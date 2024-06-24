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Тур: 3. Стадион: .
Чехия
FIFA #34
 
Позже
Турция
FIFA #42
Прогнозы 65
Чехия 33.8% (22)
X 36.9% (24)
Турция 29.2% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Турция
2.60
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3.55
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2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Чехия
Турция

История личных встреч

Чехия
Турция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
2:1
Е2
0:2
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
1:2
ММ
0:2
ТМС
2:1
ЧЕ2(2
3:2

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
1.6

Среднее время на гол

0
56

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 1 0.5
Провод Лукаш 1 0.5
Цоуфал Владимир 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлдюр Мерт 1 0.5
Актюркоглу Мухаммед 1 0.5
Гюлер Арда 1 0.5
Айхан Кан 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 1 0
Голеш Томаш 1 0
Шик Патрик 1 0
Соучек Томаш 1 0
Провод Лукаш 1 0
Журасек Давид 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Акайдын Самет 1 0
Челик Зеки 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1
Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4
Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0
Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3

Результаты матчей

Чехия
Турция

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Чехия
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Турция
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Чехия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Германия Та Джонатан 2
Бельгия Лукебакио Доди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 65
    Чехия 33.8% (22)
    X 36.9% (24)
    Турция 29.2% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Турция
    2.60
    Реклама, betcity.ru
    3.55
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    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Чехия - Турция

    Исход игры
    Чехия
    33.8% (22)
    Ничья
    36.9% (24)
    Турция
    29.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    96.15% (50)
    Нет
    3.85% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (19)
    2:1 Чехия
    23.1% (15)
    1:2 Турция
    12.3% (8)
    2:3 Турция
    6.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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