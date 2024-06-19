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  3. ЕВРО-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Хорватия
FIFA #10
2:1
Второй тайм: 79'
Албания
FIFA #66
0'
0:1
11' Гол
Лячи Казим
1:1
74' Гол
Крамарич Андрей
2:1
76' Гол в свои ворота
Гьясула Клаус

Ход матча

11'
0:1
Лячи Казим
(Асани Ясир)
46'
Пашалич Марио
Брозович Марсело
 
46'
Сучич Лука
Майер Ловро
 
64'
 
Сефери Тулан
Асани Ясир
69'
Будимир Анте
Петкович Бруно
 
72'
 
Гьясула Клаус
Лячи Казим
74'
Крамарич Андрей
(Будимир Анте)
1:1
76'
Гьясула Клаус
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 343 Количество передач 143
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 219
Хорватия 84.5% (185)
X 6.8% (15)
Албания 8.7% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Хорватия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
6
Шутало
Йосип
4
Гвардиол
Йошко
14
Перишич
Иван
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
7
Майер
Ловро
17
Петкович
Бруно
9
Крамарич
Андрей
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
5
Айети
Арлинд
6
Джимсити
Берат
3
Митай
Марио
20
Рамадани
Юльбер
21
Аслани
Кристьян
9
Асани
Ясир
14
Лячи
Казим
10
Байрами
Недим
7
Манай
Рей
Хорватия
4-3-3
Албания
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лячи Казим 1 0.5
Байрами Недим 1 0.5
Асани Ясир 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ходжа Арбер 1 0
Броя Армандо 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4
Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0
Албания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0
Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1

Результаты матчей

Хорватия
Албания

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Италия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хорватия
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Албания
 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Грузия Кверквелия Соломон 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Гол в свои ворота
    79'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Сборная Хорватии теперь уже по левой половине поля провела удачную атаку, которая завершилась голом. Будимир получил передачу на левый угол штрафной площади и выполнил прострел от лицевой линии поля в центр штрафной, Сучич в касание пробил по воротам, мяч попал в ногу Джимсити, далее отскочил в ногу Гьясуле и уже после этого зашёл под левую штангу. 
  • Опасный момент
    78'
    Вновь быстрая атака получилась у хорватов, Будимир в завершении эпизода выполнил передачу на правый угол штрафной площади, но Пашалич не смог должным образом обработать мяч и в итоге упустил шанс для удара по воротам. 
  • Описание гола
    77'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Крамарич!!! Сборная Хорватии провела удачную атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей Будимира от радиуса штрафной площади на левый угол штрафной площади, Крамарич спокойно подработал мяч и затем удачно пробил в ближний угол ворот между ног Хюсаю и под опорную ногу Стракоше. 
  • 76'
    Сефери совершил рывок по левой половине поля, но затем Тулан из-за пределов штрафной площади под давлением соперника плохо пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Ливаковичу. 
  • Замена
    75'
    В составе сборной Албании произошла замена. Вместо Казима Лячи на поле вышел Клаус Гьясула. 
  • Угловой
    74'
    Угловой у ворот сборной Албании. Модрич выполнил подачу на ближний угол вратарской, албанцы максимально внимательно сыграли в обороне и выбили мяч к центру поля. 
  • 73'
    Перишич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Айети грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Замена
    72'
    В составе сборной Хорватии произошла замена. Вместо Бруно Петковича на поле вышел Анте Будимир. 
  • 71'
    Перишич с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Перишич головой под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 70'
    Юранович с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Стракоша уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    69'
    Байрами совершил рывок по правой половине поля и пробил в ближний угол ворот со входа в штрафную площадь, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Желтая карточка
    68'
    Ведран Чорлука, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Травма, повреждение
    67'
    Шутало досталось в борьбе за верховой мяч с Манаем в центре поля. Вышли на поле врачи сборной Хорватии, пауза в игре. 
  • Замена
    66'
    В составе сборной Хорватии произошла замена. Вместо Ясира Асани на поле вышел Тулан Сефери. 
  • 65'
    Аслани пробил на исполнение по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Ливакович поймал его без особого труда. 
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    • Фол, нарушение
      64'
      Гвардиол в центре поля нарушил правила против Маная. Албания теперь уже также быстро разыграла стандарт. 
    • Фол, нарушение
      63'
      Лячи в центре поля нарушил правила против Ковачича. Игроки сборной Хорватии максимально быстро разыграли стандарт. 
    • 62'
      Перишич с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч после рикошета полетел в правый угол ворот, но не очень сильно, Стракоша в красивом прыжке намертво поймал его. 
    • Травма, повреждение
      61'
      Модрич с правой половины поля сильно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Рамадани грамотно блокировал попытку, но при этом получил небольшое повреждение. 
    • Угловой
      60'
      Модрич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шутало был в достаточно неплохой позиции, но не смог головой направить мяч в ближний угол ворот. 
    • 59'
      Юранович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Петкович в борьбе с Айети головой пробил по воротам, мяч задел спину защитника сборной Албании и ушёл на угловой. 
    • Офсайд
      58'
      Из глубины поля последовал заброс на правую половину поля сборной Хорватии, теперь уже Асани забрался в офсайд. 
    • 57'
      Перишич с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Пашалич в борьбе с соперником головой не смог направить мяч точно в ближний угол ворот. 
    • 56'
      Ковачич из-за пределов штрафной площади после смещения в центр с левой половины поля на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру, Стракоша спокойно выловил его. 
    • Судья
      55'
      Гвардиол активно работал на левом фланге у штрафной площади сборной Албании, в борьбе с Хюсаем Йошко оказался на газоне, но Франсуа Летексье показал, что будет удар от ворот. 
    • Опасный момент
      54'
      Сучич вошёл в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, Стракоша грамотно сложился и отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Офсайд
      53'
      Стракоша от линии вратарской сильно выбил мяч на половину поля сборной Хорватии, Манай забрался в небольшой офсайд. 
    • 52'
      Перишич из аута с левого фланга вбросил мяч на ближний угол вратарской, Петкович под давлением Джимсити не смог головой пробить по воротам, мяч от форварда сборной Хорватии ушёл за лицевую линию поля. 
    • 51'
      Крамарич выполнил передачу на ход Перишичу по левому флангу, Лячи отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Перишич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Аслани. 
    • 49'
      Юранович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Петкович в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, далее последовал отскок на левый угол вратарской, Стракоша спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Златко Далич. Вместо Ловро Майера на поле вышел Лука Сучич. 
    • Замена
      47'
      В составе сборной Хорватии после перерыва произошла замена. Вместо Марсело Брозовича на поле вышел Марио Пашалич. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Хорватии, чтобы перевернуть ход матча в свою пользу. По такой игре хорватам конечно же лучше больше не пропускать, а иначе в этом противостоянии можно будет остаться без очков. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Албания в Гамбурге вполне заслуженно переигрывает Хорватию со счётом 1:0 за счёт быстрого гола. Хорватия пока что играет лишь отрезками, но при этом практически не создаёт моментов в атаке, что конечно же только добавляет проблем команде Златко Далича. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Перишич с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Крамарич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Джимсити. 
    • Опасный момент
      45'
      Хюсай с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манай в падении головой не особо удачно попал по мячу, что позволило Ливаковичу в прыжке выловить его. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Франсуа Летексье к основному времени первого тайма. 
    • Судья
      45'
      Крамарич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Майер под давлением Джимсити головой пробил по воротам, казалось, что мяч задел голову капитана сборной Албании, но Франсуа Летексье в итоге показал, что будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Шутало в центре поля теперь уже нарушил правила против Маная. Очень много мелких фолов в первом тайме у нас со стороны хорватов. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Крамарич в центре поля нарушил правила против Аслани. Албания достаточно долго разыгрывала стандарт. 
    • 42'
      Брозович с дальней дистанции пробил по воротам, мяч после рикошета слабо полетел в левый угол ворот, Стракоша сыграл без ошибок и спокойно забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Ковачич теперь уже нарушил правила в центральном круге против Рамадани. Аслани со стандарта забросил мяч к правому углу штрафной площади, совсем немного не хватило Манаю, чтобы зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Майер в центре поля нарушил правила против Митая. Игроки сборной Албании никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 39'
      Модрич со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Стракоша сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Асани на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Крамарича. Хорватия заработала достаточно неплохой стандарт. 
    • 37'
      Модрич с правого фланга сделал перевод к левому углу штрафной площади, албанцы вновь внимательно сыграли в обороне и спокойно перехватили мяч. 
    • 36'
      Майер совершил рывок по правой половине поля, но в итоге Ловро далековато отпустил от себя мяч и потерял его. 
    • 35'
      Майер с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника сборной Албании и улетел к центру поля. 
    • 34'
      Аслани со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу на правый угол вратарской, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Ковачич на своей половине поля нарушил правила против Рамадани. Игроки сборной Албании тщательно готовятся к стандарту. 
    • Опасный момент
      32'
      Модрич в центре поля выполнил плохую передачу на левую половину поля, албанцы перехватили мяч и пустились в контратаку, которая завершилась передачей с правой половины поля в центр штрафной площади от Асани, Брозович при игре в подкате невольно подправил мяч на Аслани, Кристьян в касание пробил в левый угол ворот, Ливакович в прыжке вытянул непростой мяч. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Митай в центре поля нарушил правила против Петковича. Игроки сборной Хорватии продолжают быстро разыгрывать стандарты, но толку от этого минимум. 
    • Опасный момент
      30'
      Асани с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч отскочил в центр к линии штрафной, Хюсай в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
    • 29'
      Стандарт албанцы разыграли в итоге не особо удачно, мяч был уведён на левый фланг, а уже оттуда Рамадани выполнил не особо удачную подачу в центр штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Шутало на своей половине поля нарушил правила против Маная. Игроки сборной Албании тщательно готовятся к стандарту. 
    • 27'
      Майер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Петкович под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Джимсити в центральном круге нарушил правила против Петковича. Хорватия быстро разыграла мяч и продолжила атаку. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Крамарич с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Перишич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Асани. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Манай в центре поля нарушил правила против Шутало. Игроки сборной Хорватии максимально быстро разыграли стандарт. 
    • 23'
      Майер выполнил передачу на ход Перишичу по левому флангу, Иван от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стракоша спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 22'
      Брозович с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 21'
      Ковачич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины, Рамадани грамотно подставился под мяч. 
    • 20'
      Байрами попытался вновь разогнать атаку по левой половине поля, Шутало удачно сыграл в обороне и при игре в подкате перехватил мяч. 
    • 19'
      Перишич из аута с левого фланга сильно вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде в очередной раз не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Асани на левом фланге прихватил за футболку Гвардиола. Хорватия достаточно быстро разыграла стандарт, но не особо удачно. 
    • 17'
      Юранович из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 16'
      Аслани с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч был выбит к радиусу штрафной площади, Хюсай пробил в касание по воротам, Крамарич успешно заблокировал попытку. 
    • 15'
      Байрами вошёл в штрафную площадь с левого фланга и после небольшого смещения в центр пробил в ближний угол ворот из-под Юрановича, Ливакович не достал до мяча, но мяч всё же задел ногу Юрановича, а поэтому будет угловой. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Гвардиол в центре поля теперь уже нарушил правила против Асани. Игроки сборной Албании в свою очередь конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Сборная Албании вновь начала матч успешно, конечно же на этот раз гол был забит не столь быстро, но всё же хорваты теперь уже должны стараться добавлять в атаке. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Манай в центре поля нарушил правила против Ковачича. Игроки сборной Хорватии быстро разыграли стандарт. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Лячи!!! Асани с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лячи головой подправил мяч в правый угол ворот, Ливакович не успел сложиться должным образом и в итоге не смог выручить свою команду. 
    • 10'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Хорватии, Шутало грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на левый фланг. 
    • 9'
      Байрами совершил рывок по левому флангу, но под давлением двух соперников Недим в итоге потерял мяч. 
    • 8'
      Модрич со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки сборной Албании перехватили мяч и едва не убежали в контратаку. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Айети на своей половине поля нарушил правила против Петковича. Игроки сборной Хорватии тщательно готовятся к стандарту. 
    • 6'
      Хорватия начинает теперь уже регулярно искать слабые места в обороне сборной Албании, но пока что номинальные гости достаточно плотно работают у своей штрафной площади. 
    • 5'
      Юранович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Айети оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Угловой
      4'
      Угловой у ворот сборной Албании. Майер разыграл корнер с партнёром по команде, но затем ничего интересного на правом фланге игроки сборной Хорватии придумать не смогли. 
    • 3'
      Сборная Албании старается больше времени работать с мячом на старте матча, но пока что дальше центра поля команде Силвиньо продвинуться проблематично. 
    • 2'
      Байрами совершил рывок по левому флангу после заброса из центра поля и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Хорватии сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для обеих команд будет играться очень важный матч в группе В. Хорватия по большому счёту не имеет права на осечку и должна стараться набирать три очка. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хорватия 2:1 Албания

    Исход игры
    Хорватия
    84.5% (185)
    Ничья
    6.8% (15)
    Албания
    8.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.65% (50)
    Меньше
    59.35% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    39.02% (48)
    Нет
    60.98% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Хорватия
    23.7% (52)
    2:1 Хорватия
    16.9% (37)
    1:0 Хорватия
    7.8% (17)
    3:1 Хорватия
    3.2% (7)
    3:0 Хорватия
    2.3% (5)
    1:1 Ничья
    1.8% (4)
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