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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Коламбус Крю
 
Позже
Лос-Анджелес
Прогнозы 99
Коламбус Крю 37.4% (37)
X 12.1% (12)
Лос-Анджелес 50.5% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Лос-Анджелес
2.33
3.60
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3.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
20
Мэцан
Александру
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
25
Оливера
Кристиан
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
Коламбус Крю
3-4-2-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Коламбус Крю
Лос-Анджелес

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 20 (6) 0.51
Селараян Лукас 10 (2) 0.26
Кристиан Рамирез 10 0.26
Росси Диего 5 0.13
Моррис Эйдан 4 0.1
Рассел-Роу Джейсен 4 0.1
Нэйджби Дарлингтон 4 0.1
Амундсен Мальте 4 0.1
Йебоа Яв 3 0.08
Арфстен Макс 3 0.08
Завадски Шон 3 0.08
Мэцан Александру 2 0.05
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Молино Кевин 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 24 (4) 0.63
Вела Карлос 9 (3) 0.24
Холлингсхед Райан 7 0.18
Тильман Тимоти 4 0.11
Богуш Матеуш 3 (1) 0.08
Опоку Квадво 3 0.08
Бюк Стипе 3 0.08
Оливера Кристиан 2 0.05
Санчес Илье 1 0.03
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Мурильо Хесус 1 0.03
Крастев Филип 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 9 0
Эрнандес Хуан 6 1
Завадски Шон 6 0
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 4 0
Камашо Руди 4 0
Кристиан Рамирез 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Грессель Юлиан 1 0
Медранда Джимми 1 0
Росси Диего 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 11 0
Санчес Илье 7 0
Тильман Тимоти 6 0
Богуш Матеуш 6 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Паленсия Серги 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Кьеллини Джорджо 3 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Опоку Квадво 1 1
Оливера Кристиан 2 0
Крепо Максим 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Гонсалес Марио 1 0
Вела Карлос 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Лос-Анджелес
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
6
Коламбус Крю
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

18
38
Коламбус Крю
76.7%
23.3%
23 победы 7 поражений
Первый тайм
49% (19)
31% (12)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (17)
38% (15)
18% (7)
Лос-Анджелес
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
47% (18)
34% (13)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

37
12

Упущенные победы

25
44

Голы по времени матча

Забито

47
21
27 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
20 Не забивали 26
8
17%
2
10%
1-15
10
21%
5
24%
16-30
9
19%
3
14%
31-45
8
17%
4
19%
46-60
6
13%
4
19%
61-75
6
13%
3
14%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
19%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
5
31%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
5
24%
76-90

Забито

29
41
11 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
1
3%
6
15%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
6
21%
9
22%
31-45
5
17%
3
7%
46-60
6
21%
7
17%
61-75
4
14%
10
24%
76-90
3
10%
0
0%
91-120

Пропущено

42
21
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
3
7%
3
14%
1-15
7
17%
6
29%
16-30
6
14%
1
5%
31-45
7
17%
4
19%
46-60
5
12%
4
19%
61-75
14
33%
3
14%
76-90

Забито

76
62
38 В 1-м тайме 31
35 Во 2-м тайме 31
24 Забивали первыми 19
4 Не забивали 10
9
12%
8
13%
1-15
14
18%
11
18%
16-30
15
20%
12
19%
31-45
13
17%
7
11%
46-60
12
16%
11
18%
61-75
10
13%
13
21%
76-90
3
4%
0
0%
91-120

Пропущено

58
42
22 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 25
6
10%
5
12%
1-15
7
12%
11
26%
16-30
9
16%
3
7%
31-45
12
21%
8
19%
46-60
7
12%
7
17%
61-75
17
29%
29%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0

Результаты матчей

Коламбус Крю
Лос-Анджелес

Точный счет

2:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
6
1 раз 5%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
2:0
6 раз 15%
3:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
16 раз 41%
1
11 раз 28%
3
5 раз 13%
4
4 раза 10%
0
2 раза 5%
6
1 раз 3%
1
12 раз 32%
0
10 раз 26%
2
5 раз 13%
3
5 раз 13%
4
4 раза 11%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
1.5
Больше Меньше
12
7
7
12
2.5
8
11
4
15
3.5
5
14
1
18
4.5
2
17
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
12
7
11
9
1.5
4
15
3
17
2.5
3
16
1
19
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
37
2
0.5
Больше Меньше
28
10
26
13
1.5
16
22
10
29
2.5
11
27
5
34
3.5
6
32
1
38
4.5
2
36
1
38
5.5

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 24 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 20 (8)
Цинциннати Акоста Лусиано 19 (12)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 19 (2)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 13
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 13
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 9
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Весь список
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые болельщики. Вот и настала финального поединка плей-офф МЛС, в главном противостоянии сезона встретятся "Коламбус Крю" и "Лос-Анджелес". Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Коламбус Крю - Лос-Анджелес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 29 минут.



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Прогнозы 99
Коламбус Крю 37.4% (37)
X 12.1% (12)
Лос-Анджелес 50.5% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Лос-Анджелес
2.33
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Прогнозы на матч Коламбус Крю - Лос-Анджелес

Исход игры
Коламбус Крю
37.4% (37)
Ничья
11.1% (11)
Лос-Анджелес
51.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
70.53% (67)
Меньше
29.47% (28)
Обе команды забьют
Да
74.74% (71)
Нет
25.26% (24)
Популярный счёт
1:2 Лос-Анджелес
32.3% (32)
2:1 Коламбус Крю
24.2% (24)
1:0 Коламбус Крю
11.1% (11)
0:1 Лос-Анджелес
8.1% (8)
1:1 Ничья
5.1% (5)
2:2 Ничья
5.1% (5)
2:3 Лос-Анджелес
4% (4)
0:2 Лос-Анджелес
3% (3)
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