Тур: 16. Стадион: Тиволи Ной. Зрители: 950
1:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
25' Желтая карточкаЗайдль Маттиас
29' Желтая карточкаКронбергер Лука
0:1
50' ГолЗайдль Маттиас
61' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
0:2
74' ГолГрюлль Марко
88' Красная карточкаКонголо Теренс
1:2
90' Гол в свои воротаМорманн Мартин
90' Желтая карточкаГргич Лукас
90'+9
Ход матча
25'
29'
50'
0:1
61'
74'
0:2
88'
90'
1:2
90'
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рапид Вена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.86
Среднее время на гол
126
105
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
2.29
2.71
Среднее время на гол
39
33
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.79
Тотал матчей
2.5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
50
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|4
|0.25
|Кронбергер Лука
|3
|0.19
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.13
|Диарра Мамаду
|1
|0.06
|Шульц Кофи
|1
|0.06
|Огринец Санди
|1
|0.06
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.06
|Скрбо Стефан
|1
|0.06
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|5 (2)
|0.31
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.31
|Зайдль Маттиас
|4
|0.25
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.19
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.19
|Кюн Николас
|2
|0.13
|Гргич Лукас
|2
|0.13
|Байич Анте
|1
|0.06
|Ауэр Йонас
|1
|0.06
|Морманн Мартин
|1
|0.06
|Гэйл Тььерри
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|7
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Felix Bacher
|3
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|4
|0
|Заттльбергер Николас
|2
|1
|Конголо Теренс
|0
|2
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Зайдль Маттиас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Гргич Лукас
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
1
Сваровски Тироль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
12
Сваровски Тироль
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Рапид Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
20
5
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
20%
2
40%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
1
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
1
20%
61-75
5
25%
1
20%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
6
46%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
14
29
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
1
7%
5
17%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
4
29%
2
7%
31-45
2
14%
4
14%
46-60
3
21%
5
17%
61-75
2
14%
8
28%
76-90
Пропущено
33
18
10 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
5
15%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
4
12%
1
6%
31-45
9
27%
0
0%
46-60
5
15%
7
39%
61-75
9
27%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК (Ам) 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1
Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Рапид Вена
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:5
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
44
17
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
53
17
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
124
412
88
214
511
115
313
115
214
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5