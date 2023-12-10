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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Стадион: .
Волеренга
0:2
Итог после пенальти
4
5
ФК Кристиансунн

Ход матча

52'
 
Ярл Себастиан
64'
 
Брусет Хейне
Исаксен Йеспер
76'
0:1
Mikkel Rakneberg
(Нилсен Снорре)
77'
Риснаес Магнус
Хоканс Даниэль
 
82'
0:2
Брохолм Мариус
82'
 
Ертсен Торгиль
Сивертсен Оскар
86'
Офкир Мохамед
Юклеред Симен
 
90'
Страндберг Стефан
 
91'
Битри Энео
Страндберг Стефан
 
105'
Бьёрдаль Хенрик
 
105'
 
Mikkel Rakneberg
106'
 
Осбак Кристоффер
Mikkel Rakneberg
112'
Стуревик Якоб
Шёнг Магнус
 
112'
Борвен Торгейр
Странд Петтер
 
116'
 
Ульвестад Дан Петер
Виллиамсен Макс
121'
Борвен Торгейр
1:2
121'
1:3
Стокке Беньямин
121'
Бьёрдаль Хенрик
2:3
121'
2:4
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
121'
Офкир Мохамед
3:4
121'
3:5
Брохолм Мариус
121'
Илич Андрей
4:5
121'
4:6
Ульвестад Дан Петер
121'
Борхгревинк Кристиан
4:6
121'
4:7
Осбак Кристоффер
Пен
4:5

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
21
Шёнг
Магнус
4
Страндберг
Стефан
14
Aaron
Kiil
Olsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
2
Борхгревинк
Кристиан
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
19
Илич
Андрей
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
13
Marius
Olsen
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
18
Ярл
Себастиан
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
21
Брохолм
Мариус
9
Стокке
Беньямин
37
Сивертсен
Оскар
Волеренга
3-4-2-1
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
ФК Кристиансунн

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:1
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
90

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 9 0.28
Хоканс Даниэль 6 0.19
Ятта Сиди 5 0.16
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.09
Страндберг Стефан 3 (3) 0.09
Офкир Мохамед 2 0.06
Странд Петтер 2 0.06
Риснаес Магнус 1 0.03
Юклеред Симен 1 0.03
Борхгревинк Кристиан 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Борвен Торгейр 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Jones El-Abdellaoui 1 0.03
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Стуревик Якоб 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikkel Rakneberg 1 0.5
Брохолм Мариус 1 0.5
Нилсен Снорре 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 5 1
Юклеред Симен 2 2
Бьёрдаль Хенрик 5 0
Страндберг Стефан 4 0
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0

Результаты матчей

Волеренга
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

12
0
Волеренга
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

16
0
Волеренга
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)
ФК Кристиансунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

28
0

Голы по времени матча

Забито

18
2
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
21 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
100%
76-90

Пропущено

32
0
13 В 1-м тайме 0
19 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 0
6
19%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
9
28%
0
0%
76-90

Забито

22
0
6 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 0
20 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
8
36%
0
0%
76-90

Пропущено

21
2
11 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 1
7
33%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
1
50%
61-75
3
14%
1
50%
76-90

Забито

40
2
16 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 2
12 Забивали первыми 1
9 Не забивали 1
3
8%
0
0%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
7
18%
0
0%
61-75
11
28%
2
100%
76-90

Пропущено

53
2
24 В 1-м тайме 0
29 Во 2-м тайме 2
17 Пропускали первыми 1
24 Не пропускали 1
13
25%
0
0%
1-15
5
9%
0
0%
16-30
6
11%
0
0%
31-45
8
15%
0
0%
46-60
9
17%
1
50%
61-75
12
23%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0
Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5
ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0

Результаты матчей

Волеренга
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Волеренга
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
1
1
12
20
1.5
1
1
5
27
2.5

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
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