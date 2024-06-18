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Тур: 2. Стадион: .
Дания
FIFA #21
 
Позже
Англия
FIFA #4
Прогнозы 68
Дания 7.4% (5)
X 13.2% (9)
Англия 79.4% (54)
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Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Англия
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Дания
Англия

История личных встреч

Дания
Англия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е2
2:1
ЛНУ
0:1
ЛНУ
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 1
Винд Йонас 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 1 1
Сака Букайо 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юльманн Мортен 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0
Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1
Англия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2
Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2

Результаты матчей

Дания
Англия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дания
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Словения
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Дания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сербия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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  • 47 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 68
    Дания 7.4% (5)
    X 13.2% (9)
    Англия 79.4% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Англия
    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания - Англия

    Исход игры
    Дания
    7.4% (5)
    Ничья
    13.2% (9)
    Англия
    79.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.6% (47)
    Меньше
    25.4% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.54% (52)
    Нет
    17.46% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    54.4% (37)
    0:2 Англия
    8.8% (6)
    1:1 Ничья
    8.8% (6)
    1:3 Англия
    5.9% (4)
    2:1 Дания
    2.9% (2)
    0:1 Англия
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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