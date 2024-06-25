По-прежнему не самые высокие скорости на старте встречи, с трибун регулярно доносится свист, кто бы ни владел мячом.

Митрович полез с мячом по центру, однако прокинуть мяч мимо Вестергора форварду "Аль-Хиляля" не удалось.

Меле исполняет подачу с левого фланга, на дальней штанге Бах пробил головой в падении, но в створ не попал.

Бах в предыдущем моменте требовал назначить 11-метровый, считая, что соперник его придерживал, но Летексье продолжает игру.

Эриксен подает угловой с левого фланга, Гудель выигрывает борьбу на ближней штанге, вновь отправляя мяч за лицевую.

В этот раз Эриксен с углового подает на дальнюю штангу, где Райкович вылавливает мяч двумя руками.

11' Лукич из центральной зоны покатил мяч на левый край на Самарджича, который к этой передаче сильно не успел.

10' Без ворот у нас проходит стартовый отрезок встречи, ждем, когда команды наконец-таки порадуют острыми моментами.

9' В параллельном матче группы встречаются сборные Англии и Словении, у команды Матьяжа Кека ровно такие же показатели, что и у датчан.

8' Пока не очень здорово мяч держится у сборной Сербии, хотя победа им сегодня, конечно, необходима. Дании победа тоже нужна, но и ничья при определенном раскладе даст путевку в плей-офф.

7' Последний раз команды встречались в товарняке в марте 2022 года, тогда датчане на "Паркене" разгромили соперника 3:0.

6' Напомним, что в истории команды встречались десять раз, выиграв по 5 встреч. По разнице мячей чуть лучше датчане - 19:17.

5' Эриксен со штрафного низом покатил на Винда, удар которого парировал Райкович, при этом арбитр определил фол в атаке у датчан.