шутало грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на левый фланг.

9' Байрами совершил рывок по левому флангу, но под давлением двух соперников Недим в итоге потерял мяч.

8' Модрич со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки сборной Албании перехватили мяч и едва не убежали в контратаку.

7' Айети на своей половине поля нарушил правила против Петковича. Игроки сборной Хорватии тщательно готовятся к стандарту.

6' Хорватия начинает теперь уже регулярно искать слабые места в обороне сборной Албании, но пока что номинальные гости достаточно плотно работают у своей штрафной площади.

5' Юранович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Айети оказался первым на мяче и выбил его в аут.

4' Угловой у ворот сборной Албании. Майер разыграл корнер с партнёром по команде, но затем ничего интересного на правом фланге игроки сборной Хорватии придумать не смогли.

3' Сборная Албании старается больше времени работать с мячом на старте матча, но пока что дальше центра поля команде Силвиньо продвинуться проблематично.

2' Байрами совершил рывок по левому флангу после заброса из центра поля и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Хорватии сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.