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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Чехия
FIFA #34
0:1
Второй тайм: 52'
Турция
FIFA #42
0'
11' Желтая карточка
Барак Антонин
20' Вторая желтая карточка
Барак Антонин
31' Желтая карточка
Эзкан Салих
34' Желтая карточка
Шик Патрик
37' Желтая карточка
Йылдыз Кенан
49' Желтая карточка
Юксек Исмаил
0:1
51' Гол
Чалханоглу Хакан

Ход матча

11'
Барак Антонин
 
20'
Барак Антонин
 
31'
 
Эзкан Салих
34'
Шик Патрик
 
37'
 
Йылдыз Кенан
46'
 
Айхан Кан
Эзкан Салих
49'
 
Юксек Исмаил
51'
0:1
Чалханоглу Хакан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 120 Количество передач 317
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 182
Чехия 34.6% (63)
X 35.2% (64)
Турция 30.2% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Чехия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Штанек
Йиндрих
3
Голеш
Томаш
4
Хранак
Робин
18
Крейчи
Ладислав
II
5
Цоуфал
Владимир
15
Журасек
Давид
22
Соучек
Томаш
14
Провод
Лукаш
7
Барак
Антонин
9
Гложек
Адам
13
Хитил
Моймир
1
Гюнок
Мерт
18
Мюлдюр
Мерт
4
Акайдын
Самет
3
Демирал
Мерих
20
Кадыоглу
Ферди
15
Эзкан
Салих
16
Юксек
Исмаил
8
Гюлер
Арда
10
Чалханоглу
Хакан
19
Йылдыз
Кенан
21
Йылмаз
Барыш
Чехия
3-4-2-1
Турция
4-2-3-1

История личных встреч

Чехия
Турция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
2:1
Е2
0:2
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:2
ММ
0:2
ТМС
2:1
ЧЕ2(2
3:2

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
1.6

Среднее время на гол

0
56

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 1 0.33
Провод Лукаш 1 0.33
Цоуфал Владимир 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлдюр Мерт 1 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.33
Гюлер Арда 1 0.33
Айхан Кан 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барак Антонин 1 1
Шик Патрик 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Голеш Томаш 1 0
Соучек Томаш 1 0
Провод Лукаш 1 0
Журасек Давид 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Эзкан Салих 1 0
Акайдын Самет 1 0
Челик Зеки 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1
Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4
Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0
Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3

Результаты матчей

Чехия
Турция

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Чехия
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Турция
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Грузия
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Чехия
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 2 (1)
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Нидерланды Гакпо Коди 2
Германия Мусиала Джамал 2
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЧАЛХАНОГЛУ!!!
  • 51'
    Дальний удар Гложека справа опасным не получился. Гюнок мяч поймал.
  • Желтая карточка
    50'
    Юксек из центрального круга сделал неточный пас направо. Провод перехватил мяч и побежал вперёд. Исмаил бросился наперерез и сбил Лукаша. Жёлтая карточка турецкому полузащитнику.
  • Угловой
    49'
    Чалханоглу от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Йлдыза, который слева с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 48'
    Йылмаз справа прорвался в штрафную площадь чехов, где мяч у Барыша выбил Хранак.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Турции произошла замена: вместо Салиха Эзкана на поле вышел Кан Айхан.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Гамбурге!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Чехия - Турция - 0:0.
  • 45'
    Чехам в концовке тайма удалось подержать мяч на чужой половине поля, давая передышку игрокам обороны.
  • Угловой
    45'
    Журасек от углового флага навесил на Гложека, которому соперники вверху головой сыграть не позволили. Мяч выбит из штрафной площади.
  • Опасный момент
    45'
    Провод слева вывел Журасека один на один с голкипером, но Давид не смог переиграть Гюнока.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Ковач в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Цоуфал на чужой половине поля коленом попал по голове падающему на газон Юксеку.
  • 44'
    Чалханоглу справа с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 42'
    Чалханоглу справа прорвался в штрафную площадь чехов, но Соучек не позволил Хакану нанести удар по воротам.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      41'
      Соучек в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 40'
      Чехам в меньшинстве стало сложнее контролировать мяч на чужой половине поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Цоуфал неудачно столкнулся головой в центре поля с Йылдызом. Требуется выход медиков на поле.
    • Желтая карточка
      37'
      Йылдыз слева попытался прорваться к воротам, по потерял мяч и ударил ударил Хранака. Жёлтая карточка показана турецкому нападающему.
    • Желтая карточка
      36'
      На скамейке запасных жёлтую карточку получил Патрик Шик. Излишние эмоции проявил лидер чешской сборной, который сегодня ещё не выходил на поле.
    • Травма, повреждение
      35'
      У Провода проблемы с левой стопой. Требуется помощь медиков игроки сборной Чехии после стыка в центре поля с Юксеком.
    • Угловой
      34'
      Следующая подача Гюлера от углового флага получилась слабой. Мяч на ближней штанге спокойно выбил Хитил.
    • Угловой
      33'
      Гюлер от углового флага навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Соучек.
    • Желтая карточка
      32'
      Эзкан на чужой половине поля руками схватил Хитила и получил жёлтую карточку.
    • 31'
      Пас Йылдыза слева в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 30'
      У Йылмаза справа не получилась подача, но мяч полетел в створ ворот. Штанек за эпизодом следил внимательно и мяч поймал.
    • Угловой
      29'
      Гюлер и от углового флага навесил на Акайдина, который головой пробил левее ворот.
    • 28'
      Йылдыз слева получил пас от Кадыоглу и рванул к воротам, где его удар с угла вратарской площади соперники заблокировали,
    • 27'
      Кадыоглу с Йылдызом атаку по левому флангу организовать не смогли, мяч сохранили и вернулись к центральному кругу.
    • 26'
      Турки при перехвате мяча снова применяют неспешный розыгрыш у центрального круга. С продвижением вперёд никакой спешки нет.
    • 25'
      Провод со штрафного сделал заброс на Крейчи. Ладислав сделал скидку к левой штанге, где Соучеку с Хранаком пробить по воротам не удалось.
    • Фол, нарушение
      24'
      Эзкан у центрального круга сыграл рукой.
    • 22'
      Турки расположились на чужой половине поля. Розыгрыш мяча происходит вдали от штрафной площади соперников.
    • Жёлтая и сразу красная
      21'
      Барак в центральном круге ударил по ногам Эзкана и получил жёлтую карточку. Для Антонина эта карточка становится второй. Чехи больше часа будут играть в меньшинстве.
    • 20'
      А вот прессинг турецкой команды на чужой половине поля становится всё более нацеленным. Чехам всё сложнее переходить в атаку.
    • 19'
      Турки подержали мяч в центре поля. У них пока редко получается доводить атаки до ударов по воротам. Да и с точностью у ребят с побережья Чёрного моря пока складывается плохо.
    • 18'
      Барак сделал скидку к воротам, где Хранак головой с семи метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      17'
      Крейчи на чужой половине поля нарушил правила.
    • 16'
      У Голеша справа подача в штрафную площадь получилась слабой и низкой. Мяч выбит на Журасека, дальний удар которого пришёлся точно в Гюнока.
    • 15'
      Гюлер по центру смело продвинулся вперёд и с двадцати семи метров пробил немного выше и правее ворот.
    • 14'
      Гложек на линии штрафной площади грудью не смог сделать точную скидку на партнёра после заброса справа от Цоуфала.
    • Желтая карточка
      13'
      Барак на чужой половине поля прихватил руками Кадыоглу и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 12'
      Теперь уже и турецкая команда стала почаще задерживаться на чужой половине поля. Игра постепенно выравнивается, но это не прибавляет опасных моментов у ворот.
    • 11'
      Йылмаз справа откликнулся на заброс партнёра вперёд, но переиграть Крейчи Барышу не удалось. Пришлось нападающему сборной Турции откатывать мяч к бровке.
    • Угловой
      10'
      Чалханоглу от углового флага навесил к дальней штанге. Соучек поднял мяч вверх, а Штанек забрал его в руки.
    • 9'
      Журасек на фланге аккуратно отобрал мяч у Гюлера, слева прошёл вперёд, но его передача в центр до Хитила не дошла.
    • 8'
      Чалханоглу слева получил мяч в штрафной площади, но поскользнулся и дело до удара по воротам довести не смог.
    • 7'
      Чехи лучше проводят первые минуты встречи. У них лучше держится мяч, и красно-синие смелее идут вперёд. Уже были и удары по воротам.
    • Фол, нарушение
      6'
      Демирал в центре поля придержал руками Хитила.
    • Угловой
      5'
      Цоуфал исполнил первый угловой удар в матче. Мяч выбит на противоположный фланг, откуда навес последовал в руки Гюноку.
    • Опасный момент
      4'
      Барак слева откатил мяч на Провода, который с двадцати метров пробил в дальний угол. Гюнок в прыжке отвёл угрозу от ворот.
    • Фол, нарушение
      3'
      Цоуфал исполнил аут забросом в штрафную площадь, где Гложек нарушил правила в борьбе с турецкими зашщитниками.
    • 2'
      Сборная Чехии играет в красных футболках и синих трусах, сборная Турции - в белой форме с красной горизонтальной полосой на груди.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Фолькспаркштадионе"!
    • Второй тайм
    • 51'
      Г О О О О Л - Чалханоглу Хакан забивает ударом с правой ноги!
    • 51'
      Йылмаз Барыш из команды Турция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Турция контролирует мяч.
    • 51'
      Гложек Адам пробует нанести удар издали, но Мерт Гюнок держит все под контролем
    • 50'
      Контроль мяча: Чехия: 33%, Турция: 67%.
    • 49'
      Юксек Исмаил получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Юксек Исмаил из команды Турция поставил подножку. Пострадал Провод Лукаш
    • 49'
      Турция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Турция пытается что-то создать.
    • 48'
      Гюнок Мерт взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Удар от ворот произведет Чехия
    • 48'
      Йылдыз Кенан не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Провод Лукаш из команды Чехия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Чалханоглу Хакан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Крейчи Ладислав II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Турция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Голеш Томаш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Йылмаз Барыш нанес удар головой, но Индржих Станек спокойно отбил мяч.
    • 46'
      Турция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Журасек Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Турция пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Эзкан Салих уходит с поля и его заменяет Айхан Кан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 25.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чехия 0:1 Турция

    Исход игры
    Чехия
    34.6% (63)
    Ничья
    35.2% (64)
    Турция
    30.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (63)
    Меньше
    47.93% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (110)
    Нет
    9.09% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.8% (47)
    2:1 Чехия
    17% (31)
    1:2 Турция
    12.6% (23)
    1:0 Чехия
    4.4% (8)
    2:3 Турция
    2.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (3)
    0:1 Турция
    1.1% (2)
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