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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Дания
FIFA #21
0:0
Первый тайм: 18'
Сербия
FIFA #32
0'
4' Желтая карточка
Миленкович Никола

Ход матча

4'
 
Миленкович Никола

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 171
Дания 60.2% (103)
X 24.6% (42)
Сербия 15.2% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Дания
Ничья
Сербия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
3
Вестергор
Янник
18
Бах
Александр
5
Меле
Йоаким
21
Юльманн
Мортен
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
9
Хёйлунн
Расмус
19
Винд
Йонас
1
Райкович
Предраг
13
Велькович
Милош
4
Миленкович
Никола
2
Павлович
Страхинья
16
Мияйлович
Срджан
14
Живкович
Андрия
17
Илич
Иван
6
Гудель
Неманья
19
Самарджич
Лазар
22
Лукич
Саша
9
Митрович
Александар
Дания
3-4-1-2
Сербия
3-4-2-1

История личных встреч

Дания
Сербия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
3

Среднее время на гол

36
30

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 0.33
Юльманн Мортен 1 0.33
Винд Йонас 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 1 0.33
Илич Иван 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0
Юльманн Мортен 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 0
Гудель Неманья 1 0
Гачинович Мият 1 0
Младенович Филип 1 0
Йович Лука 1 0
Лукич Саша 1 0
Миленкович Никола 1 0
Драган Стойкович 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Дания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1
Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0
Сербия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1
Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0

Результаты матчей

Дания
Сербия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дания
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Дания
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3.
Словения
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
4.
Сербия
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Нидерланды Гакпо Коди 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Германия Та Джонатан 2
Бельгия Лукебакио Доди 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    В этот раз Эриксен с углового подает на дальнюю штангу, где Райкович вылавливает мяч двумя руками.
  • Угловой
    18'
    Эриксен подает угловой с левого фланга, Гудель выигрывает борьбу на ближней штанге, вновь отправляя мяч за лицевую.
  • 17'
    Бах в предыдущем моменте требовал назначить 11-метровый, считая, что соперник его придерживал, но Летексье продолжает игру.
  • 16'
    Меле исполняет подачу с левого фланга, на дальней штанге Бах пробил головой в падении, но в створ не попал.
  • 15'
    Митрович полез с мячом по центру, однако прокинуть мяч мимо Вестергора форварду "Аль-Хиляля" не удалось.
  • 14'
    По-прежнему не самые высокие скорости на старте встречи, с трибун регулярно доносится свист, кто бы ни владел мячом.
  • Фол, нарушение
    12'
    Хёйлунн в попытке обокрасть Гуделя нарушает правила, Летексье фиксирует фол со стороны форварда "Манчестер Юнайтед".
  • 11'
    Лукич из центральной зоны покатил мяч на левый край на Самарджича, который к этой передаче сильно не успел.
  • 10'
    Без ворот у нас проходит стартовый отрезок встречи, ждем, когда команды наконец-таки порадуют острыми моментами.
  • 9'
    В параллельном матче группы встречаются сборные Англии и Словении, у команды Матьяжа Кека ровно такие же показатели, что и у датчан.
  • 8'
    Пока не очень здорово мяч держится у сборной Сербии, хотя победа им сегодня, конечно, необходима. Дании победа тоже нужна, но и ничья при определенном раскладе даст путевку в плей-офф.
  • 7'
    Последний раз команды встречались в товарняке в марте 2022 года, тогда датчане на "Паркене" разгромили соперника 3:0.
  • 6'
    Напомним, что в истории команды встречались десять раз, выиграв по 5 встреч. По разнице мячей чуть лучше датчане - 19:17.
  • Фол, нарушение
    5'
    Эриксен со штрафного низом покатил на Винда, удар которого парировал Райкович, при этом арбитр определил фол в атаке у датчан.
  • Желтая карточка
    4'
    Быстрая желтая карточка у нас - Миленкович прихватил за футболку Хёйлунна на левом фланге обороны.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Сборная Сербии на старте минимально проиграла Англии, а затем до 95-й минуты проигрывала словенцам, но Йович спас команду от поражения и сохранил шансы на выход из группы.
    • 2'
      Напомним, что сборная Дании дважды сыграла вничью в этой группе - сначала со Словенией, а затем с Англией. Судьба датчан в их руках, сегодня надо побеждать.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания 0:0 Сербия

    Исход игры
    Дания
    58.7% (105)
    Ничья
    23.5% (42)
    Сербия
    17.9% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.26% (61)
    Меньше
    48.74% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    24% (43)
    1:1 Ничья
    17.3% (31)
    1:0 Дания
    9.5% (17)
    1:2 Сербия
    6.1% (11)
    2:0 Дания
    2.2% (4)
    0:1 Сербия
    2.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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