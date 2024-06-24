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Тур: 3. Стадион: .
Грузия
FIFA #74
 
Позже
Португалия
FIFA #6
Прогнозы 91
Грузия 24.2% (22)
X 9.9% (9)
Португалия 65.9% (60)
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Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Португалия
8.20
5.50
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1.41
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Грузия
Португалия

История личных встреч

Грузия
Португалия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 (1) 1
Кочорашвили Георгий 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 1 0.5
Силва Бернарду 1 0.5
Консейсау Франсишку 1 0.5
Роналду Криштиану 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 1 0
Кверквелия Соломон 1 0
Гвелесиани Георгий 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 0
Пальинья Жоау 1 0
Консейсау Франсишку 1 0

Результаты матчей

Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0
Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2
Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1

Результаты матчей

Грузия
Португалия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Грузия
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Турция
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Чехия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Словакия Шранц Иван 2
Германия Фюллькруг Никлас 2
Германия Мусиала Джамал 2
Грузия Микаутадзе Жорж 2
Германия Гюндоган Илкай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Родри Эрнандес 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Турция Бардакчи Абдулкерим 2
Германия Та Джонатан 2
Бельгия Лукебакио Доди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2024, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 91
    Грузия 24.2% (22)
    X 9.9% (9)
    Португалия 65.9% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Португалия
    8.20
    5.50
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    1.41
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Грузия - Португалия

    Исход игры
    Грузия
    23.4% (22)
    Ничья
    10.6% (10)
    Португалия
    66% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (36)
    Меньше
    37.93% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (35)
    Нет
    39.66% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Португалия
    17% (16)
    1:2 Португалия
    12.8% (12)
    1:3 Португалия
    9.6% (9)
    4:3 Грузия
    8.5% (8)
    1:4 Португалия
    4.3% (4)
    0:1 Португалия
    3.2% (3)
    1:1 Ничья
    2.1% (2)
    0:3 Португалия
    2.1% (2)
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