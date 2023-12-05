Тур: 16. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:0
Первый тайм: 45'
0'
14' Желтая карточкаМольтенис Борис
43' Желтая карточкаGustavo VI
43' Желтая карточкаTorben Rhein
Ход матча
14'
43'
43'
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
-
15 Namory Cisse
-
-
Главный тренер: Alexander Schneider
История личных встреч
Альтах
Аустрия Лустенау
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.31
Среднее время на гол
67
68
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.85
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.6
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
56
83
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|2
|0.13
|Фадингер Лукас
|2
|0.13
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.13
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.06
|Нухиу Атдхи
|1
|0.06
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.06
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.13
|Namory Cisse
|2
|0.13
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.13
|Диаби Ядали
|1
|0.06
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|6
|0
|Mike-Steven Baehre
|6
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Фадингер Лукас
|3
|0
|Штандфест Йоахим
|2
|0
|Gustavo VI
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Байла
|3
|1
|Torben Rhein
|4
|0
|Pius Grabher
|2
|1
|Domenik Schierl
|3
|0
|Dario Grujic
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Daniel Tiefenbach
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аустрия Лустенау
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
24
Упущенные победы
4
0
Альтах
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Аустрия Лустенау
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
24
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
4
44%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
22
32
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
9%
3
9%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
5
23%
5
16%
31-45
5
23%
5
16%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
3
14%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0
Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
11 раз 73%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
411
213
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|33 - 10
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|16
|8
|5
|3
|21 - 13
|29
|4.
|16
|7
|5
|4
|27 - 22
|26
|5.
|16
|6
|7
|3
|21 - 21
|25
|6.
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|7.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|28 - 16
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|14 - 14
|20
|9.
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|10.
|1:0
|16
|4
|4
|8
|11 - 23
|16
|11.
|0:0
|16
|2
|3
|11
|15 - 29
|9
|12.
|0:1
|16
|0
|3
|13
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|12.
|0:1
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 4
|12
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|9.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|3 - 10
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5