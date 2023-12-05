  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 44'
Рапид Вена
0'
17' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
25' Желтая карточка
Зайдль Маттиас
29' Желтая карточка
Кронбергер Лука

Ход матча

17'
 
Кверфельд Леопольд
25'
 
Зайдль Маттиас
29'
Кронбергер Лука
 
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рапид Вена
6.00
Реклама, tennisi.bet
4.90
Реклама, tennisi.bet
1.69
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
7
Кронбергер
Лука
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
15
Конголо
Теренс
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рапид Вена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
К
1:4
Б
0:5
БE
2:0
БE
1:2
Б
0:2
Б
5:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
0.86

Среднее время на гол

126
105

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

2.29
2.71

Среднее время на гол

39
33

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.79

Тотал матчей

2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 4 0.25
Кронбергер Лука 3 0.19
Эртльталер Юлиус 2 0.13
Диарра Мамаду 1 0.06
Шульц Кофи 1 0.06
Огринец Санди 1 0.06
Зульцбахер Лукас 1 0.06
Скрбо Стефан 1 0.06
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 5 0.31
Грюлль Марко 4 (2) 0.25
Зайдль Маттиас 3 0.19
Фалли Маюлу 3 (1) 0.19
Кверфельд Леопольд 3 0.19
Кюн Николас 2 0.13
Гргич Лукас 2 0.13
Байич Анте 1 0.06
Ауэр Йонас 1 0.06
Морманн Мартин 1 0.06
Гэйл Тььерри 1 0.06
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 7 0
Гугганиг Давид 5 1
Тафернер Маттойс 4 0
Эртльталер Юлиус 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Felix Bacher 3 0
Зульцбахер Лукас 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверфельд Леопольд 4 0
Заттльбергер Николас 2 1
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Зайдль Маттиас 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Морманн Мартин 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
1
Сваровски Тироль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
12
Сваровски Тироль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Рапид Вена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
24%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
6
46%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
1
7%
5
19%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
7
27%
76-90

Пропущено

30
18
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
17%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
4
13%
7
39%
61-75
8
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК (Ам) 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1
Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Рапид Вена

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5
1
6
3.5
1
7
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
7
8
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
3
12
1
14
4.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 11 3 2 33 - 10 36
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 16 8 5 3 21 - 13 29
4.
Хартберг
 16 7 5 4 27 - 22 26
5.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 7 3 21 - 21 25
6.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
7.
Рапид Вена
 0:0 16 5 7 4 28 - 16 22
8.
Аустрия Вена
 16 5 5 6 14 - 14 20
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 1:0 16 4 4 8 11 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 0:0 16 2 3 11 15 - 29 9
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 16 0 3 13 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Альтах
 1:0 8 3 1 4 5 - 8 10
9.
Рапид Вена
 0:0 8 2 4 2 15 - 12 10
10.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Сваровски Тироль
 0:0 8 1 2 5 11 - 16 5
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 3 3 2 13 - 4 12
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 1:0 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 0:0 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 8 0 3 5 3 - 10 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рапид Вена
6.00
Реклама, tennisi.bet
4.90
Реклама, tennisi.bet
1.69
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сваровски Тироль
Рапид Вена
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 