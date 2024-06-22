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Тур: 3. Стадион: .
Албания
FIFA #66
 
Позже
Испания
FIFA #8
Прогнозы 65
Албания 6.2% (4)
X 1.5% (1)
Испания 92.3% (60)
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Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Испания
7.80
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5.00
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1.46
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Албания
Испания

История личных встреч

Албания
Испания

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
2:1
ОМЧ2Е
3:0
ОМЧ2Е
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гьясула Клаус 1 0.5
Лячи Казим 1 0.5
Байрами Недим 1 0.5
Асани Ясир 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиан Руис 1 0.5
Мората Альваро 1 0.5
Карвахаль Даниэль 1 0.5
Педри 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Ходжа Арбер 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Броя Армандо 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Ле Норман Робен 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0
Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1
Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0
Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0

Результаты матчей

Албания
Испания

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Албания
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Италия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Албания
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Хорватия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Украина Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Австрия Арнаутович Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 65
    Албания 6.2% (4)
    X 1.5% (1)
    Испания 92.3% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Испания
    7.80
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    5.00
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    1.46
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Албания - Испания

    Исход игры
    Албания
    7.5% (5)
    Ничья
    1.5% (1)
    Испания
    91% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.46% (32)
    Меньше
    47.54% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    27.87% (17)
    Нет
    72.13% (44)
    Популярный счёт
    0:2 Испания
    35.8% (24)
    0:3 Испания
    17.9% (12)
    1:3 Испания
    13.4% (9)
    1:2 Испания
    7.5% (5)
    0:1 Испания
    4.5% (3)
    0:4 Испания
    3% (2)
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