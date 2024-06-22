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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Грузия
FIFA #74
 
Позже
Чехия
FIFA #34
Прогнозы 237
Грузия 21.5% (51)
X 17.3% (41)
Чехия 61.2% (145)
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Грузия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
5
Кверквелия
Соломон
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
2
Какабадзе
Отар
6
Кочорашвили
Георгий
20
Меквабишвили
Анзор
21
Цитаишвили
Георгий
9
Давиташвили
Зурико
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
1
Штанек
Йиндрих
3
Голеш
Томаш
4
Хранак
Робин
18
Крейчи
Ладислав
II
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
14
Провод
Лукаш
15
Журасек
Давид
17
Черны
Вацлав
10
Шик
Патрик
9
Гложек
Адам
Грузия
3-4-3
Чехия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 1 1
Кочорашвили Георгий 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Провод Лукаш 1 1
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверквелия Соломон 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Патрик 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0
Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5
Чехия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1
Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0

Результаты матчей

Грузия
Чехия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Грузия
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Португалия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Чехия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Грузия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Украина Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Австрия Арнаутович Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы F ЕВРО-2024, в котором сыграют сборные Грузии и Чехии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2024, осталось 17 минут.

    Главный судья: Зиберт Даниэль

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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Прогнозы 237
Грузия 21.5% (51)
X 17.3% (41)
Чехия 61.2% (145)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Чехия
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Грузия - Чехия

Исход игры
Грузия
22% (53)
Ничья
17% (41)
Чехия
61% (147)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:2 Чехия
23.7% (57)
1:1 Ничья
7.5% (18)
0:2 Чехия
5% (12)
0:1 Чехия
4.6% (11)
2:1 Грузия
3.7% (9)
1:3 Чехия
2.9% (7)
2:2 Ничья
0.8% (2)
1:0 Грузия
0.8% (2)
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