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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
1:0
Перерыв
Вольфсбергер
0'
26' Желтая карточка
Шерцер Йонатан
1:0
45' Гол
Глух Оскар

Ход матча

26'
 
Шерцер Йонатан
45'
Глух Оскар
1:0
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Вольфсбергер
1.84
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Все Коэффициенты
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
4
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
29
Гиндо
Дауда
7
Капальдо
Николас
18
Бидструп
Мадс
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
45
Доргелес
Нене
1
Бонманн
Хендрик
4
Кеннеди
Скотт
8
Писингер
Симон
3
Шерцер
Йонатан
17
Верачниг
Николас
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
12
Mohamed
Bamba
20
Augustine
Boakye
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер

33 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.8%
9.1%
15.1%
25 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

44 матча

61.4%
27.3%
11.3%
27 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.7%
31.8%
20.5%
21 победа 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.8%
20.5%
22.7%
25 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:4
К
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
КА
0:6
Б
5:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
6:2
Б
1:1
Б
0:2

Голы

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

2.6
1.88

Среднее время на гол

34
48

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

0.88
0.95

Среднее время на гол

102
94

Всего голов

73
64

Голов в среднем за матч

1.66
1.45

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 8 0.5
Шимич Роко 4 0.25
Глух Оскар 3 0.19
Дедич Амар 3 0.19
Койта Секу 3 (1) 0.19
Доргелес Нене 2 0.13
Форсон Аманква 2 0.13
Беду Самсон 2 0.13
Ратков Петар 2 0.13
Кьергаард Мауриц 1 0.06
Павлович Страхинья 1 0.06
Соле Умар 1 0.06
Гурна-Дуат Люка 0 0
Фернандо Педро 0 0
Сучич Лука 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 6 (1) 0.38
Augustine Boakye 5 0.31
Балло Тьерно 4 (1) 0.25
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.13
Забитцер Томас 1 0.06
Ридер Флориан 1 0.06
Кеннеди Скотт 1 0.06
Омич Эрвин 1 0.06
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 5 1
Конате Карим 4 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Шлагер Александер 2 0
Дедич Амар 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Gerhard Struber 1 0
Форсон Аманква 1 0
Глух Оскар 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 6 0
Augustine Boakye 3 1
Mohamed Bamba 4 0
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Манфред Шмид 1 1
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Балло Тьерно 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

19
9
Ред Булл Зальцбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
7%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
5%
1
10%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
3
16%
4
40%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
2
11%
1
10%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

33
21
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
6%
3
14%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
10
30%
2
10%
46-60
4
12%
5
24%
61-75
6
18%
5
24%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
44%
3
13%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
3
33%
6
26%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
3
5
3
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
7
1
1.5
4
3
2
6
2.5
3
4
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
12
3
1.5
7
8
5
10
2.5
4
11
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 16 11 3 2 33 - 10 36
2.
Штурм Грац
 0:1 16 10 3 3 26 - 12 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 6 3 20 - 20 24
6.
Вольфсбергер
 0:1 16 6 5 5 23 - 22 23
7.
Рапид Вена
 15 5 6 4 28 - 16 21
8.
Аустрия Вена
 15 5 4 6 14 - 14 19
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 16 5 4 7 18 - 27 19
10.
Альтах
 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 0:1 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 0:1 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 8 3 4 1 9 - 9 13
7.
Аустрия Вена
 7 2 4 1 7 - 5 10
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 12 10
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
10.
Альтах
 7 2 1 4 4 - 8 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 0:1 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 0:1 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
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  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Глух Оскар бьет в цель!
  • 26'
    Шерцер Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ред Булл Зальцбург
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