Тур: 2. Стадион: Дойче банк Парк.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Юльманн Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
История личных встреч
Дания
Англия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан
|1
|1
|Винд Йонас
|0
|0
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|1
|1
|Сака Букайо
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юльманн Мортен
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0
Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1
Англия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2
Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2
Результаты матчей
Дания
Англия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дания
Англия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Дания
|Эриксен Кристиан
|1
|Испания
|Мората Альваро
|1
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Сербия
|Гудель Неманья
|1
|Швейцария
|Фройлер Ремо
|1
|Испания
|Родри Эрнандес
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дания - Англия
Исход игры
Дания
7.4% (5)
Ничья
13.2% (9)
Англия
79.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
74.6% (47)
Меньше
25.4% (16)
Обе команды забьют
Да
82.54% (52)
Нет
17.46% (11)
Популярный счёт
1:2 Англия
54.4% (37)
0:2 Англия
8.8% (6)
1:1 Ничья
8.8% (6)
1:3 Англия
5.9% (4)
2:1 Дания
2.9% (2)
0:1 Англия
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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