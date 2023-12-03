Тур: 16. Стадион: Ред Булл Арена.
1:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаШерцер Йонатан
1:0
45' ГолГлух Оскар
45' Желтая карточкаМанфред Шмид
87' Желтая карточкаКеннеди Скотт
90' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
90' Желтая карточкаЦиммерманн Бернхард
90'+7
Ход матча
26'
45'
1:0
45'
87'
90'
70
Дедич
Амар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер
33 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.8%
9.1%
15.1%
25 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
44 матча
61.4%
27.3%
11.3%
27 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.7%
31.8%
20.5%
21 победа 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.8%
20.5%
22.7%
25 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
2.6
1.88
Среднее время на гол
34
48
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
0.88
0.95
Среднее время на гол
102
94
Всего голов
73
64
Голов в среднем за матч
1.66
1.45
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.5
|Глух Оскар
|4
|0.25
|Шимич Роко
|4
|0.25
|Дедич Амар
|3
|0.19
|Койта Секу
|3 (1)
|0.19
|Доргелес Нене
|2
|0.13
|Форсон Аманква
|2
|0.13
|Беду Самсон
|2
|0.13
|Ратков Петар
|2
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.06
|Павлович Страхинья
|1
|0.06
|Соле Умар
|1
|0.06
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|6 (1)
|0.38
|Augustine Boakye
|5
|0.31
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.25
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.13
|Забитцер Томас
|1
|0.06
|Ридер Флориан
|1
|0.06
|Кеннеди Скотт
|1
|0.06
|Омич Эрвин
|1
|0.06
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|6
|0
|Augustine Boakye
|3
|1
|Mohamed Bamba
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
9
Ред Булл Зальцбург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
7%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
6
40%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
1
10%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
3
16%
4
40%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
2
11%
1
10%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
34
21
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
2
6%
3
14%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
10
29%
29%
2
10%
46-60
4
12%
5
24%
61-75
6
18%
5
24%
76-90
Пропущено
9
24
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
1
11%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
44%
4
17%
31-45
1
11%
5
21%
46-60
3
33%
6
25%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
71
44
26
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
124
79
511
412
214
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3