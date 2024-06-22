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Тур: 3. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Австрия
FIFA #25
Прогнозы 55
Нидерланды 81.8% (45)
X 10.9% (6)
Австрия 7.3% (4)
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Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Австрия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Нидерланды
Австрия

История личных встреч

Нидерланды
Австрия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
2:0
ТМС
0:2
ТМС
3:1
ТМС
3:4

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
3

Среднее время на гол

36
30

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 1 0.5
Гакпо Коди 1 0.5
Аке Натан 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траунер Гернот 1 0.5
Баумгартнер Кристоф 1 0.5
Арнаутович Марко 1 (1) 0.5
Мвене Филлипп 0 0
Прасс Александр 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Дансо Кевин 1 0
Вёбер Максимилиан 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Австрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0
Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1
Австрия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1
Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0

Результаты матчей

Нидерланды
Австрия

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Франция
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Австрия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Польша
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Бельгия Лукебакио Доди 2
Португалия Леау Рафаэл 2
Шотландия Портеус Райан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Нидерланды.
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    • Прогнозы 55
    Нидерланды 81.8% (45)
    X 10.9% (6)
    Австрия 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Австрия
    2.40
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    3.35
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    Прогнозы на матч Нидерланды - Австрия

    Исход игры
    Нидерланды
    81.8% (45)
    Ничья
    10.9% (6)
    Австрия
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.81% (37)
    Меньше
    30.19% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (40)
    Нет
    24.53% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Нидерланды
    47.3% (26)
    2:0 Нидерланды
    12.7% (7)
    1:0 Нидерланды
    9.1% (5)
    3:1 Нидерланды
    9.1% (5)
    1:2 Австрия
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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