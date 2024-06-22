Тур: 3. Стадион: Меркур-Арена.
-
Главный тренер: Силвиньо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
История личных встреч
Албания
Испания
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гьясула Клаус
|1
|0.5
|Лячи Казим
|1
|0.5
|Байрами Недим
|1
|0.5
|Асани Ясир
|0
|0
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабиан Руис
|1
|0.5
|Мората Альваро
|1
|0.5
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.5
|Педри
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Ходжа Арбер
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
Результаты матчей
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0
Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1
Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0
Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0
Результаты матчей
Албания
Испания
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Албания
Испания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Германия
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|Испания
|Фабиан Руис
|1 (1)
|Украина
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Шотландия
|Портеус Райан
|1
|Венгрия
|Росси Марко
|1
|Австрия
|Арнаутович Марко
|1
|Сербия
|Тадич Душан
|1
Прогнозы на матч Албания - Испания
Исход игры
Албания
7.5% (5)
Ничья
1.5% (1)
Испания
91% (61)
Тотал 2.5
Больше
52.46% (32)
Меньше
47.54% (29)
Обе команды забьют
Да
27.87% (17)
Нет
72.13% (44)
Популярный счёт
0:2 Испания
35.8% (24)
0:3 Испания
17.9% (12)
1:3 Испания
13.4% (9)
1:2 Испания
7.5% (5)
0:1 Испания
4.5% (3)
0:4 Испания
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!