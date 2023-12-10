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  4. Элитсериен 2023
Стадион: .
Волеренга
0:0
Первый тайм: 39'
ФК Кристиансунн
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
ФК Кристиансунн
6.90
5.00
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6.20
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Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
4
Страндберг
Стефан
14
Aaron
Kiil
Olsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
2
Борхгревинк
Кристиан
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
19
Илич
Андрей
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
13
Marius
Olsen
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
18
Ярл
Себастиан
14
Исаксен
Йеспер
37
Сивертсен
Оскар
9
Стокке
Беньямин
21
Брохолм
Мариус
Волеренга
3-4-2-1
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
ФК Кристиансунн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:1
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
90

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 9 0.28
Хоканс Даниэль 6 0.19
Ятта Сиди 5 0.16
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.09
Страндберг Стефан 3 (3) 0.09
Офкир Мохамед 2 0.06
Странд Петтер 2 0.06
Риснаес Магнус 1 0.03
Юклеред Симен 1 0.03
Борхгревинк Кристиан 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Борвен Торгейр 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Jones El-Abdellaoui 1 0.03
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Стуревик Якоб 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 5 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Страндберг Стефан 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Результаты матчей

Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

12
0
Волеренга
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

16
0
Волеренга
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
32% (10)
52% (16)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

28
0

Голы по времени матча

Забито

18
0
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
20 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

30
0
13 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 0
9 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
6
20%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
7
23%
0
0%
76-90

Забито

22
0
6 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 0
19 Не забивали 1
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
8
36%
0
0%
76-90

Пропущено

21
2
11 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 1
7
33%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
1
50%
61-75
3
14%
1
50%
76-90

Забито

40
0
16 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 0
12 Забивали первыми 0
8 Не забивали 1
3
8%
0
0%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
11
28%
0
0%
76-90

Пропущено

51
2
24 В 1-м тайме 0
27 Во 2-м тайме 2
16 Пропускали первыми 1
23 Не пропускали 1
13
25%
0
0%
1-15
5
10%
0
0%
16-30
6
12%
0
0%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
9
18%
1
50%
61-75
10
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0
Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5
ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0

Результаты матчей

Волеренга
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:3
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Волеренга
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
12
19
1.5
5
26
2.5

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
ФК Кристиансунн
6.90
5.00
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6.20
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