Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

В перерыве в составе Португалии произошла одна замена. Вместо Пальиньи на поле Рубен Диаш появился. Первая ротация в этой встрече.

Консейсау пробил по воротам соперника, но угодил в защитника соперника. В итоге угловой португальская сборная заработала. Это будет опасно.

МОМЕНТ! Подача с левого края в штрафную соперника. Мяч прилетает к Роналду, который бьет с отскоком от газона, но направляет мяч чуть выше цели! Как же так?

ОПАСНО! Теперь уже Данилу после серии рикошетов и розыгрыша углового с левого края вратарской направлял мяч в ворота, но банально не сумел направить сферу в сетку ворота противника.

Передача в офсайд сейчас последовала. Первое "вне игры" судейский корпус сейчас определяет. Роналду не смог завершить атаку своей команды.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи впереди Грузия - 1:0. Хвича Кварацхелия пока автор единственного в матче гола.

Фелиш выполнял передачу в центр штрафной, но явно пас отдал он неточный на своего партнера. Сфера была потеряна португальцами.

Так, а тут фол в атаке совершили португальцы. Судя по всему, сам Роналду нарушал правила, сбивая Хвичу. Два лидера атак своих команд сошлись. Два седьмых номера.

Свистят болельщики сейчас активно, пока на левом фланге португальская сборная активно перекатывает мяч с фланга на фланг. Угроз воротам Грузии пока минимальное количество.

Снова Роналду оказался на газоне. Что считает судья? Тут снова рефери пропускает этот момент, считая, что фола против португальца не было и в помине. Верим на слово.

Нету сейчас явно ловил фол на себя. В итоге рефери дал свисток, но определил симуляцию со стороны игрока португальской команды. На повторе видно, что судья прав. Карточка игроку Португалии.

Фелиш сейчас нанес удар по воротам соперника после смещения с правого края в центр. Мяч прилетел прямиком в Мамардашвили! Снова вратарь выручил свой коллектив!

Угловой напоследок разыграли футболисты сборной Португалии. Нету закручивал мяч прямиком в ворота, но Мамардашвили сориентировался и сыграл на вынос.

Португальцы новый угловой заработали слева. Последовала навес с левого края, и набежавший на мяч Консейсау пробил в сетку ворот, но с внешней стороны.

Роналду сейчас начал активно обращаться к рефери и показывать, что против него правила нарушались. Рефери это не понравилось, и он выписал карточку желтого цвета Криштиану.

Мне кажется, что сейчас Роналду точно нужно успокоиться. Должен он более спокойно воспринимать решения судьи и не реагировать на каждый свисток на в пользу его команды.

Далот сумел на правом фланге опередить Лочошвили, но вот передача в сторону Роналду явно подкачала. Последовал пас точно в ноги защитнику.

Против Хвичи сейчас правила были нарушены. Грузия не будет стараться как можно скорее разыграть стандартное положение. Время сейчас играет на команду номинальных хозяев.

МОМЕНТ! Снова Хвича с мячом, только теперь на правом краю штрафной. Разобрался он с двумя защитниками и пробил в ближний угол. Мяч рядом со стойкой просвистел!

Не спешит никуда португальская команда, даже несмотря на тот факт, что ситуация складывается не в ее пользу. Даже в случае поражения в своей группе пиренейцы займут первую строчку.

ОПАСНО! Кварацхелия! Штрафной удар слева сейчас заработали номинальные хозяева. Последовала подкрутка мяча на дальнюю штангу, которую совсем немного не смог замкнуть Лочошвили.

Подали свой новый угловой португальцы. Последовал навес с того же левого фланга на дальнюю штангу, где до мяча первым добрался один из защитников.

Маловато атак грузинам удалось провести на ворота соперника, но достаточно было завершить одну в свою пользу, и счет на табло говорит о превосходстве Грузии в счете.

27' Сборная Португалии продолжает стучаться в закрытые двери. Там, словно швейцар, стоит Мамардашвили, который никого не пускает.

25' Фелиш с линии штрафной пытался пробить по воротам соперника, но сразу двое защитников ему в ноги бросились. Мяч удалось в сторону от рамки грузинам отвести.

24' 26% против 74% по проценту владения мячом. Уверенно впереди игроки португальской сборной, которые продолжают активно давить на ворота соперника.

23' Пальинья сейчас с левого края сместился в центр и сумел нанести выстрел в ближний угол - мяч прямиком в руки голкиперу приземлился.

22' Ничего себе! Снял сейчас Антониу Силва буквально мяч с головы у Роналду. Мяч он направил намного выше цели, а ведь Кри Ро был в более выгодной позиции и мог забивать!

21' Снова Консейсау получает толчок в спину. Теперь нарушение правил фиксирует главный арбитр встречи. Его свисток мы услышали незамедлительно.

20' Роналду пока ни одного гола на Евро-2024 не забил, но все ждут, что в плей-офф сможет разойтись футболист и порадовать фанатов своей сборной красивой игрой.

18' Показывают еще и еще нам удар Роналду. Все сделал Криштиану здорово в момент своего удара, но Мамардашвили сыграл в рамке великолепнейшим образом.

17' Угловой разыграли не лучшим образом португальцы. Последовал вынос в район центрального круга. На подхвате снова первыми оказываются игроки пиренейского коллектива.

16' Штрафной удар сейчас Португалия заработала. С 35 метров пробивал по рамке соперника Роналду, и киперу пришлось вступать в игру, переводя мяч на угловой.

15' Оба наставника фактически у кромки поля сейчас караулят. У Роберто Мартинеса явно есть вопросы к самоотдаче своих игроков.

14' Простреливал теперь Лочошвили мяч с левого края в центр штрафной, но сфера попала в ногу защитнику, после чего прилетела в руки вратарю.

12' Кварацхелия отдал из центра передачу на Микаутадзе. Тот отдал передачу на правый край, откуда передача последовала уж больно неточная. Потеря.

11' Консейсау сейчас оказался лежащим на газоне. Показывает он рефери, что его явно толкал на газон Лочошвили. Но можно продолжать игру, судя по всему. Фола не было.

10' Кварацхелия снова по левому флангу себя предлагал. Именно в его адрес последовал сейчас пас, но в обороне отыграли сейчас уверенно португальцы. Вынос.

9' Чакветазде выполнял прострельный пас с левого края в центр штрафной - мяч прилетел прямиком в руки голкиперу, который выхватил сферу в свои перчатки.

8' Роналду пока мяч в матче не получал, но в его сторону уже немало передач было сделано. Последовал навес и сейчас, но сфера адресата вновь не достигла.

7' Все также владеет мячом Португалия. Пиренейцы пытаются тут же отыграться и забить в ворота своего противника ответный мяч.

6' В сторону Роналду с правого края пошла передача, но Криштиану до снаряда не сумел добраться, как ни пытался. Соперники вынесли сферу подальше от рамки.

5' Футболисты сборной Грузии вышли на поле в красно-черных цветах, а игроки Португалии предстали на газоне в обмундировании мятного оттенка.

3' Шикарное начало матча для Грузии, которая вмешивается в распределение мест в группе F. Очень интересно будет посмотреть за тем, как теперь будут складываться события на поле.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КВАРАЦХЕЛИЯ! 1:0!

Вот так старт матча! Сразу же в атаку метнулись игроки Грузии. Антонио Силва отдал передачу на Микаутадзе на ровном места. Тот бросил в прорыв по левому флангу Хвичу. Кварацхелия вошел в штрафную и идеально пробил в правый угол!