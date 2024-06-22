Угловой у ворот сборной Португалии. Чалханоглу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

В ответной атаке португальцев прошёл диагональный заброс на правый край штрафной площади на Роналду, однако Криштиану под прессингом оппонента не сумел нормально обработать мяч.

Леау получил заброс на ход по левому флангу, далее Рафаэл раскачал Челика при входе в штрафную площадь, но сделать точный прострел в центр штрафной площади у него не получилось.

Акгюн получил передачу на ход по правому флангу, Юнус немного поскользнулся и потерял важные секунды, чтобы убежать к штрафной площади, а далее его накрыл Пепе.

Канселу разогнал атаку по правому флангу и затем сделал короткий пас к боковой линии штрафной площади, Витинья выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки сборной Турции сыграли внимательно и перехватили мяч.

Диаш перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Кадыоглу.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади сборной Португалии на Йылмаза, Кошта вовремя вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки.

8' С правого фланга в атаке сборной Турции прошла прострельная передача вдоль ворот, и на замыкании пытался сработать Актюркоглу, но ему пробить всё же помешал Канселу.

7' Теперь турки принялись пасоваться на своей половине поля. Португальские болельщики на трибунах также начали свистеть, но от них шума не так много, как у оппонентов.

6' В первой контратаке "янычары" заработали аут на правом фланге атаки, но после вбрасывания не сумели создать что-то острое у чужих владений.

5' Бруну Фернандеш решил нанести мощный дальний удар, но выстрел на себя принял один из турков на линии штрафной площади.

4' Темп игры на первых секундах пока что нельзя назвать интенсивным. Номинальные хозяева не пытаются прессинговать, всем составом держа оборону на своей трети поля.

3' Мощная поддержка на трибунах у сборной Турции. Слышится оглушительный свист, пока португальцы перепасовываются поперёк поля в средней зоне.

2' Первую атаку португальцы провели по левому флангу, откуда Фернандеш выполнил навес на дальний край штрафной площади на Роналду, но последний с лёту пробил слабовато - в руки Байиндыру.