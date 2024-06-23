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Тур: 3. Стадион: .
Англия
FIFA #5
 
Позже
Словения
FIFA #57
Прогнозы 53
Англия 90.6% (48)
X 5.7% (3)
Словения 3.8% (2)
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Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Словения
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История личных встреч

Англия
Словения

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
0:0
Е2ОМ
2:3
Е2ОМ
3:1
ЧМ
0:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 0.5
Беллингем Джуд 1 0.5
Сака Букайо 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янжа Эрик 1 0.5
Карничник Жан 1 0.5
Элшник Тими Макс 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0
Янжа Эрик 1 0
Целар Жан 1 0
Випотник Жан 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0
Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0
Словения
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1
Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1

Результаты матчей

Англия
Словения

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Англия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Дания
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Словения
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Сербия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Испания Фабиан Руис 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Бельгия Лукебакио Доди 2
Португалия Леау Рафаэл 2
Шотландия Портеус Райан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 38 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Англия 90.6% (48)
    X 5.7% (3)
    Словения 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Словения
    1.42
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    Прогнозы на матч Англия - Словения

    Исход игры
    Англия
    90.7% (49)
    Ничья
    5.6% (3)
    Словения
    3.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.49% (13)
    Меньше
    74.51% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    25.49% (13)
    Нет
    74.51% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    46.3% (25)
    1:0 Англия
    20.4% (11)
    2:1 Англия
    11.1% (6)
    3:1 Англия
    7.4% (4)
    3:0 Англия
    3.7% (2)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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