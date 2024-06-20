С правого фланга Живкович выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гачинович головой сделал скидку в центр к линии вратарской, Облак сыграл на выходе и перехватил мяч.

Самарджич из центра половины поля сборной Словении уходя от соперников сместился на левую половину и из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Вербич на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Бирманчевича. Сербия тщательно готовится к стандарту.

Бирманчевич со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Облак сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой.

Самарджич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Випотник не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер.

Гнезда-Черин на правой половине поля нарушил правила против Тадича. Сербия тщательно готовится к стандарту.

Тадич со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Милинкович-Савич головой направил мяч в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Вербич зацепился за мяч на правом углу штрафной площади после подачи с левого фланга, Беньямин далее выполнил подачу в центр вратарской, Райкович в прыжке уверенно перехватил мяч.

Райкович в своей штрафной площади хладнокровно на ложном замахе убрал Випотника, что конечно же немного порадовало публику.

Карничник с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Гачинович с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил отвратительную передачу к линии вратарской, получился пас в руки Облаку.

Митрович со входа в штрафную площадь по правой половине поля под давлением Бийола пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Облак всё контролировал.

Гачинович с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Стоянович по правой половине поля убежал в штрафную площадь и в борьбе с Павловичем оказался на газоне, Иштван Ковач показал, что будет удар от ворот.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Карничник!!! Карничник на своей половине поля перехватил мяч, далее Жан выполнил перевод на левую половину поля, где уже Элшник убежал к углу штрафной площади и сделал отличный ответный прострел к линии вратарской, а Карничник в касание отправил мяч в правый угол ворот.

Йович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гнезда-Черина.

С правого фланга Тадич выполнил подачу в центр штрафной площади, Митрович в касание пробил по воротам, мяч задел носок Карничника и затем попал в перекладину.

Моментально могла отыграться сборная Сербии, но поздновато включилась команда Драгана Стойковича, на свой гол ещё нужно наиграть.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает Сербия, чтобы начать играть против Словении более уверенно и забивать уже свои голы, а иначе о выходе в плей-офф Евро-2024 можно будет забыть.

В составе сборной Сербии после перерыва произошла замена. Вместо Филипа Младенича на поле вышел Мият Гачинович.

Митрович при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Тадичем, а затем Александар пробил в ближний угол ворот, Облак отлично сократил дистанцию и спас свою команду.

Тадич с правой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Митрович под давлением Стояновича на этот раз не смог зацепиться за мяч.

Гачинович с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бийол не особо удачно сыграл в обороне и срезал мяч на угловой.

Тадич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы игроки сборной Словении выбили мяч на правый фланг.

Тадич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Митрович головой пробил по воротам, мяч задел Карничника и ушёл на очередной угловой.

Тадич с углового закрутил мяч к ближней штанге, Облак уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг.

Словения едва не провела опасную атаку по правой половине поля, но Шешко под давлением Вельковича не смог добраться до мяча.

Павлович на правой половине поля нарушил правила против Шпорара. Игроки сборной Словении не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Полузащитник сборной Сербии Саша Лукич получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Стояновича.

Гнезда-Черин со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, игроки сборной Сербии не без труда, но всё же смогли перехватить мяч.

Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади сборной Серии, Райкович немного размялся при игре на выходе.

Живкович с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Янжа и ушёл на угловой.

Тадич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Облак сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Лукич попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, но под давлением соперника Саша потерял мяч.

Шешко с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил под перекладину, Райкович в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

Гнезда-Черин с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, сербы вновь внимательно сыграли в обороне и перехватили мяч, но контратаку провести у команды Драгана Стойковича не получилось.

Влахович совершил рывок по правому флангу, Бийол накрыл Душана и выбил мяч в аут.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Словения в Мюнхене показала очень неплохой футбол в противостоянии с Сербией. Свои моменты команда Матьяжа Кека пока что реализовать не смогла, однако, если ничего не поменяется, во втором тайме Словения должна будет открыть счёт в матче.

45' Тадич разыграл корнер с Живковичем, далее Андрия выполнил подачу на дальний угол вратарской с правого фланга, Митрович под давлением двух соперников головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

45' Живкович по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, Бийол накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

45' Одну минуту добавил Иштван Ковач к основному времени первого тайма.

45' Угловой у ворот сборной Сербии. Гнезда-Черин выполнил подачу в центр вратарской, Райкович сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левую половину поля.

45' Лукич получил мяч в центре штрафной площади и пробил в левый угол ворот, Элшник грамотно отработал в обороне и блокировал попытку.

45' Гнезда-Черин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но сербы в итоге всё же смогли отвести угрозу от своих владений.

44' Миленкович на левой половине поля нарушил правила против Шпорара. Словения теперь уже тщательно готовится к стандарту.

43' Лукич при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу во фланг на Живковича, который был в офсайде.

42' Влахович со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в стенку из игроков сборной Словении, которую грамотно выстроил Облак, а затем было блокировано и добивание от Душана.

41' Янжа на своей половине поля нарушил правила против Влаховича. Сербия тщательно готовится к стандарту.

40' Элшник совершил удачный проход по правой половине поля в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу и отскочил в центр штрафной площади, где уже при игре на добивании Шешко запустил мяч над перекладиной.

39' Янжа вновь активно поработал на левом фланге и выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

38' Млакар получил мяч у левого угла штрафной площади, но затем Ян неудачно пробил по воротам.

37' Янжа с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Живковича и улетел в аут.

36' Очень неплохо сборная Словении смотрится в первом тайме, если команду Матьяжа Кека хватит на весь матч, она вполне может зацепиться за очки и сегодня.

35' Млакар с левой половины поля выполнил безадресный заброс к линии вратарской, получился подарок для Райковича.

34' Угловой у ворот сборной Словении. Тадич выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч в результате борьбы дошёл до центра вратарской без помех, где уже Митровичу совсем немного не хватило, чтобы совершить удар головой по воротам.

33' С левого фланга последовала передача к ближнему углу штрафной площади от Лукича, Влахович в борьбе с Бийолом оказался на газоне, но Иштван Ковач нарушение правил не зафиксировал.

32' Бийол в центре поля нарушил правила против Митровича. Иштван Ковач пока что устно предупредил защитника сборной Словении.

31' Млакар после рывка по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

30' Илич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович в падении головой пробил в левый угол ворот, Облак грамотно сыграл по позиции и спокойно выловил мяч.

29' Элшник в центре поля теперь уже нарушил правила против Тадича. Продолжает Словения неплохо сдерживать сербов за счёт мелкого фола.

28' Дркушич в центре поля нарушил правила против Митровича. Игроки сборной Сербии максимально быстро разыграли стандарт.

27' Краничник с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Райкович в прыжке отбил мяч на своего партнёра по команде.

26' Фланговый защитник сборной Сербии Филип Младенович получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Карничника.

25' Разыграли игроки сборной Словении корнер между собой, далее Янжа с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Райкович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

24' Шешко ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Живковичем заработал угловой для своей команды.

23' Элшник пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Илич грамотно блокировал попытку.

22' Дркушич подключился к атаке и после рывка по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Сербии сыграли внимательно и перехватили мяч.

21' Янжа с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Райкович сыграл на выходе и смахнул мяч на правый фланг на Младеновича.

20' Сборная Сербии пока что никак не может начать контролировать мяч даже в центре поля, Словения регулярно идёт в неплохой прессинг.

19' Гнезда-Черин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Павловича. Достаточно много мелких фолов со стороны словенцев на старте матча.

18' Янжа разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил подачу на дальни угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

17' Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади сборной Словении на ход Влаховичу, Облак вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

16' Сербия временами пытался развивать свои атаки через фланги, но Словения очень плотно играет в обороне и ничего не позволяет создать своему сопернику.

15' Из центра поля последовал заброс на ход Шешко к центру штрафной площади, Велькович опередил форварда сборной Словении и головой сбросил мяч в руки Райковичу.

14' Гнезда-Черин в центре поля нарушил правила против Младеновича. Игроки сборной Сербии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Сборная Словении пока что спокойно катает мяч в центре поля, Сербия в свою очередь особо в прессинг идти не спешит.

12' Попытались игроки сборной Словении провести атаку по правому флангу, но Карничнику последовал слишком сильный заброс, мяч в итоге улетел в аут.

11' Дркушич в центре поля нарушил правила против Митровича. Игроки сборной Сербии на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' Млакар в центре поля нарушил правила против Илича. Игроки сборной Сербии быстро разыграли стандарт.

9' Разыграли корнер игроки сборной Словении между собой очень неудачно, но в итоге Тадич от своей штрафной площади также сделал неудачный заброс в центр поля, у Сербии в итоге не получилось провести контратаку.

8' Млакар по правой половине поля прорвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Райкович сократил дистанцию и ногой отбил мяч на угловой.

7' Влахович до последнего активно прессинговал Облака на правом углу вратарской, голкипер сборной Словении выбил мяч в аут к центру поля.

6' Из глубины поля последовал заброс на ход Влаховичу по левой половине поля, защитники сборной Словении были первыми на мяче.

5' Черин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Райкович спокойно поймал мяч за счёт грамотной позиции.

4' Гнезда-Черин выполнил передачу на ход Янжа по левому флангу, но партнёр по команде ждал паса в ноги и не был готов к рывку, мяч улетел в аут.

3' Едва сейчас Словения не провела опасную контратаку, но Миленкович грамотно подстраховал партнёров по команде в центре поля.

2' Младенович с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.