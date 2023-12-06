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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Санкт-Галлен
3:0
Перерыв
Ивердон
0'
1:0
8' Гол
Жеббель Виллем
13' Желтая карточка
Оморуйи Кевин
2:0
16' Гол
Аколо Чадрак
3:0
29' Гол
Жеббель Виллем

Ход матча

8'
Жеббель Виллем
(Гёртлер Лукас)
1:0
13'
 
Оморуйи Кевин
16'
Аколо Чадрак
(Жеббель Виллем)
2:0
29'
Жеббель Виллем
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Ивердон
1.26
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
13
Карлен
Грегори
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
1
Бреза
Себастьян
71
Breston
Malula
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
6
William
Le
Pogam
5
Сеспедес
Борис
10
Корнесс
Доминик
12
Лусиф
Хайтем
17
Азеведо
Рикардо
11
Оморуйи
Кевин
Санкт-Галлен
4-3-3
Ивердон
3-4-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Ивердон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0
К
0:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:4

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 6 (1) 0.38
Аколо Чадрак 6 0.38
Шуберт Фабиан 3 0.19
Фалльци Альберт 3 0.19
Стеванович Михайло 2 0.13
Фон Моос Юлиан 1 0.06
Christian Witzig 1 0.06
Кинтилья Хорди 1 0.06
Дзанотти Маттиа 1 0.06
Гёртлер Лукас 1 0.06
Nikolaj Moeller 1 0.06
Красничи Альбин 1 0.06
Фазлии Бетим 1 0.06
Шмидт Исаак 1 0.06
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.31
Evans Maurin 3 0.19
Махиус Аймен 3 0.19
Оморуйи Кевин 3 0.19
Лунгой Кристофер 2 0.13
Сеспедес Борис 2 (1) 0.13
Lizeiro 1 0.06
Клепач Михаель 1 0.06
Сотье Антони 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 5 1
Кинтилья Хорди 5 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Ташар Варол 4 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Сотье Антони 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ивердон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
6
Санкт-Галлен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

7
13
Санкт-Галлен
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ивердон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
11%
1
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
5
28%
2
25%
61-75
3
17%
2
25%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
4
50%
3
23%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
8%
5
24%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
6
23%
3
14%
61-75
7
27%
5
24%
76-90

Пропущено

20
30
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
20%
1
3%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
3
15%
6
20%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
4
20%
6
20%
61-75
2
10%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1
Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Ивердон

Точный счет

2:1
4 раза 57%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
5
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
2.5
Больше Меньше
2
6
2
5
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
5
10
4
11
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Санкт-Галлен
 3:0 16 9 3 4 31 - 18 30
3.
Янг Бойз
 15 8 5 2 33 - 16 29
4.
Серветт
 16 8 5 3 27 - 19 29
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 15 7 1 7 27 - 24 22
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Грасcхоппер
 16 5 2 9 25 - 25 17
9.
Ивердон
 0:3 16 4 5 7 20 - 34 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 15 3 3 9 19 - 31 12
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 5 8 17 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3:0 8 8 0 0 22 - 7 24
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Янг Бойз
 7 5 2 0 21 - 6 17
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Лугано
 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
9.
Ивердон
 0:3 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 4 2 2 10 - 9 14
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 3:0 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
7.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
8.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
9.
Ивердон
 0:3 8 1 2 5 7 - 18 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
12.
Базель
 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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Санкт-Галлен
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