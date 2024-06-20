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  3. ЕВРО-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Словения
FIFA #57
1:0
Второй тайм: 87'
Сербия
FIFA #33
0'
25' Желтая карточка
Младенович Филип
54' Желтая карточка
Лукич Саша
1:0
69' Гол
Карничник Жан

Ход матча

25'
 
Младенович Филип
46'
 
Гачинович Мият
Младенович Филип
54'
 
Лукич Саша
64'
Горенц-Станкович Йон
Млакар Ян
 
64'
 
Йович Лука
Влахович Душан
64'
 
Милинкович-Савич Сергей
Лукич Саша
69'
Карничник Жан
(Элшник Тими Макс)
1:0
76'
Випотник Жан
Шешко Беньямин
 
76'
Вербич Беньямин
Стоянович Петар
 
82'
 
Бирманчевич Велько
Живкович Андрия
82'
 
Самарджич Лазар
Тадич Душан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 221 Количество передач 275
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 207
Словения 14.5% (30)
X 23.2% (48)
Сербия 62.3% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Сербия
6.38
5.65
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9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
2
Карничник
Жан
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
17
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
11
Шешко
Беньямин
1
Райкович
Предраг
13
Велькович
Милош
4
Миленкович
Никола
2
Павлович
Страхинья
14
Живкович
Андрия
25
Младенович
Филип
17
Илич
Иван
22
Лукич
Саша
10
Тадич
Душан
7
Влахович
Душан
9
Митрович
Александар
Словения
4-4-2
Сербия
3-4-2-1

История личных встреч

Словения
Сербия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:2
ЛНУ
4:1
Е2
1:0
Е2
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янжа Эрик 1 0.5
Карничник Жан 1 0.5
Элшник Тими Макс 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0
Целар Жан 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 0
Гудель Неманья 1 0
Младенович Филип 1 0
Лукич Саша 1 0
Драган Стойкович 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0
Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1
Сербия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1
РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5

Результаты матчей

Словения
Сербия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словения
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Англия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Дания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сербия
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Германия Мусиала Джамал 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Швейцария Родригес Рикардо 1
Сербия Гудель Неманья 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    89'
    Самарджич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Випотник не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • 88'
    Бирманчевич со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Облак сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    87'
    Вербич на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Бирманчевича. Сербия тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    86'
    Самарджич из центра половины поля сборной Словении уходя от соперников сместился на левую половину и из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Замена
    85'
    Последнюю замену провёл Драган Стойкович. Вместо Душана Тадича на поле вышел Лазар Самарджич. 
  • Замена
    84'
    В составе сборной Сербии произошла замена. Вместо Андрии Живковича на поле вышел Велько Бирманчевич. 
  • 83'
    С правого фланга Живкович выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гачинович головой сделал скидку в центр к линии вратарской, Облак сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 82'
    Гачинович с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил отвратительную передачу к линии вратарской, получился пас в руки Облаку. 
  • Опасный момент
    81'
    Карничник с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 80'
    Райкович в своей штрафной площади хладнокровно на ложном замахе убрал Випотника, что конечно же немного порадовало публику. 
  • 79'
    Вербич зацепился за мяч на правом углу штрафной площади после подачи с левого фланга, Беньямин далее выполнил подачу в центр вратарской, Райкович в прыжке уверенно перехватил мяч. 
  • Замена
    78'
    Вторую подряд замену провёл Матьяж Кек. Вместо Петара Стояновича на поле вышел Беньямин Вербич. 
  • Замена
    77'
    В составе сборной Словении произошла замена. Вместо Беньямина Шешко на поле вышел Жан Випотник. 
  • 76'
    Тадич со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Милинкович-Савич головой направил мяч в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Гнезда-Черин на правой половине поля нарушил правила против Тадича. Сербия тщательно готовится к стандарту. 
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    • 74'
      Моментально могла отыграться сборная Сербии, но поздновато включилась команда Драгана Стойковича, на свой гол ещё нужно наиграть. 
    • Штанга
      73'
      С правого фланга Тадич выполнил подачу в центр штрафной площади, Митрович в касание пробил по воротам, мяч задел носок Карничника и затем попал в перекладину. 
    • Фол, нарушение
      72'
      Йович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гнезда-Черина. 
    • Описание гола
      71'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Карничник!!! Карничник на своей половине поля перехватил мяч, далее Жан выполнил перевод на левую половину поля, где уже Элшник убежал к углу штрафной площади и сделал отличный ответный прострел к линии вратарской, а Карничник в касание отправил мяч в правый угол ворот. 
    • Судья
      70'
      Стоянович по правой половине поля убежал в штрафную площадь и в борьбе с Павловичем оказался на газоне, Иштван Ковач показал, что будет удар от ворот. 
    • 69'
      Гачинович с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 68'
      Митрович со входа в штрафную площадь по правой половине поля под давлением Бийола пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Облак всё контролировал. 
    • Замена
      67'
      Вторую подряд замену провёл Драган Стойкович. Вместо Душана Влаховича на поле вышел Лука Йович. 
    • Замена
      66'
      В составе сборной Сербии произошла замена. Вместо Саши Лукича на поле вышел Сергей Милинкович-Савич. 
    • Замена
      65'
      В составе сборной Словении произошла замена. Вместо Яна Млакара на поле вышел Йон Горенц-Станкович. 
    • 64'
      Влахович совершил рывок по правому флангу, Бийол накрыл Душана и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      63'
      Гнезда-Черин с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, сербы вновь внимательно сыграли в обороне и перехватили мяч, но контратаку провести у команды Драгана Стойковича не получилось. 
    • Опасный момент
      62'
      Шешко с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил под перекладину, Райкович в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
    • 61'
      Лукич попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, но под давлением соперника Саша потерял мяч. 
    • Угловой
      60'
      Тадич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Облак сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 59'
      Живкович с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Янжа и ушёл на угловой. 
    • 58'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади сборной Серии, Райкович немного размялся при игре на выходе. 
    • 57'
      Гнезда-Черин со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, игроки сборной Сербии не без труда, но всё же смогли перехватить мяч. 
    • Желтая карточка
      56'
      Полузащитник сборной Сербии Саша Лукич получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Стояновича. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Павлович на правой половине поля нарушил правила против Шпорара. Игроки сборной Словении не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 54'
      Словения едва не провела опасную атаку по правой половине поля, но Шешко под давлением Вельковича не смог добраться до мяча. 
    • Угловой
      53'
      Тадич с углового закрутил мяч к ближней штанге, Облак уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг. 
    • 52'
      Тадич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Митрович головой пробил по воротам, мяч задел Карничника и ушёл на очередной угловой. 
    • Угловой
      51'
      Тадич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы игроки сборной Словении выбили мяч на правый фланг. 
    • 50'
      Гачинович с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бийол не особо удачно сыграл в обороне и срезал мяч на угловой. 
    • 49'
      Тадич с правой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Митрович под давлением Стояновича на этот раз не смог зацепиться за мяч. 
    • Опасный момент
      48'
      Митрович при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Тадичем, а затем Александар пробил в ближний угол ворот, Облак отлично сократил дистанцию и спас свою команду. 
    • Замена
      47'
      В составе сборной Сербии после перерыва произошла замена. Вместо Филипа Младенича на поле вышел Мият Гачинович. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает Сербия, чтобы начать играть против Словении более уверенно и забивать уже свои голы, а иначе о выходе в плей-офф Евро-2024 можно будет забыть. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Словения в Мюнхене показала очень неплохой футбол в противостоянии с Сербией. Свои моменты команда Матьяжа Кека пока что реализовать не смогла, однако, если ничего не поменяется, во втором тайме Словения должна будет открыть счёт в матче. 
    • Угловой
      45'
      Тадич разыграл корнер с Живковичем, далее Андрия выполнил подачу на дальний угол вратарской с правого фланга, Митрович под давлением двух соперников головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 45'
      Живкович по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, Бийол накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Иштван Ковач к основному времени первого тайма. 
    • Угловой
      45'
      Угловой у ворот сборной Сербии. Гнезда-Черин выполнил подачу в центр вратарской, Райкович сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левую половину поля. 
    • 45'
      Лукич получил мяч в центре штрафной площади и пробил в левый угол ворот, Элшник грамотно отработал в обороне и блокировал попытку. 
    • 45'
      Гнезда-Черин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но сербы в итоге всё же смогли отвести угрозу от своих владений. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Миленкович на левой половине поля нарушил правила против Шпорара. Словения теперь уже тщательно готовится к стандарту. 
    • Офсайд
      43'
      Лукич при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу во фланг на Живковича, который был в офсайде. 
    • 42'
      Влахович со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в стенку из игроков сборной Словении, которую грамотно выстроил Облак, а затем было блокировано и добивание от Душана. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Янжа на своей половине поля нарушил правила против Влаховича. Сербия тщательно готовится к стандарту. 
    • Штанга
      40'
      Элшник совершил удачный проход по правой половине поля в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу и отскочил в центр штрафной площади, где уже при игре на добивании Шешко запустил мяч над перекладиной. 
    • 39'
      Янжа вновь активно поработал на левом фланге и выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 38'
      Млакар получил мяч у левого угла штрафной площади, но затем Ян неудачно пробил по воротам. 
    • 37'
      Янжа с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Живковича и улетел в аут. 
    • 36'
      Очень неплохо сборная Словении смотрится в первом тайме, если команду Матьяжа Кека хватит на весь матч, она вполне может зацепиться за очки и сегодня. 
    • 35'
      Млакар с левой половины поля выполнил безадресный заброс к линии вратарской, получился подарок для Райковича. 
    • Угловой
      34'
      Угловой у ворот сборной Словении. Тадич выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч в результате борьбы дошёл до центра вратарской без помех, где уже Митровичу совсем немного не хватило, чтобы совершить удар головой по воротам. 
    • Судья
      33'
      С левого фланга последовала передача к ближнему углу штрафной площади от Лукича, Влахович в борьбе с Бийолом оказался на газоне, но Иштван Ковач нарушение правил не зафиксировал. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Бийол в центре поля нарушил правила против Митровича. Иштван Ковач пока что устно предупредил защитника сборной Словении. 
    • 31'
      Млакар после рывка по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 30'
      Илич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович в падении головой пробил в левый угол ворот, Облак грамотно сыграл по позиции и спокойно выловил мяч. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Элшник в центре поля теперь уже нарушил правила против Тадича. Продолжает Словения неплохо сдерживать сербов за счёт мелкого фола. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Дркушич в центре поля нарушил правила против Митровича. Игроки сборной Сербии максимально быстро разыграли стандарт. 
    • 27'
      Краничник с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Райкович в прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • Желтая карточка
      26'
      Фланговый защитник сборной Сербии Филип Младенович получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Карничника. 
    • Угловой
      25'
      Разыграли игроки сборной Словении корнер между собой, далее Янжа с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Райкович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 24'
      Шешко ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Живковичем заработал угловой для своей команды. 
    • 23'
      Элшник пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Илич грамотно блокировал попытку. 
    • 22'
      Дркушич подключился к атаке и после рывка по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Сербии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 21'
      Янжа с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Райкович сыграл на выходе и смахнул мяч на правый фланг на Младеновича. 
    • 20'
      Сборная Сербии пока что никак не может начать контролировать мяч даже в центре поля, Словения регулярно идёт в неплохой прессинг. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Гнезда-Черин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Павловича. Достаточно много мелких фолов со стороны словенцев на старте матча. 
    • 18'
      Янжа разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил подачу на дальни угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 17'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади сборной Словении на ход Влаховичу, Облак вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 16'
      Сербия временами пытался развивать свои атаки через фланги, но Словения очень плотно играет в обороне и ничего не позволяет создать своему сопернику. 
    • 15'
      Из центра поля последовал заброс на ход Шешко к центру штрафной площади, Велькович опередил форварда сборной Словении и головой сбросил мяч в руки Райковичу. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Гнезда-Черин в центре поля нарушил правила против Младеновича. Игроки сборной Сербии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Сборная Словении пока что спокойно катает мяч в центре поля, Сербия в свою очередь особо в прессинг идти не спешит. 
    • 12'
      Попытались игроки сборной Словении провести атаку по правому флангу, но Карничнику последовал слишком сильный заброс, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Дркушич в центре поля нарушил правила против Митровича. Игроки сборной Сербии на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Млакар в центре поля нарушил правила против Илича. Игроки сборной Сербии быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      9'
      Разыграли корнер игроки сборной Словении между собой очень неудачно, но в итоге Тадич от своей штрафной площади также сделал неудачный заброс в центр поля, у Сербии в итоге не получилось провести контратаку. 
    • Опасный момент
      8'
      Млакар по правой половине поля прорвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Райкович сократил дистанцию и ногой отбил мяч на угловой. 
    • 7'
      Влахович до последнего активно прессинговал Облака на правом углу вратарской, голкипер сборной Словении выбил мяч в аут к центру поля. 
    • 6'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Влаховичу по левой половине поля, защитники сборной Словении были первыми на мяче. 
    • 5'
      Черин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Райкович спокойно поймал мяч за счёт грамотной позиции. 
    • 4'
      Гнезда-Черин выполнил передачу на ход Янжа по левому флангу, но партнёр по команде ждал паса в ноги и не был готов к рывку, мяч улетел в аут. 
    • 3'
      Едва сейчас Словения не провела опасную контратаку, но Миленкович грамотно подстраховал партнёров по команде в центре поля. 
    • 2'
      Младенович с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Сербии конечно же будет биться только за победу, права на осечку команда Драгана Стойковича практически не имеет, а поэтому можно ждать от сербов игры первым номером в Мюнхене. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 1:0 Сербия

    Исход игры
    Словения
    14.5% (30)
    Ничья
    23.2% (48)
    Сербия
    62.3% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.03% (73)
    Меньше
    42.97% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    77.34% (99)
    Нет
    22.66% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Сербия
    30.9% (64)
    1:1 Ничья
    13% (27)
    0:1 Сербия
    7.7% (16)
    1:0 Словения
    4.3% (9)
    2:1 Словения
    1.4% (3)
    1:3 Сербия
    1.4% (3)
    0:2 Сербия
    1% (2)
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