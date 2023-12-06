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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Санкт-Галлен
4:0
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
8' Гол
Жеббель Виллем
13' Желтая карточка
Оморуйи Кевин
2:0
16' Гол
Аколо Чадрак
3:0
29' Гол
Жеббель Виллем
4:0
61' Гол
Шмидт Исаак
70' Желтая карточка
Сотье Антони
90'+1

Ход матча

8'
Жеббель Виллем
(Гёртлер Лукас)
1:0
13'
 
Оморуйи Кевин
16'
Аколо Чадрак
(Жеббель Виллем)
2:0
29'
Жеббель Виллем
3:0
56'
 
Гуэ Самюэль
Breston Malula
61'
Шмидт Исаак
(Christian Witzig)
4:0
62'
Шуберт Фабиан
Жеббель Виллем
 
63'
Тома Бастьен
Christian Witzig
 
63'
Nikolaj Moeller
Аколо Чадрак
 
66'
 
Родригес Мауро
Азеведо Рикардо
66'
 
Lizeiro
Лусиф Хайтем
70'
Стеванович Михайло
Гёртлер Лукас
 
70'
 
Сотье Антони
81'
 
Клепач Михаель
Корнесс Доминик
81'
 
Nehemie Lucuena
Сеспедес Борис
82'
Красничи Альбин
Карлен Грегори
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 344 Количество передач 420
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
13
Карлен
Грегори
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
1
Бреза
Себастьян
71
Breston
Malula
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
6
William
Le
Pogam
5
Сеспедес
Борис
10
Корнесс
Доминик
12
Лусиф
Хайтем
17
Азеведо
Рикардо
11
Оморуйи
Кевин
Санкт-Галлен
4-3-3
Ивердон
3-4-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Ивердон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0
К
0:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:4

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 6 (1) 0.38
Аколо Чадрак 6 0.38
Шуберт Фабиан 3 0.19
Фалльци Альберт 3 0.19
Стеванович Михайло 2 0.13
Шмидт Исаак 2 0.13
Christian Witzig 1 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.06
Кинтилья Хорди 1 0.06
Дзанотти Маттиа 1 0.06
Гёртлер Лукас 1 0.06
Nikolaj Moeller 1 0.06
Красничи Альбин 1 0.06
Фазлии Бетим 1 0.06
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.31
Evans Maurin 3 0.19
Махиус Аймен 3 0.19
Оморуйи Кевин 3 0.19
Лунгой Кристофер 2 0.13
Сеспедес Борис 2 (1) 0.13
Lizeiro 1 0.06
Клепач Михаель 1 0.06
Сотье Антони 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 5 1
Кинтилья Хорди 5 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Ташар Варол 4 0
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ивердон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
6
Санкт-Галлен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ивердон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

7
13
Санкт-Галлен
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Ивердон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

22
8
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
14%
1
13%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
6
27%
2
25%
61-75
3
14%
2
25%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
3
17%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
4
50%
3
23%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

30
21
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
10%
5
24%
1-15
6
20%
1
5%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
7
23%
5
24%
76-90

Пропущено

20
34
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
20%
2
6%
1-15
2
10%
9
26%
16-30
3
15%
6
18%
31-45
5
25%
3
9%
46-60
4
20%
7
21%
61-75
2
10%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1
Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Ивердон

Точный счет

2:1
4 раза 50%
4:0
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
2.5
Больше Меньше
2
6
3
5
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
5
11
5
11
2.5
2
14
4
12
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 16 9 5 2 34 - 16 32
2.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Санкт-Галлен
 16 9 3 4 32 - 18 30
4.
Серветт
 16 8 5 3 27 - 19 29
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 1:2 16 7 1 8 28 - 26 22
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Грасcхоппер
 16 5 2 9 25 - 25 17
9.
Ивердон
 16 4 5 7 20 - 35 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 2:1 16 4 3 9 21 - 32 15
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 16 2 5 9 17 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 8 8 0 0 23 - 7 24
2.
Янг Бойз
 1:0 8 6 2 0 22 - 6 20
3.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Лугано
 1:2 8 4 1 3 12 - 9 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 2:1 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 4 2 2 10 - 9 14
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 1:0 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 1:2 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
7.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
8.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
9.
Ивердон
 8 1 2 5 7 - 19 5
10.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 8 1 1 6 8 - 16 4
12.
Базель
 2:1 8 1 1 6 8 - 20 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 6 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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