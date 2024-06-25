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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Англия
FIFA #5
0:0
Перерыв
Словения
FIFA #57
0'
17' Желтая карточка
Триппьер Киран
22' Желтая карточка
Янжа Эрик

Ход матча

17'
Триппьер Киран
 
22'
 
Янжа Эрик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 161
Англия 88.8% (143)
X 6.8% (11)
Словения 4.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Англия
Ничья
Словения
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Гехи
Марк
12
Триппьер
Киран
16
Галлахер
Конор
4
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
10
Беллингем
Джуд
11
Фоден
Фил
9
Кейн
Гарри
1
Облак
Ян
2
Карничник
Жан
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
17
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
11
Шешко
Беньямин
Англия
4-2-3-1
Словения
4-4-2

История личных встреч

Англия
Словения

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
0:0
Е2ОМ
2:3
Е2ОМ
3:1
ЧМ
0:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 0.33
Беллингем Джуд 1 0.33
Сака Букайо 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янжа Эрик 1 0.33
Карничник Жан 1 0.33
Элшник Тими Макс 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триппьер Киран 1 0
Галлахер Конор 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 2 0
Стоянович Петар 1 0
Целар Жан 1 0
Випотник Жан 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0
Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0
Словения
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1
Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1

Результаты матчей

Англия
Словения

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Англия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Дания
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3.
Словения
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
4.
Сербия
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Нидерланды Гакпо Коди 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Германия Та Джонатан 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего к первому тайму не стал добавлять Тюрпен. Англия - Словения 0-0. Перерыв!
  • 44'
    Продолжают болельщики освистывать английскую сборную, которая каждую вторую передачу отдаёт назад. Удивительно, что с таким подбором футболистов англичане действуют так скучно. 
  • 43'
    Гораздо активнее стала играть в концовке тайма английская сборная. Номинальные хозяева много времени проводят на чужой половине поля, но острых моментов у владений Облака практически нет. 
  • Угловой
    42'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Англии. Триппьер навесил в дальнюю часть штрафной, а там Райс нарушил правила против Стояновича. 
  • 41'
    Карничник с правого фланга сделал заброс к штрафной английской сборной, сразу два словенца готовились принять эту передачу, но их опередил Уокер, сбросивший мяч Пикфорду. 
  • Опасный момент
    40'
    МОМЕНТ! Триппьер с левого фланга выполнил шикарную кручёную подачу к дальней штанге. Галлахер по мячу головой не попал, а Кейн немного к сфере не успел, и та прошла рядом с правой штангой!
  • Судья
    39'
    Стоянович из правой части штрафной выполнил заброс к дальней штанге, Янжа боролся за мяч и упал на газон после контакта с Сака. Рефери посчитал, что нарушения здесь не было. 
  • 38'
    Активизировались словенцы в концовке первого тайма и забрали игровой снаряд под свой контроль. Что интересно, английская сборная всем составом перешла на свою половину поля. 
  • 37'
    На правом фланге красивую комбинацию разыграли словенцы, после чего Карничник ворвался в штрафную и от лицевой сильно прострелил в центр, однако Гехи эту передачу прервал. 
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Стандарт на чужой половине поля заработали англичане. Фоден классно перебросил стенку и с 29 метров отправил снаряд в правый верхний угол, однако Облак с этим выстрелом справился!
  • 35'
    Триппьер с левого фланга отдал перспективный пас в ближнюю часть штрафной соперника, Фоден снаряд получил и от лицевой выполнил абсолютно безадресный навес в центр. 
  • 34'
    Шпорар по центру протащил игровой снаряд к штрафной соперника и с левой ноги пробил по воротам. Сфера попала в ногу Стоунсу и спокойно прикатилась в руки голкиперу английской сборной. 
  • 33'
    Оживились немного англичане! Сака с левого фланга отдал передачу немного назад к линии штрафной на Кейна, который плотно стрельнул в створ, вот только эта попытка пришла в руки Облаку. 
  • Угловой
    32'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Англии. Триппьер выполнил кросс в район дальнего угла вратарской, а там Беллингем и Кейн помешали друг другу. 
  • 31'
    Шпорар по центру разогнал атаку своей команды и отдал слишком сильный пас вперёд на Шешко. Форвард словенской сборной к этой передаче не успел, и сфера прикатилась в руки Пикфорду. 
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    • 30'
      Перехватили англичане сферу перед штрафной соперника. Беллингем пытался выйти на ударную позицию, но против него великолепно сыграл Дркушич, в подкате сумевший выбить мяч. 
    • 29'
      Гарей Саутгейт с серьёзны видом находится у кромки поля и наблюдает за игрой своей команды. Пока англичане не выглядят командой, которая может выиграть Чемпионат Европы. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Млакар немного не успел к эпизоду в центре поля и грубо ударил по ногам Галлахера. Французский рефери пожалел словенца и не стал показывать ему жёлтую карточку. 
    • 27'
      Кейну пришлось отойти в центральную часть поля, дабы получить игровой снаряд. Что удивительно, но в стартовом матче с Сербией Кейн всего дважды коснулся мяча в первом тайме. 
    • 26'
      Продолжает английская сборная много владеть мячом, и это приносит определённые плоды. Словенцы уже изрядно подустали и стали допускать простые ошибки на своей половине поля. 
    • 25'
      По левому флангу удалось пробраться вперёд футболистам сборной Англии. Беллингем сферу получил и отдал передачу в центр к линии штрафной, однако Гнезда-Черин эту попытку прервал. 
    • Желтая карточка
      24'
      Янжа получает жёлтую карточку у словенской сборной. Сака классно разобрался на правом фланге в центре поля и готовился стартовать вперёд, а словенец откровенно схватил его руками. 
    • 23'
      К середине подобралась у нас первая половина встречи. Наконец-то удалось что-то стоящее создать англичанам на чужой половине поля. Словенская оборона показала себя не лучшим образом в предыдущем моменте. 
    • Офсайд
      22'
      ГОЛ забивают англичане, но он отменён из-за положения вне игры! Райс из глубины выполнил шикарный пас в левую часть штрафной, откуда Фоден прострелил вдоль ворот, а Сака с близкого расстояния вогнал снаряд в цель. В небольшой офсайд забрался Фоден. 
    • 21'
      Шпорар получил игровой снаряд перед радиусом штрафной соперника и с левой ноги пробил по воротам. Сфера по пути зацепила ногу Гехи и пришла в руки Пикфорду. 
    • 20'
      Стандарт на правом фланге заработали словенцы. Янжа выполнил отличный кросс к район дальней штанге, но никого из партнёров в нужной точке не оказалось. Всё чаще словенские футболисты появляются в атаке. 
    • Желтая карточка
      19'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Триппьер наказан предупреждением у сборной Англии. Карничник по правому флангу прокинул сферу себе на ход, а англичанин грубо ударил его по ноге. 
    • 18'
      На левом фланге удалось номинальным гостям разыграть комбинацию, после чего Янжа выполнил перспективный кросс в центр к линии вратарской, а Шпорар немного до этой передачи не дотянулся. 
    • 17'
      Млакар по левой бровке пытался прорваться вперёд, но Уокер легко его движение остановил и вынес сферу за боковую. Гораздо активнее в атаке словенцы в стартовые минуты. 
    • 16'
      Перехватили игровой снаряд англичане в центре поля, но вместо движения вперёд мы увидели передачу назад от Галлахера. Практически все передачи от номинальных хозяев идут на своих защитников. 
    • 15'
      Всё активнее с трибун доноситься свист болельщиков, которые собрались сегодня посмотреть красивый футбол, но пока они наблюдают только перекатывание мяча англичанами в центре поля. 
    • 14'
      Очень скучный футбол пока показывает сборная Англии. Великолепный подбор футболистов в атаке у англичан, однако, складывается такое ощущение, что Саутгейт не разрешает им показывать весь свой потенциал. 
    • 13'
      Стоянович по центру протащил сферу вперёд и отдал передачу к правому краю штрафной, откуда Шпорар прострелил в центр, но англичане эту попытку сумели прервать. 
    • Офсайд
      12'
      Фоден получил мяч на левом фланге и выполнил кросс к дальней штанге, но Сака к этой передаче не успел. Плюсом, в начальной стадии атаки футболист "Манчестер Сити" забрался в офсайд. 
    • 11'
      Продолжает английская сборная перекатывать игровой снаряд в районе центральной части поля. Никакого продвижения вперёд пока нет, о чём свидетельствует свист болельщиков с трибун. 
    • 10'
      Словенцы классно смотрятся на групповом этапе и пока не знают поражений. В первом туре удалось им сыграть в ничью с датчанами, а в матче второго тура словенцы упустили победу над сербами на последних секундах. 
    • 9'
      В двух первых матчах на групповом этапе англичане испытывали серьёзные проблемы с построением своих атак. Сегодня подопечные Гарета Саутгейта испытывают проблемы со словенской обороной. 
    • 8'
      Что интересно, но словенская сборная в стартовые минуты владеет преимуществом. Англичане отдали мяч своему сопернику и ждут момента, дабы умчаться в быструю атаку. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Млакар с левого фланга выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, Стоянович в одно касание перевёл снаряд в центр, а Шешко с хорошей позиции пробил головой точно в руки Пикфорду!
    • Фол, нарушение
      6'
      Беллингем грубо ошибся в центральной части поля, после чего Шпорар готовился стартануть вперёд, но против него правила нарушил Галлахер. Тюрпен находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
    • 5'
      Стоянович зацепился за мяч перед штрафной соперника, а Уокер успел вынести сферу у него за лицевую. Французский рефери ошибся в этом эпизоде и назначил удар от ворот. 
    • 4'
      Облак из своей штрафной отдал довольно рискованный пас на правый фланг, Фоден имел отличную возможность сферу перехватить, вот только его успел опередить Карничник. 
    • 3'
      Англичане уверенно начинают встречу и сразу же забирают игровой снаряд под свой контроль. Номинальные хозяева считаются очевидными фаворитами матча, однако словенцы являются крайне опасным соперником. 
    • 2'
      Футболисты сборной Англии вышли на эту встречу в белом комплекте формы, словенцы играют в синей форме. Ворота Пикфорда в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли англичане.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия 0:0 Словения

    Исход игры
    Англия
    87.3% (145)
    Ничья
    6.6% (11)
    Словения
    6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.17% (35)
    Меньше
    70.83% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    27.5% (33)
    Нет
    72.5% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    34.9% (58)
    1:0 Англия
    13.9% (23)
    2:1 Англия
    11.4% (19)
    3:1 Англия
    4.8% (8)
    3:0 Англия
    3.6% (6)
    1:1 Ничья
    2.4% (4)
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