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Тур: 2. Стадион: .
Грузия
FIFA #75
 
Позже
Чехия
FIFA #36
Прогнозы 71
Грузия 9.9% (7)
X 19.7% (14)
Чехия 70.4% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Чехия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 1 1
Кочорашвили Георгий 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Провод Лукаш 1 1
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверквелия Соломон 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Патрик 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0
Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5
Чехия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1
Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0

Результаты матчей

Грузия
Чехия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Грузия
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Португалия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Чехия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Грузия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Германия Мусиала Джамал 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Швейцария Родригес Рикардо 1
Сербия Гудель Неманья 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2024, осталось 2 дня 7 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 71
    Грузия 9.9% (7)
    X 19.7% (14)
    Чехия 70.4% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Чехия
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Грузия - Чехия

    Исход игры
    Грузия
    9.9% (7)
    Ничья
    19.7% (14)
    Чехия
    70.4% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.45% (35)
    Меньше
    43.55% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (46)
    Нет
    25.81% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Чехия
    39.4% (28)
    1:1 Ничья
    15.5% (11)
    0:2 Чехия
    14.1% (10)
    0:1 Чехия
    7% (5)
    1:3 Чехия
    4.2% (3)
    2:1 Грузия
    4.2% (3)
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