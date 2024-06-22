Первый тайм

16' Отличным пасом Доку нашел в штрафной соперника Лукаку, который оттеснил корпусом защитника, но пробил с разворота немного неточно.

15' Догнал мяч у лицевой линии Кастань и навесил на дальнюю штангу, но Ницэ вышел из ворот и кулаком вынес сферу к боковой линии.

14' Тонко отдавал пас Тилеманс в штрафную на ход Лукаку, но тот не понял задумки партнера и не стал бежать в сторону мяча.

13' Прорывался по флангу на скорости Доку и отдал в штрафную на Де Брёйне, но тому пробить не позволил Марин.

12' Фас дальний заброс исполнял в штрафную на Лукебакио, но тот в верховой борьбе не смог зацепиться за мяч.

11' Подхватил мяч на фланге Кастань и тут же отдал пас в штрафную, но здесь головой вынес Дрэгушин сферу подальше от ворот.