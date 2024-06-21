Дембеле на левом фланге нарушил правила против Рейндерса. Игроки сборной Нидерландов тщательно готовятся к стандарту.

Депай со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Дюмфрис под давлением соперника не смог головой направить мяч в ближний угол ворот.

Сборная Нидерландов вновь катает мяч в центре поля, но вот с продвижением в атаку у номинальных хозяев поля есть проблемы.

Тчуамени в центре поля нарушил правила против Депая. Игроки сборной Нидерландов вновь быстро разыграли стандарт.

Депай перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Рабио. Мелких фолов в первом тайме у нас уже довольно много набралось.

Кунде попытался отправить в забег по правому флангу Дембеле, но защитники сборной Нидерландов сыграли внимательно и перехватили мяч.

Гакпо получил мяч у левого угла штрафной площади от Симонса в результате быстрой атаки, далее Коди сделал смещение к радиусу штрафной площади и выполнил неудачный пас на дальний угол штрафной площади на Депая, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Рабио при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Тюрамом, а затем выполнил передачу в центр к линии вратарской, Гризманн не смог подстроиться под мяч и упустил отличный шанс для взятия ворот.

Канте вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу в центр штрафной площади, Гризманн в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Гакпо сместился в центр с левого фланга и затем из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона, Меньян в прыжке перевёл его на угловой.

Депай с углового выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Тео. Франция не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Тео с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади на Гризманна, Дюмфрис опередил Антуана и выбил мяч на угловой.

Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля.

Рабио под давлением Дюмфриса выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Адриена и ушёл за лицевую линию поля.

12' Кунде с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рейндерс хорошо сыграл в оборон и головой выбил мяч в аут.

11' Дюмфрис на половине поля сборной Франции нарушил правила против Салиба. Французы не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' Игроки сборной Нидерландов пока что на старте матча стараются больше времени работать с мячом, но всё же пока что на регулярной основе проводить атаки у команды Рональда Кумана не получается.

9' Канте в центре поля огрел по ногам Симонса, Хави сам быстро разыграл стандарт.

8' Схаутен перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гризманна.

7' Симонс по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем протолкнул мяч на Депая, Мемфис в борьбе с Салиба оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше.

6' Симонс попытался разогнать атаку по левому флангу, Канте грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

5' Французы также сейчас неудачно разыграли угловой, пока что на старте матча у обеих команд со стандартами не ладится.

4' Гризманн с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил под перекладину, мяч полетел по центру, что позволило Вербрюггену в прыжке перевести мяч на угловой.