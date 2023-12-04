Тур: 16. Стадион: 28 Black Arena.
0:1
Второй тайм: 76'
0'
18' Желтая карточкаХайль Юрген
36' Желтая карточкаAndy Irving
0:1
56' Гол в свои воротаБенателли Рико
59' Желтая карточкаThorsten Mahrer
66' Вторая желтая карточкаХайль Юрген
Ход матча
18'
36'
56'
0:1
59'
66'
19
Andy
Irving
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
18 матчей
83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
24
31
Голов в среднем за матч
2.18
2.21
Среднее время на гол
41
40
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
35
37
Голов в среднем за матч
1.94
2.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
43
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|7
|0.44
|Andy Irving
|3
|0.19
|Florian Jaritz
|3
|0.19
|Верницниг Кристофер
|1
|0.06
|Kosmas Gezos
|1
|0.06
|Christopher Cvetko
|1
|0.06
|Nicolas Wimmer
|1
|0.06
|Бонна Соломон
|1
|0.06
|Aaron Schwarz
|1
|0.06
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|8
|0.5
|Ланг Кристоф
|5
|0.31
|Афдияй Донис
|4
|0.25
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.13
|Фризер Доминик
|1
|0.06
|Провиденс Рубен
|1
|0.06
|Christoph Urdl
|1
|0.06
|Диаките Усман
|1
|0.06
|Ibane Bowat
|1
|0.06
|Maximilian Fillafer
|1
|0.06
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|0
|Andy Irving
|3
|0
|Sinan Karweina
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Бонна Соломон
|1
|0
|Aaron Schwarz
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|6
|1
|Диаките Усман
|5
|1
|Mamadou Sangare
|3
|1
|Прокоп Доминик
|4
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Ibane Bowat
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
Аустрия Клагенфурт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
12
11
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Хартберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
5
38%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
2
22%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Забито
20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
10%
4
16%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
7
35%
6
24%
61-75
3
15%
3
12%
76-90
Пропущено
20
22
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
20%
4
18%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3
Хартберг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
44
43
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
87
312
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|33 - 10
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|16
|8
|5
|3
|21 - 13
|29
|4.
|1:0
|16
|8
|4
|4
|27 - 21
|28
|5.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|20 - 21
|24
|6.
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|7.
|15
|5
|6
|4
|28 - 16
|21
|8.
|16
|5
|5
|6
|14 - 14
|20
|9.
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|10.
|15
|3
|4
|8
|10 - 23
|13
|11.
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 34
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|6.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|9.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5