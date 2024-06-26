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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Грузия
FIFA #74
1:0
Второй тайм: 51'
Португалия
FIFA #6
0'
1:0
2' Гол
Кварацхелия Хвича
28' Желтая карточка
Роналду Криштиану
44' Желтая карточка
Нету Педру

Ход матча

2'
Кварацхелия Хвича
(Микаутадзе Жорж)
1:0
28'
 
Роналду Криштиану
44'
 
Нету Педру
46'
 
Невеш Рубен
Пальинья Жоау

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 170 Количество передач 407
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 282
Грузия 24.5% (69)
X 8.9% (25)
Португалия 66.7% (188)
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Грузия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
15
Гвелесиани
Георгий
4
Кашия
Гурам
14
Лочошвили
Лука
2
Какабадзе
Отар
3
Двали
Лаша
10
Чакветадзе
Георгий
17
Китеишвили
Отар
6
Кочорашвили
Георгий
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
22
Кошта
Диогу
24
Силва
Антониу
13
Данилу
Перейра
14
Инасиу
Гонсалу
5
Далот
Диогу
6
Пальинья
Жоау
15
Невеш
Жоау
25
Нету
Педру
26
Консейсау
Франсишку
7
Роналду
Криштиану
11
Фелиш
Жоау
Грузия
5-3-2
Португалия
3-4-3

История личных встреч

Грузия
Португалия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 (1) 0.67
Кварацхелия Хвича 1 0.33
Кочорашвили Георгий 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 1 0.33
Силва Бернарду 1 0.33
Консейсау Франсишку 1 0.33
Роналду Криштиану 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 1 0
Кверквелия Соломон 1 0
Гвелесиани Георгий 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Нету Педру 1 0
Консейсау Франсишку 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0
Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2
Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1

Результаты матчей

Грузия
Португалия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Грузия
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Турция
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Грузия
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Чехия
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Грузия Микаутадзе Жорж 2 (1)
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Нидерланды Гакпо Коди 2
Германия Мусиала Джамал 2
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    51'
    Передача в офсайд сейчас последовала. Первое "вне игры" судейский корпус сейчас определяет. Роналду не смог завершить атаку своей команды. 
  • Опасный момент
    50'
    ОПАСНО! Теперь уже Данилу после серии рикошетов и розыгрыша углового с левого края вратарской направлял мяч в ворота, но банально не сумел направить сферу в сетку ворота противника. 
  • Опасный момент
    49'
    МОМЕНТ! Подача с левого края в штрафную соперника. Мяч прилетает к Роналду, который бьет с отскоком от газона, но направляет мяч чуть выше цели! Как же так?
  • Угловой
    48'
    Консейсау пробил по воротам соперника, но угодил в защитника соперника. В итоге угловой португальская сборная заработала. Это будет опасно. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе Португалии произошла одна замена. Вместо Пальиньи на поле Рубен Диаш появился. Первая ротация в этой встрече. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи впереди Грузия - 1:0. Хвича Кварацхелия пока автор единственного в матче гола. 
  • Угловой
    45'
    Угловой напоследок разыграли футболисты сборной Португалии. Нету закручивал мяч прямиком в ворота, но Мамардашвили сориентировался и сыграл на вынос.
  • 45'
    Фелиш сейчас нанес удар по воротам соперника после смещения с правого края в центр. Мяч прилетел прямиком в Мамардашвили! Снова вратарь выручил свой коллектив!
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты судья компенсировал. 
  • Желтая карточка
    44'
    Нету сейчас явно ловил фол на себя. В итоге рефери дал свисток, но определил симуляцию со стороны игрока португальской команды. На повторе видно, что судья прав. Карточка игроку Португалии. 
  • Судья
    43'
    Снова Роналду оказался на газоне. Что считает судья? Тут снова рефери пропускает этот момент, считая, что фола против португальца не было и в помине. Верим на слово. 
  • 42'
    Свистят болельщики сейчас активно, пока на левом фланге португальская сборная активно перекатывает мяч с фланга на фланг. Угроз воротам Грузии пока минимальное количество. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Так, а тут фол в атаке совершили португальцы. Судя по всему, сам Роналду нарушал правила, сбивая Хвичу. Два лидера атак своих команд сошлись. Два седьмых номера. 
  • 40'
    Фелиш выполнял передачу в центр штрафной, но явно пас отдал он неточный на своего партнера. Сфера была потеряна португальцами. 
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    • 39'
      Маловато атак грузинам удалось провести на ворота соперника, но достаточно было завершить одну в свою пользу, и счет на табло говорит о превосходстве Грузии в счете. 
    • Угловой
      38'
      Подали свой новый угловой португальцы. Последовал навес с того же левого фланга на дальнюю штангу, где до мяча первым добрался один из защитников. 
    • Опасный момент
      37'
      ОПАСНО! Кварацхелия! Штрафной удар слева сейчас заработали номинальные хозяева. Последовала подкрутка мяча на дальнюю штангу, которую совсем немного не смог замкнуть Лочошвили.
    • 36'
      Не спешит никуда португальская команда, даже несмотря на тот факт, что ситуация складывается не в ее пользу. Даже в случае поражения в своей группе пиренейцы займут первую строчку. 
    • Опасный момент
      35'
      МОМЕНТ! Снова Хвича с мячом, только теперь на правом краю штрафной. Разобрался он с двумя защитниками и пробил в ближний угол. Мяч рядом со стойкой просвистел!
    • Фол, нарушение
      33'
      Против Хвичи сейчас правила были нарушены. Грузия не будет стараться как можно скорее разыграть стандартное положение. Время сейчас играет на команду номинальных хозяев. 
    • 32'
      Далот сумел на правом фланге опередить Лочошвили, но вот передача в сторону Роналду явно подкачала. Последовал пас точно в ноги защитнику. 
    • 31'
      Мне кажется, что сейчас Роналду точно нужно успокоиться. Должен он более спокойно воспринимать решения судьи и не реагировать на каждый свисток на в пользу его команды. 
    • Желтая карточка
      29'
      Роналду сейчас начал активно обращаться к рефери и показывать, что против него правила нарушались. Рефери это не понравилось, и он выписал карточку желтого цвета Криштиану. 
    • Угловой
      28'
      Португальцы новый угловой заработали слева. Последовала навес с левого края, и набежавший на мяч Консейсау пробил в сетку ворот, но с внешней стороны. 
    • 27'
      Сборная Португалии продолжает стучаться в закрытые двери. Там, словно швейцар, стоит Мамардашвили, который никого не пускает. 
    • 25'
      Фелиш с линии штрафной пытался пробить по воротам соперника, но сразу двое защитников ему в ноги бросились. Мяч удалось в сторону от рамки грузинам отвести. 
    • 24'
      26% против 74% по проценту владения мячом. Уверенно впереди игроки португальской сборной, которые продолжают активно давить на ворота соперника. 
    • Опасный момент
      23'
      Пальинья сейчас с левого края сместился в центр и сумел нанести выстрел в ближний угол - мяч прямиком в руки голкиперу приземлился. 
    • Опасный момент
      22'
      Ничего себе! Снял сейчас Антониу Силва буквально мяч с головы у Роналду. Мяч он направил намного выше цели, а ведь Кри Ро был в более выгодной позиции и мог забивать!
    • Фол, нарушение
      21'
      Снова Консейсау получает толчок в спину. Теперь нарушение правил фиксирует главный арбитр встречи. Его свисток мы услышали незамедлительно. 
    • 20'
      Роналду пока ни одного гола на Евро-2024 не забил, но все ждут, что в плей-офф сможет разойтись футболист и порадовать фанатов своей сборной красивой игрой. 
    • 18'
      Показывают еще и еще нам удар Роналду. Все сделал Криштиану здорово в момент своего удара, но Мамардашвили сыграл в рамке великолепнейшим образом.  
    • Угловой
      17'
      Угловой разыграли не лучшим образом португальцы. Последовал вынос в район центрального круга. На подхвате снова первыми оказываются игроки пиренейского коллектива. 
    • Опасный момент
      16'
      Штрафной удар сейчас Португалия заработала. С 35 метров пробивал по рамке соперника Роналду, и киперу пришлось вступать в игру, переводя мяч на угловой. 
    • 15'
      Оба наставника фактически у кромки поля сейчас караулят. У Роберто Мартинеса явно есть вопросы к самоотдаче своих игроков. 
    • 14'
      Простреливал теперь Лочошвили мяч с левого края в центр штрафной, но сфера попала в ногу защитнику, после чего прилетела в руки вратарю.
    • 12'
      Кварацхелия отдал из центра передачу на Микаутадзе. Тот отдал передачу на правый край, откуда передача последовала уж больно неточная. Потеря. 
    • Судья
      11'
      Консейсау сейчас оказался лежащим  на газоне. Показывает он рефери, что его явно толкал на газон Лочошвили. Но можно продолжать игру, судя по всему. Фола не было. 
    • 10'
      Кварацхелия снова по левому флангу себя предлагал. Именно в его адрес последовал сейчас пас, но в обороне отыграли сейчас уверенно португальцы. Вынос. 
    • 9'
      Чакветазде выполнял прострельный пас с левого края в центр штрафной - мяч прилетел прямиком в руки голкиперу, который выхватил сферу в свои перчатки. 
    • 8'
      Роналду пока мяч в матче не получал, но в его сторону уже немало передач было сделано. Последовал навес и сейчас, но сфера адресата вновь не достигла. 
    • 7'
      Все также владеет мячом Португалия. Пиренейцы пытаются тут же отыграться и забить в ворота своего противника ответный мяч. 
    • 6'
      В сторону Роналду с правого края пошла передача, но Криштиану до снаряда не сумел добраться, как ни пытался. Соперники вынесли сферу подальше от рамки. 
    • 5'
      Футболисты сборной Грузии вышли на поле в красно-черных цветах, а игроки Португалии предстали на газоне в обмундировании мятного оттенка. 
    • 3'
      Шикарное начало матча для Грузии, которая вмешивается в распределение мест в группе F. Очень интересно будет посмотреть за тем, как теперь будут складываться события на поле. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КВАРАЦХЕЛИЯ! 1:0!
      Вот так старт матча! Сразу же в атаку метнулись игроки Грузии. Антонио Силва отдал передачу на Микаутадзе на ровном места. Тот бросил в прорыв по левому флангу Хвичу. Кварацхелия вошел в штрафную и идеально пробил в правый угол!
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Гельзенкирхене стартовала! Удачи командам, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Грузия 1:0 Португалия

    Исход игры
    Грузия
    24.5% (69)
    Ничья
    8.9% (25)
    Португалия
    66.7% (188)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (75)
    Меньше
    40.48% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    52.38% (66)
    Нет
    47.62% (60)
    Популярный счёт
    0:2 Португалия
    14.2% (40)
    1:2 Португалия
    8.9% (25)
    1:3 Португалия
    8.5% (24)
    4:3 Грузия
    3.2% (9)
    0:3 Португалия
    2.8% (8)
    0:1 Португалия
    2.8% (8)
    1:4 Португалия
    1.8% (5)
    1:1 Ничья
    0.7% (2)
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