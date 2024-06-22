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Тур: 3. Стадион: .
Франция
FIFA #2
 
Позже
Польша
FIFA #26
Прогнозы 60
Франция 95% (57)
X 0% (0)
Польша 5% (3)
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Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Польша
1.30
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6.01
12.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция
Польша

История личных встреч

Франция
Польша

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 1 0.5
Пёнтек Кшиштоф 1 0.5
Зелиньски Пётр 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левандовски Роберт 1 0
Щесны Войцех 1 0
Слиш Бартош 1 0
Модер Якуб 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Польша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0
Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1
Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0

Результаты матчей

Франция
Польша

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Франция
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Франция
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Австрия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Польша
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Бельгия Лукебакио Доди 2
Португалия Леау Рафаэл 2
Шотландия Портеус Райан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 60
    Франция 95% (57)
    X 0% (0)
    Польша 5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Польша
    1.30
    Реклама, pari.ru
    6.01
    12.00
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Франция - Польша

    Исход игры
    Франция
    95% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Польша
    5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (25)
    Меньше
    53.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    42.59% (23)
    Нет
    57.41% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    38.3% (23)
    2:1 Франция
    23.3% (14)
    3:1 Франция
    15% (9)
    1:0 Франция
    10% (6)
    3:0 Франция
    3.3% (2)
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