  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО-2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Бельгия
FIFA #3
1:0
Первый тайм: 16'
Румыния
FIFA #47
0'
1:0
2' Гол
Тилеманс Юри

Ход матча

2'
Тилеманс Юри
(Лукаку Ромелу)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 228
Бельгия 82% (187)
X 8.3% (19)
Румыния 9.6% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Румыния
5.15
Реклама, zenit.win
5.10
Реклама, betcity.ru
8.50
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
4
Фас
Ваут
5
Вертонген
Ян
3
Теате
Артур
21
Кастань
Тимоти
22
Доку
Жереми
8
Тилеманс
Юри
24
Онана
Амаду
14
Лукебакио
Доди
7
Де
Брёйне
Кевин
10
Лукаку
Ромелу
1
Ницэ
Флорин
2
Ратиу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
6
Марин
Мариус
20
Ман
Деннис
18
Марин
Рэзван
21
Станчу
Николае
13
Михэйлэ
Валентин
19
Драгус
Денис
Бельгия
3-4-2-1
Румыния
4-1-4-1

История личных встреч

Бельгия
Румыния

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ММ
2:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилеманс Юри 1 0.5
Лукаку Ромелу 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Станчу Николае 1 0.5
Марин Рэзван 1 0.5
Драгус Денис 1 0.5
Ман Деннис 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилеманс Юри 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Мангаля Орель 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2
Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0
Румыния
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3
Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1

Результаты матчей

Бельгия
Румыния

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
2.
Словакия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Бельгия
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Украина
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Португалия Леау Рафаэл 2
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    16'
    Отличным пасом Доку нашел в штрафной соперника Лукаку, который оттеснил корпусом защитника, но пробил с разворота немного неточно.
  • 15'
    Догнал мяч у лицевой линии Кастань и навесил на дальнюю штангу, но Ницэ вышел из ворот и кулаком вынес сферу к боковой линии.
  • 14'
    Тонко отдавал пас Тилеманс в штрафную на ход Лукаку, но тот не понял задумки партнера и не стал бежать в сторону мяча.
  • 13'
    Прорывался по флангу на скорости Доку и отдал в штрафную на Де Брёйне, но тому пробить не позволил Марин.
  • 12'
    Фас дальний заброс исполнял в штрафную на Лукебакио, но тот в верховой борьбе не смог зацепиться за мяч.
  • 11'
    Подхватил мяч на фланге Кастань и тут же отдал пас в штрафную, но здесь головой вынес Дрэгушин сферу подальше от ворот.
  • 10'
    С левого фланга Лукебакио отдавал в штрафную на Лукаку, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.
  • 9'
    Отличный заброс исполнял Онана в штрафную, куда на скорости врывался Де Брёйне, но на выходе Ницэ оказался первым на мяче.
  • 8'
    Сместился с правого фланга в центр штрафной Кастань, но напоролся на Бурку, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
  • 7'
    Мог убегать на ворота соперника Лукаку после заброса от Доку, но оторваться от защитника не удалось ему.
  • Опасный момент
    6'
    Отличный навес с фланга исполнил Марин на линию вратарской, где пробил головой Дрэгушин, но в красивейшем прыжке потащил сферу из-под перекладины Кастельс.
  • Угловой
    5'
    Накрутил соперника на фланге Михэйлэ и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел точно на угловой.
  • 4'
    С дальней дистанции Марин решил проверить бдительность голкипера плотным ударом, но точности ему не хватило.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Юри Тилеманс! Быстрый гол удалось провести бельгийцам. Зацепился за мяч в чужой штрафной Лукаку, оттеснил корпусом защитника и сбросил назад на Тилеманса, который в касание пробил точно в дальний нижний угол ворот.
  • 2'
    Бельгийцы будут играть сегодня в традиционных для себя бордово-черных цветах, румыны выбрали себе желтый комплект формы.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, с центра поля разыграли футболисты сборной Бельгии!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.51. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.51 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Бельгия 1:0 Румыния онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 1:0 Румыния

    Исход игры
    Бельгия
    80.7% (197)
    Ничья
    9% (22)
    Румыния
    10.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.9% (57)
    Меньше
    52.1% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    46.22% (55)
    Нет
    53.78% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    17.2% (42)
    2:1 Бельгия
    13.1% (32)
    1:0 Бельгия
    5.7% (14)
    3:1 Бельгия
    3.7% (9)
    3:0 Бельгия
    2.5% (6)
    1:1 Ничья
    2% (5)
    2:2 Ничья
    1.2% (3)
    3:2 Бельгия
    0.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бельгия
    Румыния
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (26) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный