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Тур: 2. Стадион: .
Словения
FIFA #57
 
Позже
Сербия
FIFA #33
Прогнозы 66
Словения 9.1% (6)
X 15.2% (10)
Сербия 75.8% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Сербия
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История личных встреч

Словения
Сербия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:2
ЛНУ
4:1
Е2
1:0
Е2
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янжа Эрик 1 1
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0
Целар Жан 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 0
Гудель Неманья 1 0
Драган Стойкович 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0
Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1
Сербия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1
РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5

Результаты матчей

Словения
Сербия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словения
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Словения
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Дания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сербия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2024, осталось 2 дня 5 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 66
    Словения 9.1% (6)
    X 15.2% (10)
    Сербия 75.8% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Сербия
    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения - Сербия

    Исход игры
    Словения
    9.1% (6)
    Ничья
    15.2% (10)
    Сербия
    75.8% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.19% (43)
    Меньше
    32.81% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (52)
    Нет
    18.75% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Сербия
    56.1% (37)
    1:1 Ничья
    15.2% (10)
    0:1 Сербия
    9.1% (6)
    1:0 Словения
    4.5% (3)
    1:3 Сербия
    3% (2)
    0:2 Сербия
    3% (2)
    2:1 Словения
    3% (2)
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