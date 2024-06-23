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Тур: 3. Стадион: .
Украина
FIFA #24
 
Позже
Бельгия
FIFA #3
Прогнозы 79
Украина 17.7% (14)
X 11.4% (9)
Бельгия 70.9% (56)
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Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Бельгия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Украина
Бельгия

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шапаренко Николай 1 0.5
Яремчук Роман 1 0.5
Зинченко Александр 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 1 0.5
Тилеманс Юри 1 0.5
Лукаку Ромелу 0 0
Кастельс Коэн 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яремчук Роман 1 0
Конопля Ефим 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Мангаля Орель 1 0

Результаты матчей

Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бельгия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1
Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1
Бельгия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0
Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2

Результаты матчей

Украина
Бельгия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Украина
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Словакия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Украина
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Германия Та Джонатан 2
Бельгия Лукебакио Доди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



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  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 79
    Украина 17.7% (14)
    X 11.4% (9)
    Бельгия 70.9% (56)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Украина
    Ничья
    Бельгия
    5.30
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    Прогнозы на матч Украина - Бельгия

    Исход игры
    Украина
    17.9% (14)
    Ничья
    11.5% (9)
    Бельгия
    70.5% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия
    35.9% (28)
    0:2 Бельгия
    7.7% (6)
    1:1 Ничья
    6.4% (5)
    1:3 Бельгия
    5.1% (4)
    0:1 Бельгия
    2.6% (2)
    0:3 Бельгия
    2.6% (2)
    1:4 Бельгия
    2.6% (2)
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