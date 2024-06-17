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Тур: 2. Стадион: .
Шотландия
FIFA #39
 
Позже
Швейцария
FIFA #19
Прогнозы 67
Шотландия 7.5% (5)
X 25.4% (17)
Швейцария 67.2% (45)
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Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Швейцария
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4.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Шотландия
Швейцария

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбишер Мишель 1 1
Эмболо Брель 1 1
Дуа Квадво 1 1
Фройлер Ремо 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портеус Райан 0 1
Ралстон Энтони 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Якин Мурат (тренер) 1 0

Результаты матчей

Шотландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
0
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1
Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4
Швейцария
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1
Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2

Результаты матчей

Шотландия
Швейцария

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шотландия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Швейцария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Венгрия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Шотландия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 67
    Шотландия 7.5% (5)
    X 25.4% (17)
    Швейцария 67.2% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Швейцария
    4.60
    Реклама, betcity.ru
    4.45
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    1.88
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Шотландия - Швейцария

    Исход игры
    Шотландия
    7.5% (5)
    Ничья
    25.4% (17)
    Швейцария
    67.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.68% (37)
    Меньше
    40.32% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    83.87% (52)
    Нет
    16.13% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Швейцария
    50.7% (34)
    1:1 Ничья
    22.4% (15)
    0:2 Швейцария
    7.5% (5)
    0:1 Швейцария
    4.5% (3)
    1:0 Шотландия
    3% (2)
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