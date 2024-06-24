Тур: 3. Стадион: Фолькспаркштадион.
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Главный тренер: Гашек Иван
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Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Чехия
Турция
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
1.6
Среднее время на гол
0
56
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
52
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|1
|0.5
|Провод Лукаш
|1
|0.5
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.5
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.5
|Гюлер Арда
|1
|0.5
|Айхан Кан
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Голеш Томаш
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Провод Лукаш
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Акайдын Самет
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1
Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4
Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0
Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3
Результаты матчей
Чехия
Турция
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Чехия
Турция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|2
|Германия
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
|Турция
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|Германия
|Та Джонатан
|2
|Бельгия
|Лукебакио Доди
|2
Прогнозы на матч Чехия - Турция
Исход игры
Чехия
33.8% (22)
Ничья
36.9% (24)
Турция
29.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
96.15% (50)
Нет
3.85% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (19)
2:1 Чехия
23.1% (15)
1:2 Турция
12.3% (8)
2:3 Турция
6.2% (4)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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