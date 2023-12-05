Тур: 16. Стадион: Тиволи Ной.
0:0
Первый тайм: 44'
0'
17' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
25' Желтая карточкаЗайдль Маттиас
29' Желтая карточкаКронбергер Лука
Ход матча
25'
29'
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рапид Вена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.86
Среднее время на гол
126
105
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
2.29
2.71
Среднее время на гол
39
33
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.79
Тотал матчей
2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
50
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|4
|0.25
|Кронбергер Лука
|3
|0.19
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.13
|Диарра Мамаду
|1
|0.06
|Шульц Кофи
|1
|0.06
|Огринец Санди
|1
|0.06
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.06
|Скрбо Стефан
|1
|0.06
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.31
|Грюлль Марко
|4 (2)
|0.25
|Зайдль Маттиас
|3
|0.19
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.19
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.19
|Кюн Николас
|2
|0.13
|Гргич Лукас
|2
|0.13
|Байич Анте
|1
|0.06
|Ауэр Йонас
|1
|0.06
|Морманн Мартин
|1
|0.06
|Гэйл Тььерри
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|7
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Felix Bacher
|3
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|4
|0
|Заттльбергер Николас
|2
|1
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Зайдль Маттиас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
1
Сваровски Тироль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
12
Сваровски Тироль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Рапид Вена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
24%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
6
46%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
1
7%
5
19%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
7
27%
76-90
Пропущено
30
18
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
17%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
4
13%
7
39%
61-75
8
27%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК (Ам) 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1
Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Рапид Вена
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
44
16
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
43
17
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
114
411
78
213
510
114
312
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|33 - 10
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|16
|8
|5
|3
|21 - 13
|29
|4.
|16
|7
|5
|4
|27 - 22
|26
|5.
|16
|6
|7
|3
|21 - 21
|25
|6.
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|7.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|28 - 16
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|14 - 14
|20
|9.
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|10.
|1:0
|16
|4
|4
|8
|11 - 23
|16
|11.
|0:0
|16
|2
|3
|11
|15 - 29
|9
|12.
|0:1
|16
|0
|3
|13
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|12.
|0:1
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 4
|12
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|9.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|3 - 10
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5