Тур: 16. Стадион: Ред Булл Арена.
1:0
Перерыв
Ход матча
26'
45'
1:0
70
Дедич
Амар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер
33 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.8%
9.1%
15.1%
25 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
44 матча
61.4%
27.3%
11.3%
27 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.7%
31.8%
20.5%
21 победа 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.8%
20.5%
22.7%
25 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
2.6
1.88
Среднее время на гол
34
48
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
0.88
0.95
Среднее время на гол
102
94
Всего голов
73
64
Голов в среднем за матч
1.66
1.45
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.5
|Шимич Роко
|4
|0.25
|Глух Оскар
|3
|0.19
|Дедич Амар
|3
|0.19
|Койта Секу
|3 (1)
|0.19
|Доргелес Нене
|2
|0.13
|Форсон Аманква
|2
|0.13
|Беду Самсон
|2
|0.13
|Ратков Петар
|2
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.06
|Павлович Страхинья
|1
|0.06
|Соле Умар
|1
|0.06
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|6 (1)
|0.38
|Augustine Boakye
|5
|0.31
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.25
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.13
|Забитцер Томас
|1
|0.06
|Ридер Флориан
|1
|0.06
|Кеннеди Скотт
|1
|0.06
|Омич Эрвин
|1
|0.06
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|6
|0
|Augustine Boakye
|3
|1
|Mohamed Bamba
|4
|0
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Манфред Шмид
|1
|1
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
9
Ред Булл Зальцбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
7%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
29%
4
36%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
5%
1
10%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
3
16%
4
40%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
2
11%
1
10%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
33
21
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
6%
3
14%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
10
30%
2
10%
46-60
4
12%
5
24%
61-75
6
18%
5
24%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
44%
3
13%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
3
33%
6
26%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
52
35
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
71
43
26
34
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
123
78
510
411
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|3
|2
|33 - 10
|36
|2.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|26 - 12
|33
|3.
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|4.
|15
|7
|4
|4
|26 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|7.
|15
|5
|6
|4
|28 - 16
|21
|8.
|15
|5
|4
|6
|14 - 14
|19
|9.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|10.
|15
|3
|4
|8
|10 - 23
|13
|11.
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 34
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|1:0
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3