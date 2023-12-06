Тур: 16. Стадион: АФГ Арена.
4:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолЖеббель Виллем
13' Желтая карточкаОморуйи Кевин
2:0
16' ГолАколо Чадрак
3:0
29' ГолЖеббель Виллем
4:0
61' ГолШмидт Исаак
70' Желтая карточкаСотье Антони
90'+1
Ход матча
8'
1:0
13'
16'
2:0
29'
3:0
61'
4:0
66'
70'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
344 Количество передач 420
-
45 Владение мячом, % 55
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Lizeiro
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Санкт-Галлен
Ивердон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.38
|Аколо Чадрак
|6
|0.38
|Шуберт Фабиан
|3
|0.19
|Фалльци Альберт
|3
|0.19
|Стеванович Михайло
|2
|0.13
|Шмидт Исаак
|2
|0.13
|Christian Witzig
|1
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.06
|Кинтилья Хорди
|1
|0.06
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.06
|Гёртлер Лукас
|1
|0.06
|Nikolaj Moeller
|1
|0.06
|Красничи Альбин
|1
|0.06
|Фазлии Бетим
|1
|0.06
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|5
|0.31
|Evans Maurin
|3
|0.19
|Махиус Аймен
|3
|0.19
|Оморуйи Кевин
|3
|0.19
|Лунгой Кристофер
|2
|0.13
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.13
|Lizeiro
|1
|0.06
|Клепач Михаель
|1
|0.06
|Сотье Антони
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|5
|1
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Ташар Варол
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ивердон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
0
6
Санкт-Галлен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
7
13
Санкт-Галлен
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Ивердон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
22
8
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
14%
1
13%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
6
27%
2
25%
61-75
3
14%
2
25%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
3
17%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
4
50%
3
23%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
30
21
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
10%
5
24%
1-15
6
20%
1
5%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
7
23%
5
24%
76-90
Пропущено
20
34
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
20%
2
6%
1-15
2
10%
9
26%
16-30
3
15%
6
18%
31-45
5
25%
3
9%
46-60
4
20%
7
21%
61-75
2
10%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1
Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Ивердон
Точный счет
2:1
4 раза 50%
4:0
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
97
511
511
214
412
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|34 - 16
|32
|2.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|3.
|16
|9
|3
|4
|32 - 18
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|27 - 19
|29
|5.
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|6.
|1:2
|16
|7
|1
|8
|28 - 26
|22
|7.
|16
|5
|4
|7
|24 - 28
|19
|8.
|16
|5
|2
|9
|25 - 25
|17
|9.
|16
|4
|5
|7
|20 - 35
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|11.
|2:1
|16
|4
|3
|9
|21 - 32
|15
|12.
|0:1
|16
|2
|5
|9
|17 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|23 - 7
|24
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|8.
|1:2
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|11.
|2:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|10 - 9
|14
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|1:2
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|6.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|10.
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|11.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|12.
|2:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|6 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4