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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 623
Аустрия Клагенфурт
1:1
Конец матча
Хартберг
0'
18' Желтая карточка
Хайль Юрген
36' Желтая карточка
Andy Irving
0:1
56' Гол в свои ворота
Бенателли Рико
59' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
66' Вторая желтая карточка
Хайль Юрген
1:1
79' Гол
Nicolas Binder
89' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
89' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
90'+4
13
Менцель
Филлип
4
Nikola
Djoric
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
24
Верницниг
Кристофер
33
Шумахер
Тилль
7
Florian
Jaritz
10
Sinan
Karweina
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
26
Ланг
Кристоф
32
Диаките
Усман
45
Mamadou
Sangare
33
Фризер
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
27
Прокоп
Доминик
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Хартберг
4-3-3

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

18 матчей

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:3
Б
1:0
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
0:2
Б
4:3
ТМК
1:3
ТМС
1:3
РЛЦ
3:1
РЛЦ
5:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
4:2
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

2.18
2.21

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

35
37

Голов в среднем за матч

1.94
2.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
43

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 7 0.44
Andy Irving 3 0.19
Florian Jaritz 3 0.19
Верницниг Кристофер 1 0.06
Kosmas Gezos 1 0.06
Christopher Cvetko 1 0.06
Nicolas Wimmer 1 0.06
Nicolas Binder 1 0.06
Бонна Соломон 1 0.06
Aaron Schwarz 1 0.06
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 8 0.5
Ланг Кристоф 5 0.31
Афдияй Донис 4 0.25
Прокоп Доминик 2 (1) 0.13
Фризер Доминик 1 0.06
Провиденс Рубен 1 0.06
Christoph Urdl 1 0.06
Диаките Усман 1 0.06
Ibane Bowat 1 0.06
Maximilian Fillafer 1 0.06
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Бенателли Рико 3 0
Thorsten Mahrer 3 0
Andy Irving 3 0
Sinan Karweina 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Бонна Соломон 1 0
Aaron Schwarz 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 6 1
Диаките Усман 5 1
Mamadou Sangare 3 1
Прокоп Доминик 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Ibane Bowat 2 0
Маркус Шопп 2 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
5
Аустрия Клагенфурт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

12
11
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Хартберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
5
38%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
2
18%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Забито

22
25
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
9%
4
16%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
7
32%
6
24%
61-75
4
18%
3
12%
76-90

Пропущено

20
24
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
4
17%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
4
20%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3
Хартберг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
3
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
8
8
3
13
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 11 3 2 33 - 10 36
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 16 8 5 3 21 - 13 29
4.
Хартберг
 16 7 5 4 27 - 22 26
5.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 7 3 21 - 21 25
6.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
7.
Рапид Вена
 15 5 6 4 28 - 16 21
8.
Аустрия Вена
 16 5 5 6 14 - 14 20
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 12 10
9.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 4 2 9 - 12 10
10.
Альтах
 7 2 1 4 4 - 8 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
5.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Andy Irving получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Хайль Юрген получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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