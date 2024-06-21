  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО-2024
Тур: 3. Стадион: .
Хорватия
FIFA #9
 
Позже
Италия
FIFA #10
Хорватия
Италия

История личных встреч

Хорватия
Италия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
1:1
Е2
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 1 0.5
Будимир Анте 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барелла Николо 1 0.5
Бастони Алессандро 1 0.5
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивушич Ивица 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Калафьори Риккардо 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0
Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1
Италия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0
Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0

Результаты матчей

Хорватия
Италия

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Италия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Албания
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Хорватия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Украина Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Шотландия Портеус Райан 1
Венгрия Росси Марко 1
Австрия Арнаутович Марко 1
Сербия Тадич Душан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 67
    Хорватия 10.4% (7)
    X 35.8% (24)
    Италия 53.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Италия
    3.30
    Реклама, zenit.win
    3.35
    Реклама, ligastavok.ru
    2.47
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хорватия - Италия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Хорватия - Италия

    Исход игры
    Хорватия
    10.4% (7)
    Ничья
    35.8% (24)
    Италия
    53.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.46% (32)
    Меньше
    47.54% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    83.61% (51)
    Нет
    16.39% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Италия
    35.8% (24)
    1:1 Ничья
    28.4% (19)
    0:1 Италия
    6% (4)
    2:1 Хорватия
    4.5% (3)
    0:2 Италия
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    2:0 Хорватия
    3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хорватия
    Италия
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный