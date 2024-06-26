Тур: 3. Стадион: Фолькспаркштадион. Главный судья: Ковач Иштван
0'
11' Желтая карточкаБарак Антонин
20' Вторая желтая карточкаБарак Антонин
31' Желтая карточкаЭзкан Салих
34' Желтая карточкаШик Патрик
37' Желтая карточкаЙылдыз Кенан
49' Желтая карточкаЮксек Исмаил
0:1
51' ГолЧалханоглу Хакан
Ход матча
11'
20'
31'
34'
37'
46'
49'
51'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
120 Количество передач 317
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соучек
Томаш
14
Провод
Лукаш
13
Хитил
Моймир
18
Мюлдюр
Мерт
15
Эзкан
Салих
16
Юксек
Исмаил
19
Йылдыз
Кенан
21
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хитил МоймирНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коварж МатейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Влчек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Черв ЛукашПолузащитник
-
25 Шулц ПавелПолузащитник
-
10 Шик ПатрикНападающий
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
17 Черны ВацлавНападающий
-
19 Хори ТомашНападающий
-
26 Юрасек МатейНападающий
-
Главный тренер: Гашек Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Эзкан СалихПолузащитник
-
16 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Йылдыз КенанПолузащитник
-
21 Йылмаз БарышНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
25 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Чехия
Турция
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
1.6
Среднее время на гол
0
56
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
52
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|1
|0.33
|Провод Лукаш
|1
|0.33
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.33
|Гюлер Арда
|1
|0.33
|Айхан Кан
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барак Антонин
|1
|1
|Шик Патрик
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Голеш Томаш
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Провод Лукаш
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Акайдын Самет
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1
Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4
Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0
Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3
Результаты матчей
Чехия
Турция
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Чехия
Турция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|2
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
|Турция
|Бардакчи Абдулкерим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия 0:1 Турция
Исход игры
Чехия
34.6% (63)
Ничья
35.2% (64)
Турция
30.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
52.07% (63)
Меньше
47.93% (58)
Обе команды забьют
Да
90.91% (110)
Нет
9.09% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.8% (47)
2:1 Чехия
17% (31)
1:2 Турция
12.6% (23)
1:0 Чехия
4.4% (8)
2:3 Турция
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (3)
0:1 Турция
1.1% (2)
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