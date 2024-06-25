Стоянович из правой части штрафной выполнил заброс к дальней штанге, Янжа боролся за мяч и упал на газон после контакта с Сака. Рефери посчитал, что нарушения здесь не было.

МОМЕНТ! Триппьер с левого фланга выполнил шикарную кручёную подачу к дальней штанге. Галлахер по мячу головой не попал, а Кейн немного к сфере не успел, и та прошла рядом с правой штангой!

Карничник с правого фланга сделал заброс к штрафной английской сборной, сразу два словенца готовились принять эту передачу, но их опередил Уокер, сбросивший мяч Пикфорду.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Англии. Триппьер навесил в дальнюю часть штрафной, а там Райс нарушил правила против Стояновича.

Гораздо активнее стала играть в концовке тайма английская сборная. Номинальные хозяева много времени проводят на чужой половине поля, но острых моментов у владений Облака практически нет.

Продолжают болельщики освистывать английскую сборную, которая каждую вторую передачу отдаёт назад. Удивительно, что с таким подбором футболистов англичане действуют так скучно.

Ничего к первому тайму не стал добавлять Тюрпен. Англия - Словения 0-0. Перерыв!

Шпорар по центру разогнал атаку своей команды и отдал слишком сильный пас вперёд на Шешко. Форвард словенской сборной к этой передаче не успел, и сфера прикатилась в руки Пикфорду.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Англии. Триппьер выполнил кросс в район дальнего угла вратарской, а там Беллингем и Кейн помешали друг другу.

Оживились немного англичане! Сака с левого фланга отдал передачу немного назад к линии штрафной на Кейна, который плотно стрельнул в створ, вот только эта попытка пришла в руки Облаку.

Шпорар по центру протащил игровой снаряд к штрафной соперника и с левой ноги пробил по воротам. Сфера попала в ногу Стоунсу и спокойно прикатилась в руки голкиперу английской сборной.

Триппьер с левого фланга отдал перспективный пас в ближнюю часть штрафной соперника, Фоден снаряд получил и от лицевой выполнил абсолютно безадресный навес в центр.

ОПАСНО! Стандарт на чужой половине поля заработали англичане. Фоден классно перебросил стенку и с 29 метров отправил снаряд в правый верхний угол, однако Облак с этим выстрелом справился!

На правом фланге красивую комбинацию разыграли словенцы, после чего Карничник ворвался в штрафную и от лицевой сильно прострелил в центр, однако Гехи эту передачу прервал.

Активизировались словенцы в концовке первого тайма и забрали игровой снаряд под свой контроль. Что интересно, английская сборная всем составом перешла на свою половину поля.

Шпорар получил игровой снаряд перед радиусом штрафной соперника и с левой ноги пробил по воротам. Сфера по пути зацепила ногу Гехи и пришла в руки Пикфорду.

ГОЛ забивают англичане, но он отменён из-за положения вне игры! Райс из глубины выполнил шикарный пас в левую часть штрафной, откуда Фоден прострелил вдоль ворот, а Сака с близкого расстояния вогнал снаряд в цель. В небольшой офсайд забрался Фоден.

К середине подобралась у нас первая половина встречи. Наконец-то удалось что-то стоящее создать англичанам на чужой половине поля. Словенская оборона показала себя не лучшим образом в предыдущем моменте.

Янжа получает жёлтую карточку у словенской сборной. Сака классно разобрался на правом фланге в центре поля и готовился стартовать вперёд, а словенец откровенно схватил его руками.

По левому флангу удалось пробраться вперёд футболистам сборной Англии. Беллингем сферу получил и отдал передачу в центр к линии штрафной, однако Гнезда-Черин эту попытку прервал.

Продолжает английская сборная много владеть мячом, и это приносит определённые плоды. Словенцы уже изрядно подустали и стали допускать простые ошибки на своей половине поля.

Кейну пришлось отойти в центральную часть поля, дабы получить игровой снаряд. Что удивительно, но в стартовом матче с Сербией Кейн всего дважды коснулся мяча в первом тайме.

Млакар немного не успел к эпизоду в центре поля и грубо ударил по ногам Галлахера. Французский рефери пожалел словенца и не стал показывать ему жёлтую карточку.

Гарей Саутгейт с серьёзны видом находится у кромки поля и наблюдает за игрой своей команды. Пока англичане не выглядят командой, которая может выиграть Чемпионат Европы.

Перехватили англичане сферу перед штрафной соперника. Беллингем пытался выйти на ударную позицию, но против него великолепно сыграл Дркушич, в подкате сумевший выбить мяч.

20' Стандарт на правом фланге заработали словенцы. Янжа выполнил отличный кросс к район дальней штанге, но никого из партнёров в нужной точке не оказалось. Всё чаще словенские футболисты появляются в атаке.

19' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Триппьер наказан предупреждением у сборной Англии. Карничник по правому флангу прокинул сферу себе на ход, а англичанин грубо ударил его по ноге.

18' На левом фланге удалось номинальным гостям разыграть комбинацию, после чего Янжа выполнил перспективный кросс в центр к линии вратарской, а Шпорар немного до этой передачи не дотянулся.

17' Млакар по левой бровке пытался прорваться вперёд, но Уокер легко его движение остановил и вынес сферу за боковую. Гораздо активнее в атаке словенцы в стартовые минуты.

16' Перехватили игровой снаряд англичане в центре поля, но вместо движения вперёд мы увидели передачу назад от Галлахера. Практически все передачи от номинальных хозяев идут на своих защитников.

15' Всё активнее с трибун доноситься свист болельщиков, которые собрались сегодня посмотреть красивый футбол, но пока они наблюдают только перекатывание мяча англичанами в центре поля.

14' Очень скучный футбол пока показывает сборная Англии. Великолепный подбор футболистов в атаке у англичан, однако, складывается такое ощущение, что Саутгейт не разрешает им показывать весь свой потенциал.

13' Стоянович по центру протащил сферу вперёд и отдал передачу к правому краю штрафной, откуда Шпорар прострелил в центр, но англичане эту попытку сумели прервать.

12' Фоден получил мяч на левом фланге и выполнил кросс к дальней штанге, но Сака к этой передаче не успел. Плюсом, в начальной стадии атаки футболист "Манчестер Сити" забрался в офсайд.

11' Продолжает английская сборная перекатывать игровой снаряд в районе центральной части поля. Никакого продвижения вперёд пока нет, о чём свидетельствует свист болельщиков с трибун.

10' Словенцы классно смотрятся на групповом этапе и пока не знают поражений. В первом туре удалось им сыграть в ничью с датчанами, а в матче второго тура словенцы упустили победу над сербами на последних секундах.

9' В двух первых матчах на групповом этапе англичане испытывали серьёзные проблемы с построением своих атак. Сегодня подопечные Гарета Саутгейта испытывают проблемы со словенской обороной.

8' Что интересно, но словенская сборная в стартовые минуты владеет преимуществом. Англичане отдали мяч своему сопернику и ждут момента, дабы умчаться в быструю атаку.

7' ОПАСНО! Млакар с левого фланга выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, Стоянович в одно касание перевёл снаряд в центр, а Шешко с хорошей позиции пробил головой точно в руки Пикфорду!

6' Беллингем грубо ошибся в центральной части поля, после чего Шпорар готовился стартануть вперёд, но против него правила нарушил Галлахер. Тюрпен находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

5' Стоянович зацепился за мяч перед штрафной соперника, а Уокер успел вынести сферу у него за лицевую. Французский рефери ошибся в этом эпизоде и назначил удар от ворот.

4' Облак из своей штрафной отдал довольно рискованный пас на правый фланг, Фоден имел отличную возможность сферу перехватить, вот только его успел опередить Карничник.

3' Англичане уверенно начинают встречу и сразу же забирают игровой снаряд под свой контроль. Номинальные хозяева считаются очевидными фаворитами матча, однако словенцы являются крайне опасным соперником.

2' Футболисты сборной Англии вышли на эту встречу в белом комплекте формы, словенцы играют в синей форме. Ворота Пикфорда в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.