Стадион: Nordmore Stadion. Главный судья: Сагги Рохит
0:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
64' Желтая карточкаНилсен Снорре
0:1
65' ГолХоканс Даниэль
77' Желтая карточкаСивертсен Оскар
0:2
86' ГолЮклеред Симен
90' Желтая карточкаСтрандберг Стефан
90'+5
Ход матча
64'
65'
77'
86'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 14
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
13
Marius
Olsen
23
Брусет
Хейне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Волеренга
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
97
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|9
|0.29
|Хоканс Даниэль
|6
|0.19
|Ятта Сиди
|5
|0.16
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.1
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.1
|Офкир Мохамед
|2
|0.06
|Странд Петтер
|2
|0.06
|Риснаес Магнус
|1
|0.03
|Юклеред Симен
|1
|0.03
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|1
|0.03
|Борвен Торгейр
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.03
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.03
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|5
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Страндберг Стефан
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
9
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
24
Упущенные победы
0
9
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
27
Упущенные победы
0
18
Голы по времени матча
Забито
0
22
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 7
1 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Пропущено
2
21
0 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
1 Не пропускали 10
0
0%
7
33%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
50%
4
19%
61-75
1
50%
3
14%
76-90
Забито
0
18
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 20
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
0
30
0 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 9
0 Не пропускали 13
0
0%
6
20%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
7
23%
76-90
Забито
0
40
0 В 1-м тайме 16
0 Во 2-м тайме 24
0 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
0
0%
3
8%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
0
0%
7
18%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
0
0%
11
28%
76-90
Пропущено
2
51
0 В 1-м тайме 24
2 Во 2-м тайме 27
1 Пропускали первыми 16
1 Не пропускали 23
0
0%
13
25%
1-15
0
0%
5
10%
16-30
0
0%
6
12%
31-45
0
0%
8
16%
46-60
1
50%
9
18%
61-75
1
50%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2
Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2
Волеренга
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2
Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Волеренга
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:3
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5