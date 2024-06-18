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Тур: 2. Стадион: .
Испания
FIFA #8
 
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Италия
FIFA #9
Прогнозы 63
Испания 57.1% (36)
X 34.9% (22)
Италия 7.9% (5)
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Испания
Ничья
Италия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Испания
Италия

История личных встреч

Испания
Италия

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
ЛНУ
1:2
Е2
1:1
ОМЧ2Е
3:0
ОМЧ2Е
1:1
Е2
2:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КК
0:0
Е2
4:0
Е2
1:1
ТМС
2:1
КЛ
8:3
ЧЕ2(2
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2.22
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.87
0.73

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
122

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиан Руис 1 1
Мората Альваро 1 1
Карвахаль Даниэль 1 1
Педри 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барелла Николо 1 1
Бастони Алессандро 1 1
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Калафьори Риккардо 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Испания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3
Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3
Италия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0
Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2

Результаты матчей

Испания
Италия

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Испания
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Италия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Албания
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Хорватия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Испания Родри Эрнандес 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 63
    Испания 57.1% (36)
    X 34.9% (22)
    Италия 7.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Италия
    3.25
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    Прогнозы на матч Испания - Италия

    Исход игры
    Испания
    57.8% (37)
    Ничья
    34.4% (22)
    Италия
    7.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.02% (36)
    Меньше
    40.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    83.61% (51)
    Нет
    16.39% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    39.1% (25)
    1:1 Ничья
    23.4% (15)
    1:0 Испания
    7.8% (5)
    2:2 Ничья
    6.3% (4)
    3:1 Испания
    4.7% (3)
    1:2 Италия
    4.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
    2:0 Испания
    3.1% (2)
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