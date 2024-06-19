Заброс слева в штрафную площадь на Мактоминая соперники перехватили.

Мактоминай за споры с арбитром получил жёлтую карточку.

Начало второго тайма активнее проводят шотландцы. Первый тайм начинался примерно также.

У Шёра заброс вперёд получился слишком сильным. Мяч прилетел к Ганну, который неспешно сыграл с защитниками.

Швейцарцы справа покомбинировали на чужой половине поля и отошли на свою. Рисковать никто не собирается. Все выжидают ошибки соперника.

Варгас разыграл угловой удар с партнёром. Навес слева к воротам шотландские защитники перехватили.

Ндой на чужой половине поля ударил по ногам Робертсона.

Второй тайм в Кёльне!

Шакири от углового флага навесил к воротам. Мяч выбит на Варгаса, чья подача приводит к следующему "стандарту".

Следующий угловой удар Шакири разыграл с Варгасом. Опасной подачи справа к воротам не получилось.

Концовка тайма проходит спокойно. Команды стараются подержать мяч на своей половине поля, неохотно продвигаясь вперёд.

Варгас в центре поля толкнул в спину Хендри.

Ганн выбежал далеко за пределы штрафной площади и поучаствовал в перепасовке с партнёрами.

Длинный заброс Аканджи вперёд соперники перехватили. Игра не торопится далеко отодвигаться от центрального круга.

У угла штрафной площади Фройлер ударил по ногам Адамса.

Мактоминай справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Хендри поднял мяч вверх, а арбитр зафиксировал фол со стороны атакующей команды.

У Ралстона подача справа получилась слишком сильной. Партнёр с мог догнать мяч только у углового флага.

Мактоминай от углового флага навесил к дальней штанге, где Адамс ногой пробил по воротам. Зоммер успел сместиться и поймать мяч.

Варгас на левом фланге забрался в офсайд.

33' Шакири от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч шотландцы вынести далеко не смогли. Последовал заброс на Ндоя, который отправил мяч в сетку. Арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.

32' Варгас слева отправил к воротам Ндоя, который с десяти метров пробил в дальний угол. Ганн в прыжке сумел парировать удар.

31' Родригес в центре поля "скосил" Гилмора и получил первую жёлтую карточку в матче.

30' Адамс на чужой половине поля врезал по ногам Эбишеру.

29' Родригес исполнил перевод направо на Видмера, который с пятнадцати метров пробил немного выше перекладины.

28' Дальний удар Джаки слева заблокировал Гилмор.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ШАКИРИ!!! Шакири получил пас на ход от соперника и слева с двадцати метров точно пробил в касание в ближнюю "девятку". Автором "голевого" паса стал Ралстон.

25' Видмер справа забежал в офсайд.

24' Шакири от углового флага навесил к ближней штанге, где оказалась только группа соперников. Мяч от ворот выбит.

23' Робертсон не позволил Видмеру справа прострелить к воротам.

22' Ралстон с Шёром уже готовы вернуться на поле. Всё обошлось без травм. Сборная Швейцарии комбинирует у чужой штрафной площади.

20' Ралстон и Шёр столкнулись головами перед воротами сборной Шотландии. Они оба лежат на газоне, а к ним вызваны медики. Небольшая пауза в матче.

19' Варгас от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит, но у ворот произошло столкновение головами. Игра остановлена.

18' Варгас слева с острого угла пробил по воротам и заработал угловой удар.

17' Швейцарцы постепенно начинают использовать длинные передачи вперёд. Соперники играют на перехватах.

16' Шакири от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мактоминай. На подборе сыграл Родригес, пробивший с линии штрафной площади правее ворот.

15' Швейцарцы забрали мяч, но на чужой половине обосноваться не могут.

13' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ШЁР!!! Быструю контратаку провели шотландцы Мактоминай с пятнадцати метров пробил по воротам, но вмешался Шёр и ногой переправил мяч мимо Зоммера под перекладину.

13' Шакири разыграл угловой удар с партнёрами, а его подача справа к воротам соперниками перехвачена.

12' Сборная Швейцарии постепенно перехватывает инициативу в матче. Красно-белые стали больше контролировать мяч, но большинство действий происходит у центрального круга.

12' Адамс у центрального круга попал ногой в лицо Родригесу. Обошлось всё без серьёзных повреждений.

11' Видмер справа убежал в свободную зону, но лишком сильно прокинул мяч себе на ход и упустил сферу за пределы поля.

10' Родригес слева продвинулся вперёд, но вариантов для острой передачи вперёд не придумал.

9' Макгинн на чужой половине поля нарушил правила. Шёр оказался на газоне.

8' Аканджи с Зоммером очень неспешно вводили мяч в игру. На первых минутах встречи странно видеть такие действия.

7' Шёр на чужой половине поля подтолкнул в спину Макгинна.

6' Шотландцы выдают активные стартовые минуты встречи. Заработана пара "стандартов", но до угроз воротам дело не дошло.

5' Прострел Робертсона слева к воротам привёл к следующему угловому удару. Мкктоминай навесил к воротам, где Зоммер забрал мяч в руки.

4' Мактоминай исполнил первый угловой удар в матче. Скотт низом направил мяч к ближней штанге, откуда он был выбит за боковую линию поля.

3' Ндой на левом фланге не смог выиграть забег у тирни и подтолкнул немного Кирана в спину.

2' Сборная Шотландии играет в тёмно-синей форме, сборная Швейцарии - в белой.