Тур: 2. Стадион: Фолькспаркштадион. Главный судья: Зиберт Даниэль
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соучек
Томаш
14
Провод
Лукаш
17
Черны
Вацлав
10
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Черны ВацлавНападающий
-
10 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коварж МатейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Влчек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Черв ЛукашПолузащитник
-
25 Шулц ПавелПолузащитник
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
13 Хитил МоймирНападающий
-
19 Хори ТомашНападающий
-
26 Юрасек МатейНападающий
-
Главный тренер: Гашек Иван
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|1
|1
|Кочорашвили Георгий
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Провод Лукаш
|1
|1
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверквелия Соломон
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шик Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0
Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5
Чехия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1
Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0
Результаты матчей
Грузия
Чехия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Грузия
Чехия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Германия
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Украина
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Венгрия
|Росси Марко
|1
|Австрия
|Арнаутович Марко
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Грузия - Чехия
Исход игры
Грузия
22% (53)
Ничья
17% (41)
Чехия
61% (147)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:2 Чехия
23.7% (57)
1:1 Ничья
7.5% (18)
0:2 Чехия
5% (12)
0:1 Чехия
4.6% (11)
2:1 Грузия
3.7% (9)
1:3 Чехия
2.9% (7)
2:2 Ничья
0.8% (2)
1:0 Грузия
0.8% (2)
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