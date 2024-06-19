Тур: 2. Стадион: Фолькспаркштадион. Главный судья: Летексье Франсуа
Ход матча
11'
0:1
74'
1:1
76'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
343 Количество передач 143
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Перишич
Иван
10
Модрич
Лука
14
Лячи
Казим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Соса БорнаЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
20 Пьяца МаркоНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сефери ТуланПолузащитник
-
16 Бериша МедонПолузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Алийи НасерПолузащитник
-
26 Ходжа АрберПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
-
17 Мучи ЭрнестНападающий
-
19 Даку МирлиндНападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лячи Казим
|1
|0.5
|Байрами Недим
|1
|0.5
|Асани Ясир
|0
|0
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ходжа Арбер
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
Результаты матчей
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4
Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0
Албания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0
Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1
Результаты матчей
Хорватия
Албания
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хорватия
Албания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Сербия
|Гудель Неманья
|1
|Грузия
|Кверквелия Соломон
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хорватия 2:1 Албания
Исход игры
Хорватия
84.5% (185)
Ничья
6.8% (15)
Албания
8.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (50)
Меньше
59.35% (73)
Обе команды забьют
Да
39.02% (48)
Нет
60.98% (75)
Популярный счёт
2:0 Хорватия
23.7% (52)
2:1 Хорватия
16.9% (37)
1:0 Хорватия
7.8% (17)
3:1 Хорватия
3.2% (7)
3:0 Хорватия
2.3% (5)
1:1 Ничья
1.8% (4)
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