  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Турция
FIFA #42
0:0
Первый тайм: 16'
Португалия
FIFA #6
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 258
Турция 18.2% (47)
X 11.6% (30)
Португалия 70.2% (181)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Португалия
6.10
Реклама, betcity.ru
5.60
1.68
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Байиндыр
Алтай
2
Челик
Зеки
4
Акайдин
Самет
14
Бардакчи
Абдулкерим
20
Кадыоглу
Ферди
10
Чалханоглу
Хакан
22
Айхан
Кан
25
Акгюн
Юнус
6
Кекчю
Оркун
7
Актюркоглу
Мухаммед
21
Йылмаз
Барыш
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
4
Диаш
Рубен
3
Пепе
Кеплер
19
Мендеш
Нуну
23
Витинья
II
6
Пальинья
Жоау
10
Силва
Бернарду
8
Фернандеш
Бруну
17
Леау
Рафаэл
7
Роналду
Криштиану
Турция
4-2-3-1
Португалия
4-2-3-1

История личных встреч

Турция
Португалия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМОМ
3:1
ММ
3:1
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлдюр Мерт 1 0.5
Актюркоглу Мухаммед 1 0.5
Гюлер Арда 1 0.5
Айхан Кан 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Консейсау Франсишку 1 0.5

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 1 0
Консейсау Франсишку 1 0

Результаты матчей

Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1
Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2
Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0

Результаты матчей

Турция
Португалия

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Турция
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Португалия
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чехия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Австрия Арнаутович Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади сборной Португалии на Йылмаза, Кошта вовремя вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Диаш перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Кадыоглу. 
  • 13'
    Канселу разогнал атаку по правому флангу и затем сделал короткий пас к боковой линии штрафной площади, Витинья выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки сборной Турции сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 12'
    Акгюн получил передачу на ход по правому флангу, Юнус немного поскользнулся и потерял важные секунды, чтобы убежать к штрафной площади, а далее его накрыл Пепе. 
  • 11'
    Леау получил заброс на ход по левому флангу, далее Рафаэл раскачал Челика при входе в штрафную площадь, но сделать точный прострел в центр штрафной площади у него не получилось. 
  • 10'
    В ответной атаке португальцев прошёл диагональный заброс на правый край штрафной площади на Роналду, однако Криштиану под прессингом оппонента не сумел нормально обработать мяч.
  • Угловой
    9'
    Угловой у ворот сборной Португалии. Чалханоглу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    8'
    С правого фланга в атаке сборной Турции прошла прострельная передача вдоль ворот, и на замыкании пытался сработать Актюркоглу, но ему пробить всё же помешал Канселу.
  • 7'
    Теперь турки принялись пасоваться на своей половине поля. Португальские болельщики на трибунах также начали свистеть, но от них шума не так много, как у оппонентов.
  • 6'
    В первой контратаке "янычары" заработали аут на правом фланге атаки, но после вбрасывания не сумели создать что-то острое у чужих владений.
  • 5'
    Бруну Фернандеш решил нанести мощный дальний удар, но выстрел на себя принял один из турков на линии штрафной площади.
  • 4'
    Темп игры на первых секундах пока что нельзя назвать интенсивным. Номинальные хозяева не пытаются прессинговать, всем составом держа оборону на своей трети поля.
  • 3'
    Мощная поддержка на трибунах у сборной Турции. Слышится оглушительный свист, пока португальцы перепасовываются поперёк поля в средней зоне.
  • 2'
    Первую атаку португальцы провели по левому флангу, откуда Фернандеш выполнил навес на дальний край штрафной площади на Роналду, но последний с лёту пробил слабовато - в руки Байиндыру.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Португалия.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.63. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.63 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Турция 0:0 Португалия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Турция 0:0 Португалия

    Исход игры
    Турция
    17.9% (49)
    Ничья
    11.7% (32)
    Португалия
    70.3% (192)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.63% (89)
    Меньше
    29.37% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    79.37% (100)
    Нет
    20.63% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    22.7% (62)
    1:1 Ничья
    5.1% (14)
    0:1 Португалия
    4% (11)
    0:2 Португалия
    3.7% (10)
    1:3 Португалия
    3.7% (10)
    3:2 Турция
    2.6% (7)
    2:2 Ничья
    1.5% (4)
    0:3 Португалия
    1.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Турция
    Португалия
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный