Тур: 2. Стадион: Рейн Энерги.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бельгия
Румыния
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Станчу Николае
|1
|1
|Марин Рэзван
|1
|1
|Драгус Денис
|1
|1
|Ман Деннис
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|1
|0
Результаты матчей
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2
Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0
Румыния
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3
Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1
Результаты матчей
Бельгия
Румыния
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бельгия
Румыния
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Германия
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Венгрия
|Росси Марко
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Швейцария
|Родригес Рикардо
|1
|Сербия
|Гудель Неманья
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бельгия - Румыния
Исход игры
Бельгия
85.3% (58)
Ничья
8.8% (6)
Румыния
5.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (27)
Меньше
53.45% (31)
Обе команды забьют
Да
43.1% (25)
Нет
56.9% (33)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
35.3% (24)
2:1 Бельгия
22.1% (15)
1:0 Бельгия
5.9% (4)
3:1 Бельгия
5.9% (4)
3:0 Бельгия
5.9% (4)
1:1 Ничья
4.4% (3)
4:1 Бельгия
2.9% (2)
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