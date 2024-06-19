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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кружляк Иван
Шотландия
FIFA #39
1:1
Второй тайм: 59'
Швейцария
FIFA #19
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Шёр Фабиан
1:1
26' Гол
Шакири Джердан
31' Желтая карточка
Родригес Рикардо
51' Желтая карточка
Мактоминай Скотт

Ход матча

13'
Шёр Фабиан
1:0
26'
1:1
Шакири Джердан
31'
 
Родригес Рикардо
51'
Мактоминай Скотт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 208 Количество передач 216
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 207
Шотландия 9.7% (20)
X 17.9% (37)
Швейцария 72.5% (150)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Шотландия
Ничья
Швейцария
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ганн
Ангус
13
Хендри
Джек
5
Хэнли
Грант
6
Тирни
Киран
2
Ралстон
Энтони
3
Робертсон
Эндрю
14
Гилмор
Билли
8
Макгрегор
Каллум
4
Мактоминай
Скотт
10
Адамс
Че
7
Макгинн
Джон
1
Зоммер
Янн
22
Шёр
Фабиан
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
3
Видмер
Сильван
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
19
Ндой
Дан
17
Варгас
Рубен
23
Шакири
Джердан
Шотландия
3-4-1-2
Швейцария
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбишер Мишель 1 0.5
Шакири Джердан 1 0.5
Эмболо Брель 1 0.5
Дуа Квадво 1 0.5
Фройлер Ремо 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портеус Райан 0 1
Ралстон Энтони 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Рикардо 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Якин Мурат (тренер) 1 0

Результаты матчей

Шотландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
0
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1
Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4
Швейцария
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1
Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2

Результаты матчей

Шотландия
Швейцария

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шотландия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Швейцария
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Шотландия
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Венгрия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Германия Мусиала Джамал 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Швейцария Родригес Рикардо 1
Сербия Гудель Неманья 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    57'
    Ндой на чужой половине поля ударил по ногам Робертсона.
  • Угловой
    56'
    Варгас разыграл угловой удар с партнёром. Навес слева к воротам шотландские защитники перехватили.
  • 55'
    Швейцарцы справа покомбинировали  на чужой половине поля и отошли на свою. Рисковать никто не собирается. Все выжидают ошибки соперника.
  • 54'
    У Шёра заброс вперёд получился слишком сильным. Мяч прилетел к Ганну, который неспешно сыграл с защитниками.
  • 52'
    Начало второго тайма активнее проводят шотландцы. Первый тайм начинался примерно также.
  • Желтая карточка
    51'
    Мактоминай за споры с арбитром получил жёлтую карточку.
  • 50'
    Заброс слева в штрафную площадь на Мактоминая соперники перехватили.
  • Офсайд
    49'
    Видмер оказался в офсайде.
  • Угловой
    48'
    Следующий угловой удар Шакири разыграл с Варгасом. Опасной подачи справа к воротам не получилось.
  • Угловой
    47'
    Шакири от углового флага навесил к воротам. Мяч выбит на Варгаса, чья подача приводит к следующему "стандарту".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Кёльне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Шотландия - Швейцария - 1:1.
  • Фол, нарушение
    45'
    Эбишер на чужой половине поля нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    45'
    Варгас в центре поля толкнул в спину Хендри.
  • 45'
    Концовка тайма проходит спокойно. Команды стараются подержать мяч на своей половине поля, неохотно продвигаясь вперёд.
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    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Кружляк в первом тайме.
    • Офсайд
      44'
      Варгас на левом фланге забрался в офсайд.
    • 43'
      Удар Джаки слева с восемнадцати метров отразил Ганн.
    • Угловой
      42'
      Мактоминай от углового флага навесил к дальней штанге, где Адамс ногой пробил по воротам. Зоммер успел сместиться и поймать мяч.
    • 40'
      У Ралстона подача справа получилась слишком сильной. Партнёр с мог догнать мяч только у углового флага.
    • 39'
      Мактоминай справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Хендри поднял мяч вверх, а арбитр зафиксировал фол со стороны атакующей команды.
    • Фол, нарушение
      38'
      У угла штрафной площади Фройлер ударил по ногам Адамса.
    • 37'
      Длинный заброс Аканджи вперёд соперники перехватили. Игра не торопится далеко отодвигаться от центрального круга.
    • 36'
      Ганн выбежал далеко за пределы штрафной площади и поучаствовал в перепасовке с партнёрами.
    • Видеоповтор
      34'
      ВАР подтверждает решение Кружляка по незасчитанному голу. Игра продолжается.
    • Угловой
      33'
      Шакири от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч шотландцы вынести далеко не смогли. Последовал заброс на Ндоя, который отправил мяч в сетку.  Арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.
    • Опасный момент
      32'
      Варгас слева отправил к воротам Ндоя, который с десяти метров пробил в дальний угол. Ганн в прыжке сумел парировать удар.
    • Желтая карточка
      31'
      Родригес в центре поля "скосил" Гилмора и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Фол, нарушение
      30'
      Адамс на чужой половине поля врезал по ногам Эбишеру.
    • Опасный момент
      29'
      Родригес исполнил перевод направо на Видмера, который с пятнадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • 28'
      Дальний удар Джаки слева заблокировал Гилмор.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ШАКИРИ!!! Шакири получил пас на ход от соперника и слева с двадцати метров точно пробил в касание в ближнюю "девятку". Автором "голевого" паса стал Ралстон.
    • Офсайд
      25'
      Видмер справа забежал в офсайд.
    • Угловой
      24'
      Шакири от углового флага навесил к ближней штанге, где оказалась только группа соперников. Мяч от ворот выбит.
    • 23'
      Робертсон не позволил Видмеру справа прострелить к воротам.
    • 22'
      Ралстон с Шёром уже готовы вернуться на поле. Всё обошлось без травм. Сборная Швейцарии комбинирует у чужой штрафной площади.
    • Травма, повреждение
      20'
      Ралстон и Шёр столкнулись головами перед воротами сборной Шотландии. Они оба лежат на газоне, а к ним вызваны медики. Небольшая пауза в матче.
    • Угловой
      19'
      Варгас от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит, но у ворот произошло столкновение головами. Игра остановлена.
    • 18'
      Варгас слева с острого угла пробил по воротам и заработал угловой удар.
    • 17'
      Швейцарцы постепенно начинают использовать длинные передачи вперёд. Соперники играют на перехватах.
    • Угловой
      16'
      Шакири  от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Мактоминай. На подборе сыграл Родригес, пробивший с линии штрафной площади правее ворот.
    • 15'
      Швейцарцы забрали мяч, но на чужой половине обосноваться не могут.
    • Гол в свои ворота
      13'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ШЁР!!! Быструю контратаку провели шотландцы Мактоминай с пятнадцати метров пробил по воротам, но вмешался Шёр и ногой переправил мяч мимо Зоммера под перекладину.
    • Угловой
      13'
      Шакири  разыграл угловой удар с партнёрами, а его подача справа к воротам соперниками перехвачена.
    • 12'
      Сборная Швейцарии постепенно перехватывает инициативу в матче. Красно-белые стали больше контролировать мяч, но большинство действий происходит у центрального круга.
    • Фол, нарушение
      12'
      Адамс у центрального круга попал ногой в лицо Родригесу. Обошлось всё без серьёзных повреждений.
    • 11'
      Видмер справа убежал в свободную зону, но  лишком сильно прокинул мяч себе на ход и упустил сферу за пределы поля.
    • 10'
      Родригес слева продвинулся вперёд, но вариантов для острой передачи вперёд не придумал.
    • Фол, нарушение
      9'
      Макгинн на чужой половине поля нарушил правила. Шёр оказался на газоне.
    • 8'
      Аканджи с Зоммером очень неспешно вводили мяч в игру. На первых минутах встречи странно видеть такие действия.
    • Фол, нарушение
      7'
      Шёр на чужой половине поля подтолкнул в спину Макгинна.
    • 6'
      Шотландцы выдают активные стартовые минуты встречи. Заработана пара "стандартов", но до угроз воротам дело не дошло.
    • Угловой
      5'
      Прострел Робертсона слева к воротам привёл к следующему угловому удару. Мкктоминай навесил к воротам, где Зоммер забрал мяч в руки.
    • Угловой
      4'
      Мактоминай исполнил первый угловой удар в матче. Скотт низом направил мяч к ближней штанге, откуда он был выбит за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ндой на левом фланге не смог выиграть забег у тирни и подтолкнул немного Кирана в спину.
    • 2'
      Сборная Шотландии играет в тёмно-синей форме, сборная Швейцарии - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шотландия 1:1 Швейцария

    Исход игры
    Шотландия
    9.7% (20)
    Ничья
    17.9% (37)
    Швейцария
    72.5% (150)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.28% (81)
    Меньше
    36.72% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    78.13% (100)
    Нет
    21.88% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Швейцария
    34.3% (71)
    1:1 Ничья
    10.1% (21)
    0:1 Швейцария
    5.8% (12)
    0:2 Швейцария
    4.3% (9)
    1:3 Швейцария
    2.9% (6)
    1:0 Шотландия
    1.9% (4)
    0:3 Швейцария
    1% (2)
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