  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО-2024
Тур: 2. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Франция
FIFA #2
Прогнозы 64
Нидерланды 7.8% (5)
X 20.3% (13)
Франция 71.9% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Франция
3.30
3.50
Реклама, ligastavok.ru
2.35
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Нидерланды
Франция

История личных встреч

Нидерланды
Франция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:2
Е2ОМ
4:0
ЛНУ
2:0
ЛНУ
2:1
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
0:1
ТМС
2:3
ТМС
2:0
ЧЕ2(2
4:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.8
0.25

Среднее время на гол

50
360

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

3
1.4

Среднее время на гол

30
64

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.33
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

38
101

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 1 1
Гакпо Коди 1 1
Аке Натан 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веерман Йоэй 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 1 0
Мбаппе Килиан 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1
Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2
Франция
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2
Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0

Результаты матчей

Нидерланды
Франция

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Франция
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Польша
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Австрия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Дания Эриксен Кристиан 1
Испания Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Сербия Тадич Душан 1
Сербия Гудель Неманья 1
Грузия Кверквелия Соломон 1
Швейцария Фройлер Ремо 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 45 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 64
    Нидерланды 7.8% (5)
    X 20.3% (13)
    Франция 71.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Франция
    3.30
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    2.35
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нидерланды - Франция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Нидерланды - Франция

    Исход игры
    Нидерланды
    7.9% (5)
    Ничья
    20.6% (13)
    Франция
    71.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (45)
    Меньше
    25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    88.33% (53)
    Нет
    11.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    46% (29)
    1:1 Ничья
    12.7% (8)
    2:2 Ничья
    6.3% (4)
    2:3 Франция
    6.3% (4)
    2:1 Нидерланды
    6.3% (4)
    0:2 Франция
    6.3% (4)
    1:3 Франция
    6.3% (4)
    0:1 Франция
    4.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нидерланды
    Франция
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный