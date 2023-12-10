Стадион: Intility Arena.
0:2
Итог после пенальти
4
5
0'
52' Желтая карточкаЯрл Себастиан
0:1
76' ГолMikkel Rakneberg
0:2
82' ГолБрохолм Мариус
90' Желтая карточкаСтрандберг Стефан
105' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
105' Желтая карточкаMikkel Rakneberg
4 5
1:2
1:3
2:3
3:4
3:5
4:5
4:7
Ход матча
52'
76'
82'
0:2
105'
105'
112'
121'
1:2
121'
1:3
121'
2:3
121'
121'
3:4
121'
3:5
121'
4:5
121'
121'
121'
4:7
Пен
4:5
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
12 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Волеренга
ФК Кристиансунн
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.21
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
90
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|9
|0.28
|Хоканс Даниэль
|6
|0.19
|Ятта Сиди
|5
|0.16
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.09
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.09
|Офкир Мохамед
|2
|0.06
|Странд Петтер
|2
|0.06
|Риснаес Магнус
|1
|0.03
|Юклеред Симен
|1
|0.03
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|1
|0.03
|Борвен Торгейр
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.03
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.03
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.5
|Брохолм Мариус
|1
|0.5
|Нилсен Снорре
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|5
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Бьёрдаль Хенрик
|5
|0
|Страндберг Стефан
|4
|0
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
12
0
Волеренга
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
16
0
Волеренга
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)
ФК Кристиансунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
28
0
Голы по времени матча
Забито
18
2
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
21 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
100%
76-90
Пропущено
32
0
13 В 1-м тайме 0
19 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 0
6
19%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
9
28%
0
0%
76-90
Забито
22
0
6 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 0
20 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
8
36%
0
0%
76-90
Пропущено
21
2
11 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 1
7
33%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
1
50%
61-75
3
14%
1
50%
76-90
Забито
40
2
16 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 2
12 Забивали первыми 1
9 Не забивали 1
3
8%
0
0%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
11
28%
2
100%
76-90
Пропущено
53
2
24 В 1-м тайме 0
29 Во 2-м тайме 2
17 Пропускали первыми 1
24 Не пропускали 1
13
25%
0
0%
1-15
5
9%
0
0%
16-30
6
11%
0
0%
31-45
8
15%
0
0%
46-60
9
17%
1
50%
61-75
12
23%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0
Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5
ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0
Результаты матчей
Волеренга
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Волеренга
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
511
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
79
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
11
1220
11
527
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5