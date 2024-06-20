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Тур: 3. Стадион: .
Швейцария
FIFA #19
 
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Германия
FIFA #16
Прогнозы 56
Швейцария 5.4% (3)
X 14.3% (8)
Германия 80.4% (45)
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Швейцария
Ничья
Германия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Швейцария
Германия

История личных встреч

Швейцария
Германия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:3
ЛНУ
1:1
ММ
5:3
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

3
2.67

Среднее время на гол

30
33

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

2.25
2.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
32

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбишер Мишель 1 0.5
Шакири Джердан 1 0.5
Эмболо Брель 1 0.5
Дуа Квадво 1 0.5
Фройлер Ремо 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 2 1
Гюндоган Илкай 1 0.5
Хаверц Кай 1 (1) 0.5
Джан Эмре 1 0.5
Фюллькруг Никлас 1 0.5
Вирц Флориан 1 0.5
Мюллер Томас 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Рикардо 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Якин Мурат (тренер) 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0
Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0
Германия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0
Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2

Результаты матчей

Швейцария
Германия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Швейцария
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Шотландия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Венгрия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Германия Мусиала Джамал 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Швейцария Эбишер Мишель 1 (1)
Германия Хаверц Кай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Швейцария Родригес Рикардо 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 56
    Швейцария 5.4% (3)
    X 14.3% (8)
    Германия 80.4% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Германия
    5.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Швейцария - Германия

    Исход игры
    Швейцария
    5.4% (3)
    Ничья
    14.3% (8)
    Германия
    80.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.51% (38)
    Меньше
    25.49% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    86.27% (44)
    Нет
    13.73% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    42.9% (24)
    1:3 Германия
    19.6% (11)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    0:2 Германия
    8.9% (5)
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    Швейцария
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