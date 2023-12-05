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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 950
Сваровски Тироль
1:2
Конец матча
Рапид Вена
0'
17' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
25' Желтая карточка
Зайдль Маттиас
29' Желтая карточка
Кронбергер Лука
0:1
50' Гол
Зайдль Маттиас
61' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
0:2
74' Гол
Грюлль Марко
88' Красная карточка
Конголо Теренс
1:2
90' Гол в свои ворота
Морманн Мартин
90' Желтая карточка
Гргич Лукас
90'+9
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
8
Диарра
Мамаду
7
Кронбергер
Лука
9
Прелец
Ник
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
15
Конголо
Теренс
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Сваровски Тироль
4-3-2-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рапид Вена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
К
1:4
Б
0:5
БE
2:0
БE
1:2
Б
0:2
Б
5:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
0.86

Среднее время на гол

126
105

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

2.29
2.71

Среднее время на гол

39
33

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.79

Тотал матчей

2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 4 0.25
Кронбергер Лука 3 0.19
Эртльталер Юлиус 2 0.13
Диарра Мамаду 1 0.06
Шульц Кофи 1 0.06
Огринец Санди 1 0.06
Зульцбахер Лукас 1 0.06
Скрбо Стефан 1 0.06
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 5 (2) 0.31
Бургшталлер Гвидо 5 0.31
Зайдль Маттиас 4 0.25
Фалли Маюлу 3 (1) 0.19
Кверфельд Леопольд 3 0.19
Кюн Николас 2 0.13
Гргич Лукас 2 0.13
Байич Анте 1 0.06
Ауэр Йонас 1 0.06
Морманн Мартин 1 0.06
Гэйл Тььерри 1 0.06
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 7 0
Гугганиг Давид 5 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Felix Bacher 3 0
Зульцбахер Лукас 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверфельд Леопольд 4 0
Заттльбергер Николас 2 1
Конголо Теренс 0 2
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Зайдль Маттиас 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Морманн Мартин 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Гргич Лукас 1 0
Кюн Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
1
Сваровски Тироль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
12
Сваровски Тироль
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Рапид Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

20
5
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
20%
2
40%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
1
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
1
20%
61-75
5
25%
1
20%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
6
46%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

14
29
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
1
7%
5
17%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
4
29%
2
7%
31-45
2
14%
4
14%
46-60
3
21%
5
17%
61-75
2
14%
8
28%
76-90

Пропущено

33
18
10 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
5
15%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
4
12%
1
6%
31-45
9
27%
0
0%
46-60
5
15%
7
39%
61-75
9
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК (Ам) 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1
Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Рапид Вена

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:5
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
8
8
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
3
13
1
15
4.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 11 3 2 33 - 10 36
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 16 8 5 3 21 - 13 29
4.
Хартберг
 16 7 5 4 27 - 22 26
5.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 7 3 21 - 21 25
6.
Рапид Вена
 16 6 6 4 30 - 17 24
7.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
8.
Аустрия Вена
 16 5 5 6 14 - 14 20
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 16 4 4 8 13 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 16 2 2 12 16 - 31 8
12.
Аустрия Лустенау
 16 0 3 13 7 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
9.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 12 10
10.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
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    • 61'
      Эртльталер Юлиус получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Кюн Николас сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Зайдль Маттиас бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Кронбергер Лука получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Зайдль Маттиас получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Кверфельд Леопольд получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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