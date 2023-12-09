Стадион: Lower.com Field.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Коламбус Крю
Лос-Анджелес
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|20 (6)
|0.51
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.26
|Кристиан Рамирез
|10
|0.26
|Росси Диего
|5
|0.13
|Моррис Эйдан
|4
|0.1
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0.1
|Амундсен Мальте
|4
|0.1
|Йебоа Яв
|3
|0.08
|Арфстен Макс
|3
|0.08
|Завадски Шон
|3
|0.08
|Мэцан Александру
|2
|0.05
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Молино Кевин
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|24 (4)
|0.63
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.24
|Холлингсхед Райан
|7
|0.18
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.08
|Опоку Квадво
|3
|0.08
|Бюк Стипе
|3
|0.08
|Оливера Кристиан
|2
|0.05
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Мурильо Хесус
|1
|0.03
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|9
|0
|Эрнандес Хуан
|6
|1
|Завадски Шон
|6
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|4
|0
|Камашо Руди
|4
|0
|Кристиан Рамирез
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|11
|0
|Санчес Илье
|7
|0
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Богуш Матеуш
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Кьеллини Джорджо
|3
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Оливера Кристиан
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Гонсалес Марио
|1
|0
|Вела Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Лос-Анджелес
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
6
Коламбус Крю
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
18
38
Коламбус Крю
76.7%
23.3%
23 победы 7 поражений
Первый тайм
49% (19)
31% (12)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (17)
38% (15)
18% (7)
Лос-Анджелес
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
47% (18)
34% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
37
12
Упущенные победы
25
44
Голы по времени матча
Забито
47
21
27 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
20 Не забивали 26
8
17%
2
10%
1-15
10
21%
5
24%
16-30
9
19%
3
14%
31-45
8
17%
4
19%
46-60
6
13%
4
19%
61-75
6
13%
3
14%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
19%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
5
31%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Забито
29
41
11 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
1
3%
6
15%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
6
21%
9
22%
31-45
5
17%
3
7%
46-60
6
21%
7
17%
61-75
4
14%
10
24%
76-90
3
10%
0
0%
91-120
Пропущено
42
21
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
3
7%
3
14%
1-15
7
17%
6
29%
16-30
6
14%
1
5%
31-45
7
17%
4
19%
46-60
5
12%
4
19%
61-75
14
33%
3
14%
76-90
Забито
76
62
38 В 1-м тайме 31
35 Во 2-м тайме 31
24 Забивали первыми 19
4 Не забивали 10
9
12%
8
13%
1-15
14
18%
11
18%
16-30
15
20%
12
19%
31-45
13
17%
7
11%
46-60
12
16%
11
18%
61-75
10
13%
13
21%
76-90
3
4%
0
0%
91-120
Пропущено
58
42
22 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 25
6
10%
5
12%
1-15
7
12%
11
26%
16-30
9
16%
3
7%
31-45
12
21%
8
19%
46-60
7
12%
7
17%
61-75
17
29%
29%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0
Результаты матчей
Коламбус Крю
Лос-Анджелес
Точный счет
2:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
6
1 раз 5%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
2:0
6 раз 15%
3:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
16 раз 41%
1
11 раз 28%
3
5 раз 13%
4
4 раза 10%
0
2 раза 5%
6
1 раз 3%
1
12 раз 32%
0
10 раз 26%
2
5 раз 13%
3
5 раз 13%
4
4 раза 11%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
712
811
415
514
118
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
127
119
415
317
316
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
372
Больше Меньше
2810
2613
1622
1029
1127
534
632
138
236
138
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|24 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|20 (8)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|19 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|19 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 9
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Коламбус Крю - Лос-Анджелес
Исход игры
Коламбус Крю
37.4% (37)
Ничья
11.1% (11)
Лос-Анджелес
51.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
70.53% (67)
Меньше
29.47% (28)
Обе команды забьют
Да
74.74% (71)
Нет
25.26% (24)
Популярный счёт
1:2 Лос-Анджелес
32.3% (32)
2:1 Коламбус Крю
24.2% (24)
1:0 Коламбус Крю
11.1% (11)
0:1 Лос-Анджелес
8.1% (8)
1:1 Ничья
5.1% (5)
2:2 Ничья
5.1% (5)
2:3 Лос-Анджелес
4% (4)
0:2 Лос-Анджелес
3% (3)
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