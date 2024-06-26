Второй тайм в Гамбурге!

В перерыве в составе сборной Турции произошла замена: вместо Салиха Эзкана на поле вышел Кан Айхан.

Йылмаз справа прорвался в штрафную площадь чехов, где мяч у Барыша выбил Хранак.

Чалханоглу от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Йлдыза, который слева с двадцати метров пробил выше ворот.

Юксек из центрального круга сделал неточный пас направо. Провод перехватил мяч и побежал вперёд. Исмаил бросился наперерез и сбил Лукаша. Жёлтая карточка турецкому полузащитнику.

Чалханоглу справа прорвался в штрафную площадь чехов, но Соучек не позволил Хакану нанести удар по воротам.

Цоуфал на чужой половине поля коленом попал по голове падающему на газон Юксеку.

Провод слева вывел Журасека один на один с голкипером, но Давид не смог переиграть Гюнока.

Журасек от углового флага навесил на Гложека, которому соперники вверху головой сыграть не позволили. Мяч выбит из штрафной площади.

Чехам в концовке тайма удалось подержать мяч на чужой половине поля, давая передышку игрокам обороны.

Эзкан на чужой половине поля руками схватил Хитила и получил жёлтую карточку.

Гюлер от углового флага навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Соучек.

Следующая подача Гюлера от углового флага получилась слабой. Мяч на ближней штанге спокойно выбил Хитил.

У Провода проблемы с левой стопой. Требуется помощь медиков игроки сборной Чехии после стыка в центре поля с Юксеком.

На скамейке запасных жёлтую карточку получил Патрик Шик. Излишние эмоции проявил лидер чешской сборной, который сегодня ещё не выходил на поле.

Йылдыз слева попытался прорваться к воротам, по потерял мяч и ударил ударил Хранака. Жёлтая карточка показана турецкому нападающему.

Цоуфал неудачно столкнулся головой в центре поля с Йылдызом. Требуется выход медиков на поле.

Чехам в меньшинстве стало сложнее контролировать мяч на чужой половине поля.

30' У Йылмаза справа не получилась подача, но мяч полетел в створ ворот. Штанек за эпизодом следил внимательно и мяч поймал.

29' Гюлер и от углового флага навесил на Акайдина, который головой пробил левее ворот.

28' Йылдыз слева получил пас от Кадыоглу и рванул к воротам, где его удар с угла вратарской площади соперники заблокировали,

27' Кадыоглу с Йылдызом атаку по левому флангу организовать не смогли, мяч сохранили и вернулись к центральному кругу.

26' Турки при перехвате мяча снова применяют неспешный розыгрыш у центрального круга. С продвижением вперёд никакой спешки нет.

25' Провод со штрафного сделал заброс на Крейчи. Ладислав сделал скидку к левой штанге, где Соучеку с Хранаком пробить по воротам не удалось.

24' Эзкан у центрального круга сыграл рукой.

22' Турки расположились на чужой половине поля. Розыгрыш мяча происходит вдали от штрафной площади соперников.

21' Барак в центральном круге ударил по ногам Эзкана и получил жёлтую карточку. Для Антонина эта карточка становится второй. Чехи больше часа будут играть в меньшинстве.

20' А вот прессинг турецкой команды на чужой половине поля становится всё более нацеленным. Чехам всё сложнее переходить в атаку.

19' Турки подержали мяч в центре поля. У них пока редко получается доводить атаки до ударов по воротам. Да и с точностью у ребят с побережья Чёрного моря пока складывается плохо.

18' Барак сделал скидку к воротам, где Хранак головой с семи метров пробил выше ворот.

17' Крейчи на чужой половине поля нарушил правила.

16' У Голеша справа подача в штрафную площадь получилась слабой и низкой. Мяч выбит на Журасека, дальний удар которого пришёлся точно в Гюнока.

15' Гюлер по центру смело продвинулся вперёд и с двадцати семи метров пробил немного выше и правее ворот.

14' Гложек на линии штрафной площади грудью не смог сделать точную скидку на партнёра после заброса справа от Цоуфала.

13' Барак на чужой половине поля прихватил руками Кадыоглу и получил первую жёлтую карточку в матче.

12' Теперь уже и турецкая команда стала почаще задерживаться на чужой половине поля. Игра постепенно выравнивается, но это не прибавляет опасных моментов у ворот.

11' Йылмаз справа откликнулся на заброс партнёра вперёд, но переиграть Крейчи Барышу не удалось. Пришлось нападающему сборной Турции откатывать мяч к бровке.

10' Чалханоглу от углового флага навесил к дальней штанге. Соучек поднял мяч вверх, а Штанек забрал его в руки.

9' Журасек на фланге аккуратно отобрал мяч у Гюлера, слева прошёл вперёд, но его передача в центр до Хитила не дошла.

8' Чалханоглу слева получил мяч в штрафной площади, но поскользнулся и дело до удара по воротам довести не смог.

7' Чехи лучше проводят первые минуты встречи. У них лучше держится мяч, и красно-синие смелее идут вперёд. Уже были и удары по воротам.

6' Демирал в центре поля придержал руками Хитила.

5' Цоуфал исполнил первый угловой удар в матче. Мяч выбит на противоположный фланг, откуда навес последовал в руки Гюноку.

4' Барак слева откатил мяч на Провода, который с двадцати метров пробил в дальний угол. Гюнок в прыжке отвёл угрозу от ворот.

3' Цоуфал исполнил аут забросом в штрафную площадь, где Гложек нарушил правила в борьбе с турецкими зашщитниками.

2' Сборная Чехии играет в красных футболках и синих трусах, сборная Турции - в белой форме с красной горизонтальной полосой на груди.