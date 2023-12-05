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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Альтах
0:0
Первый тайм: 45'
Аустрия Лустенау
0'
14' Желтая карточка
Мольтенис Борис
43' Желтая карточка
Gustavo VI
43' Желтая карточка
Torben Rhein

Ход матча

14'
 
Мольтенис Борис
43'
Gustavo VI
 
43'
 
Torben Rhein
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Аустрия Лустенау
1.67
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Все Коэффициенты
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
12
Лукачевич
Леонардо
30
Фадингер
Лукас
20
Gustavo
VI
10
Райтер
Доминик
27
Domenik
Schierl
2
Мольтенис
Борис
3
Боатенг
Кеннеди
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
4
Tobias
Berger
8
Torben
Rhein
9
Фредериксен
Николай
22
Диаби
Ядали
Альтах
3-4-3
Аустрия Лустенау
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Аустрия Лустенау

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.31

Среднее время на гол

67
68

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.85
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.6
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

56
83

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 2 0.13
Фадингер Лукас 2 0.13
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.13
Гебауэр Кристиан 1 0.06
Нухиу Атдхи 1 0.06
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.06
Лукачевич Леонардо 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.13
Namory Cisse 2 0.13
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.13
Диаби Ядали 1 0.06
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 6 0
Mike-Steven Baehre 6 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Фадингер Лукас 3 0
Штандфест Йоахим 2 0
Gustavo VI 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Лукачевич Леонардо 2 0
Бишоф Ной 2 0
Стоянович Деян 1 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Инголич Сандро 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Jan Jurcec 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Байла 3 1
Torben Rhein 4 0
Pius Grabher 2 1
Domenik Schierl 3 0
Dario Grujic 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Маак Маттиас 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Daniel Tiefenbach 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Бобциен Бен 1 0
Namory Cisse 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аустрия Лустенау
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
24

Упущенные победы

4
0
Альтах
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Аустрия Лустенау
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
24

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
4
44%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

22
32
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
9%
3
9%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
5
23%
5
16%
31-45
5
23%
5
16%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
3
14%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0
Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
11 раз 73%
2
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
4
11
2
13
1.5
3
12
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 11 3 2 33 - 10 36
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 16 8 5 3 21 - 13 29
4.
Хартберг
 16 7 5 4 27 - 22 26
5.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 7 3 21 - 21 25
6.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
7.
Рапид Вена
 0:0 16 5 7 4 28 - 16 22
8.
Аустрия Вена
 16 5 5 6 14 - 14 20
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 1:0 16 4 4 8 11 - 23 16
11.
Сваровски Тироль
 0:0 16 2 3 11 15 - 29 9
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 16 0 3 13 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Альтах
 1:0 8 3 1 4 5 - 8 10
9.
Рапид Вена
 0:0 8 2 4 2 15 - 12 10
10.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Сваровски Тироль
 0:0 8 1 2 5 11 - 16 5
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 3 3 2 13 - 4 12
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 1:0 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 0:0 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 8 0 3 5 3 - 10 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Весь список
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