Тур: 2. Стадион: Альянц Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Словения
Сербия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янжа Эрик
|1
|1
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Драган Стойкович
|1
|0
Результаты матчей
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0
Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1
Сербия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1
РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5
Результаты матчей
Словения
Сербия
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Словения
Сербия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Сербия
|Гудель Неманья
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словения - Сербия
Исход игры
Словения
9.1% (6)
Ничья
15.2% (10)
Сербия
75.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
67.19% (43)
Меньше
32.81% (21)
Обе команды забьют
Да
81.25% (52)
Нет
18.75% (12)
Популярный счёт
1:2 Сербия
56.1% (37)
1:1 Ничья
15.2% (10)
0:1 Сербия
9.1% (6)
1:0 Словения
4.5% (3)
1:3 Сербия
3% (2)
0:2 Сербия
3% (2)
2:1 Словения
3% (2)
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