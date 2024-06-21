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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Нидерланды
FIFA #7
0:0
Первый тайм: 28'
Франция
FIFA #2
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 203
Нидерланды 14.3% (29)
X 23.6% (48)
Франция 62.1% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Франция
3.70
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3.60
2.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
24
Схаутен
Йерди
14
Рейндерс
Тиджани
12
Фримпонг
Жереми
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
10
Депай
Мемфис
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
4
Упамекано
Дайо
17
Салиба
Вильям
22
Эрнандес
Тео
11
Дембеле
Усман
13
Канте
Н'Голо
8
Тчуамени
Орельен
14
Рабио
Адриен
7
Гризманн
Антуан
15
Тюрам
Маркус
Нидерланды
4-2-3-1
Франция
4-4-1-1

История личных встреч

Нидерланды
Франция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:2
Е2ОМ
4:0
ЛНУ
2:0
ЛНУ
2:1
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
0:1
ТМС
2:3
ТМС
2:0
ЧЕ2(2
4:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.8
0.25

Среднее время на гол

50
360

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

3
1.4

Среднее время на гол

30
64

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.33
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

38
101

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 1 0.5
Гакпо Коди 1 0.5
Аке Натан 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веерман Йоэй 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 1 0
Мбаппе Килиан 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1
Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2
Франция
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2
Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0

Результаты матчей

Нидерланды
Франция

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Франция
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Австрия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Польша
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Украина Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Австрия Арнаутович Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Гакпо получил мяч у левого угла штрафной площади от Симонса в результате быстрой атаки, далее Коди сделал смещение к радиусу штрафной площади и выполнил неудачный пас на дальний угол штрафной площади на Депая, мяч ушёл за лицевую линию поля.
  • 26'
    Кунде попытался отправить в забег по правому флангу Дембеле, но защитники сборной Нидерландов сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Депай перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Рабио. Мелких фолов в первом тайме у нас уже довольно много набралось. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Тчуамени в центре поля нарушил правила против Депая. Игроки сборной Нидерландов вновь быстро разыграли стандарт. 
  • 23'
    Сборная Нидерландов вновь катает мяч в центре поля, но вот с продвижением в атаку у номинальных хозяев поля есть проблемы. 
  • 22'
    Депай со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Дюмфрис под давлением соперника не смог головой направить мяч в ближний угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Дембеле на левом фланге нарушил правила против Рейндерса. Игроки сборной Нидерландов тщательно готовятся к стандарту. 
  • 20'
    Рабио под давлением Дюмфриса выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Адриена и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    19'
    Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля. 
  • 18'
    Тео с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади на Гризманна, Дюмфрис опередил Антуана и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Тео. Франция не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    16'
    Депай с углового выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Опасный момент
    15'
    Гакпо сместился в центр с левого фланга и затем из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона, Меньян в прыжке перевёл его на угловой. 
  • Опасный момент
    14'
    Канте вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу в центр штрафной площади, Гризманн в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    13'
    Рабио при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Тюрамом, а затем выполнил передачу в центр к линии вратарской, Гризманн не смог подстроиться под мяч и упустил отличный шанс для взятия ворот. 
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    • 12'
      Кунде с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рейндерс хорошо сыграл в оборон и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Дюмфрис на половине поля сборной Франции нарушил правила против Салиба. Французы не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 10'
      Игроки сборной Нидерландов пока что на старте матча стараются больше времени работать с мячом, но всё же пока что на регулярной основе проводить атаки у команды Рональда Кумана не получается. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Канте в центре поля огрел по ногам Симонса, Хави сам быстро разыграл стандарт. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Схаутен перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гризманна. 
    • Судья
      7'
      Симонс по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем протолкнул мяч на Депая, Мемфис в борьбе с Салиба оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше. 
    • 6'
      Симонс попытался разогнать атаку по левому флангу, Канте грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Угловой
      5'
      Французы также сейчас неудачно разыграли угловой, пока что на старте матча у обеих команд со стандартами не ладится. 
    • Опасный момент
      4'
      Гризманн с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил под перекладину, мяч полетел по центру, что позволило Вербрюггену в прыжке перевести мяч на угловой. 
    • Угловой
      3'
      Депай с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Франции сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      2'
      Фримпонг после заброса по правой половине поля убежал в штрафную площадь и под давлением Тео пробил в левый угол ворот, Меньян в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Нидерланды и Франция во многом будут играть матч за первое место в группе, а поэтому мы вправе ожидать очень интересную борьбу. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды 0:0 Франция

    Исход игры
    Нидерланды
    14.6% (30)
    Ничья
    23.4% (48)
    Франция
    62% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.8% (96)
    Меньше
    23.2% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    94.4% (118)
    Нет
    5.6% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    29.8% (61)
    1:1 Ничья
    10.7% (22)
    2:2 Ничья
    6.3% (13)
    2:1 Нидерланды
    5.4% (11)
    2:3 Франция
    3.4% (7)
    0:2 Франция
    2% (4)
    1:3 Франция
    2% (4)
    0:1 Франция
    1.5% (3)
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    Нидерланды
    Франция
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