Тур: 3. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Шерер Сандро
1:0
Второй тайм: 51'
0'
1:0
2' ГолКварацхелия Хвича
28' Желтая карточкаРоналду Криштиану
44' Желтая карточкаНету Педру
Ход матча
2'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
170 Количество передач 407
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кошта
Диогу
15
Невеш
Жоау
25
Нету
Педру
11
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Невеш ЖоауПолузащитник
-
25 Нету ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луис МатеусПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
23 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Грузия
Португалия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|0.67
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.33
|Кочорашвили Георгий
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|1
|0.33
|Силва Бернарду
|1
|0.33
|Консейсау Франсишку
|1
|0.33
|Роналду Криштиану
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|1
|0
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Гвелесиани Георгий
|1
|0
|Кочорашвили Георгий
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0
Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2
Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1
Результаты матчей
Грузия
Португалия
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Грузия
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|2 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|2
|Германия
|Фюллькруг Никлас
|2
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|2
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
|Турция
|Бардакчи Абдулкерим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Грузия 1:0 Португалия
Исход игры
Грузия
24.5% (69)
Ничья
8.9% (25)
Португалия
66.7% (188)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (75)
Меньше
40.48% (51)
Обе команды забьют
Да
52.38% (66)
Нет
47.62% (60)
Популярный счёт
0:2 Португалия
14.2% (40)
1:2 Португалия
8.9% (25)
1:3 Португалия
8.5% (24)
4:3 Грузия
3.2% (9)
0:3 Португалия
2.8% (8)
0:1 Португалия
2.8% (8)
1:4 Португалия
1.8% (5)
1:1 Ничья
0.7% (2)
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