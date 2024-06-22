Тур: 2. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Цвайер Феликс
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Айхан
Кан
25
Акгюн
Юнус
21
Йылмаз
Барыш
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
19
Мендеш
Нуну
23
Витинья
II
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Айхан КанПолузащитник
-
25 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йылмаз БарышНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
15 Эзкан СалихПолузащитник
-
16 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
19 Йылдыз КенанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
-
23 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Са ЖозеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Невеш ЖоауПолузащитник
-
16 Луис МатеусПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
25 Нету ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
История личных встреч
Турция
Португалия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
135
Бомбардиры внутри турнира
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.5
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.5
|Гюлер Арда
|1
|0.5
|Айхан Кан
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Консейсау Франсишку
|1
|0.5
Карточки
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Результаты матчей
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1
Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2
Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0
Результаты матчей
Турция
Португалия
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Турция
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|2
|Германия
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Венгрия
|Росси Марко
|1
|Австрия
|Арнаутович Марко
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Турция 0:0 Португалия
Исход игры
Турция
17.9% (49)
Ничья
11.7% (32)
Португалия
70.3% (192)
Тотал 2.5
Больше
70.63% (89)
Меньше
29.37% (37)
Обе команды забьют
Да
79.37% (100)
Нет
20.63% (26)
Популярный счёт
1:2 Португалия
22.7% (62)
1:1 Ничья
5.1% (14)
0:1 Португалия
4% (11)
0:2 Португалия
3.7% (10)
1:3 Португалия
3.7% (10)
3:2 Турция
2.6% (7)
2:2 Ничья
1.5% (4)
0:3 Португалия
1.1% (3)
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