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  4. Элитсериен 2023
Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
ФК Кристиансунн
0:0
Первый тайм: 29'
Волеренга
0'
20' Желтая карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри

Ход матча

20'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Волеренга
4.70
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3.60
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3.90
Все Коэффициенты
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
13
Marius
Olsen
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
23
Брусет
Хейне
18
Ярл
Себастиан
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
37
Сивертсен
Оскар
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
21
Шёнг
Магнус
4
Страндберг
Стефан
14
Aaron
Kiil
Olsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
2
Борхгревинк
Кристиан
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
19
Илич
Андрей
ФК Кристиансунн
4-3-3
Волеренга
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Волеренга

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:1
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
97

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 9 0.29
Хоканс Даниэль 5 0.16
Ятта Сиди 5 0.16
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.1
Страндберг Стефан 3 (3) 0.1
Офкир Мохамед 2 0.06
Странд Петтер 2 0.06
Риснаес Магнус 1 0.03
Борхгревинк Кристиан 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Борвен Торгейр 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Jones El-Abdellaoui 1 0.03
Юклеред Симен 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 5 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Страндберг Стефан 2 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
9
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
24

Упущенные победы

0
9
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
27

Упущенные победы

0
18

Голы по времени матча

Забито

0
20
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Пропущено

0
21
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 10
0
0%
7
33%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

0
18
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

0
30
0 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 9
0 Не пропускали 13
0
0%
6
20%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
7
23%
76-90

Забито

0
38
0 В 1-м тайме 16
0 Во 2-м тайме 22
0 Забивали первыми 11
0 Не забивали 8
0
0%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
0
0%
7
18%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
0
0%
10
26%
76-90

Пропущено

0
51
0 В 1-м тайме 24
0 Во 2-м тайме 27
0 Пропускали первыми 16
0 Не пропускали 23
0
0%
13
25%
1-15
0
0%
5
10%
16-30
0
0%
6
12%
31-45
0
0%
8
16%
46-60
0
0%
9
18%
61-75
0
0%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2
Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2
Волеренга
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2
Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Волеренга

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:3
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
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ФК Кристиансунн
Ничья
Волеренга
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