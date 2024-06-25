Тур: 3. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
17'
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Фоден
Фил
1
Облак
Ян
21
Дркушич
Ваня
13
Янжа
Эрик
17
Млакар
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
-
14 Конса ЭзриЗащитник
-
15 Данк ЛьюисЗащитник
-
22 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
24 Палмер КоулПолузащитник
-
25 Уортон АдамПолузащитник
-
26 Майну КоббиПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
19 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
21 Дркушич ВаняЗащитник
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
15 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Иличич ЙосипПолузащитник
-
18 Випотник ЖанНападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
-
24 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
История личных встреч
Англия
Словения
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1
|0.33
|Беллингем Джуд
|1
|0.33
|Сака Букайо
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янжа Эрик
|1
|0.33
|Карничник Жан
|1
|0.33
|Элшник Тими Макс
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триппьер Киран
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|2
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Випотник Жан
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0
Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0
Словения
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1
Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1
Результаты матчей
Англия
Словения
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Англия
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|3.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|4.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|2
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|2
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
|Турция
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|Германия
|Та Джонатан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия 0:0 Словения
Исход игры
Англия
87.3% (145)
Ничья
6.6% (11)
Словения
6% (10)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (35)
Меньше
70.83% (85)
Обе команды забьют
Да
27.5% (33)
Нет
72.5% (87)
Популярный счёт
2:0 Англия
34.9% (58)
1:0 Англия
13.9% (23)
2:1 Англия
11.4% (19)
3:1 Англия
4.8% (8)
3:0 Англия
3.6% (6)
1:1 Ничья
2.4% (4)
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