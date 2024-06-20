Тур: 3. Стадион: Дойче банк Парк.
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Главный тренер: Якин Мурат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
История личных встреч
Швейцария
Германия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
3
2.67
Среднее время на гол
30
33
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
2.25
2.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
32
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбишер Мишель
|1
|0.5
|Шакири Джердан
|1
|0.5
|Эмболо Брель
|1
|0.5
|Дуа Квадво
|1
|0.5
|Фройлер Ремо
|0
|0
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|2
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0.5
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.5
|Джан Эмре
|1
|0.5
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.5
|Вирц Флориан
|1
|0.5
|Мюллер Томас
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Якин Мурат (тренер)
|1
|0
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0
Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0
Германия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0
Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2
Результаты матчей
Швейцария
Германия
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Швейцария
Германия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Германия
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Швейцария
|Эбишер Мишель
|1 (1)
|Германия
|Хаверц Кай
|1 (1)
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Венгрия
|Росси Марко
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
|Швейцария
|Родригес Рикардо
|1
Прогнозы на матч Швейцария - Германия
Исход игры
Швейцария
5.4% (3)
Ничья
14.3% (8)
Германия
80.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (38)
Меньше
25.49% (13)
Обе команды забьют
Да
86.27% (44)
Нет
13.73% (7)
Популярный счёт
1:2 Германия
42.9% (24)
1:3 Германия
19.6% (11)
1:1 Ничья
12.5% (7)
0:2 Германия
8.9% (5)
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